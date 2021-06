Υγεία - Περιβάλλον

Κικίλιας – Χαρδαλιάς για κορονοϊό και άρση μέτρων (βίντεο)

Ανακοινώσεις από τον Υπουργό Υγείας τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων.

Η ενημέρωση των διαπιστευμένων συντακτών για την πορεία του κορονοϊού και τους εμβολιασμούς στο Υπουργείο Υγείας, από τον Υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια.



Στην ενημέρωση συμμετείχε και ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς, ο οποίος ανακοίνωσε περαιτέρω άρση των μέτρων.