Friends – Reunion: Ο σκηνοθέτης απαντά στις κατηγορίες για τη... διαφορετικότητα!

Πολλοί κατηγόρησαν τη σειρά πως δεν έχει δώσει καθόλου βάση στη διαφορετικότητα.

Ο σκηνοθέτης της αγαπημένης σειράς, Ben Winston, απάντησε σχετικά με τα όσα λέγονται για το Friends: The Reunion.

Ο 39χρονος παραγωγός, διερωτάται πόση επιπλέον διαφορετικότητα θα μπορούσε να εντάξει σε μία σειρά που ξεκίνησε το 1994 και έχει ως θέμα τη ζωή έξι φίλων στη Νέα Υόρκη.

Στους «Times» είχε αναφερθεί σχετικά με τα σχόλια που έγιναν ότι δεν έχει χρησιμοποιήσει πολυ-πολιτισμικότητα στους ηθοποιούς, ή ιστορίες που να προσαρμόζουν κουλτούρες άλλων λαών.

