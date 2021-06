Υγεία - Περιβάλλον

Μάθε ποια εμβόλια πιθανόν προστατεύουν από το Αλτσχάιμερ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Tη χρόνια νευροεκφυλιστική νόσο του εγκεφάλου που αφορά 1 στους 8 ενήλικες µετά τα 70

Σίγουρα έχει ακούσει ότι 1 στους 10 ανθρώπους άνω των 65 ετών έχει νόσο Αλτσχάιμερ και 1 στους 3 ηλικιωμένους πεθαίνει με Αλτσχάιμερ ή άλλου τύπου άνοια. Η νόσος Αλτσχάιμερ σκοτώνει περισσότερο από όσο ο καρκίνος του μαστού και ο καρκίνος του προστάτη μαζί και το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας στρέφεται στο πώς θα καταφέρει να θεραπεύεσει τη νόσο. Και παρόλο που υπάρχουν κάποιες θεραπείες που την καθυστερούν, δεν την θεραπεύουν. Όσο για το εμβόλιο για το Aλτσχάιμερ φαίνεται να είναι κάτι μακρινό. Υπάρχει όμως μια άλλη ενδιαφέρουσα συσχέτιση σχετικά με τα εμβόλια που κάθε άνθρωπος οφείλει να γνωρίζει για την πρόληψη της νόσου.

Το εμβόλιο της γρίπης και της πνευμονίας προστατεύει

Tα εµβόλια της γρίπης και της πνευµονίας µπορεί να µειώσουν τον κίνδυνο εµφάνισης νόσου Αλτσχάιµερ, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα δύο νέων ερευνών που παρουσιάστηκαν στο Alzheimer Association International Conference (AAIC) τον Ιούλιο του 2020. Πώς, όµως, ένα εµβόλιο που έχει φτιαχτεί για την πρόληψη άλλης ασθένειας µπορεί τελικά να προστατεύει από τη χρόνια αυτή νευροεκφυλιστική νόσο του εγκεφάλου που αφορά 1 στους 8 ενήλικες µετά τα 70;

Ρωτήσαµε την κατάλληλη ειδικό την κυρία Μάγδα Τσολάκη, καθηγήτρια Νευρολογίας του ΑΠΘ και πρόεδρο της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας, Νόσου Αλτσχάιµερ για να λάβουµε την απάντηση.

Τι ξέρουµε µέχρι τώρα για τα δύο εµβόλια

Γνωρίζουµε ότι το εµβόλιο της γρίπης που είναι εποχικό –δηλαδή η χορήγησή του πρέπει να επαναλαµβάνεται κάθε φθινόπωρο, καθώς προστατεύει από τους συχνότερους τύπους γρίπης που έχουν κυκλοφορήσει την αµέσως προηγούµενη χειµερινή περίοδο– µειώνει τη συχνότητα εµφάνισης, τη βαρύτητα και τις επιπλοκές της γρίπης.

Συνιστάται κατά προτεραιότητα σε άτοµα ηλικίας 60 ετών και άνω ή νεότερους που είναι εργαζόµενοι σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας, παιδιά, καθώς και σε ενήλικες µε χρόνια νοσήµατα όπως άσθµα ή καρδιακή νόσο.

Συνιστάται επίσης κατά προτεραιότητα σε γυναίκες στην εγκυµοσύνη και σε άτοµα που φροντίζουν ή έρχονται σε επαφή µε µωρά, ενώ είναι χρήσιµο και για οποιονδήποτε άλλον µπορεί να προστατευτεί από τη γρίπη.

Όσον αφορά το εµβόλιο κατά του πνευµονιόκοκκου, αυτό χορηγείται στη βρεφική ηλικία και προστατεύει από το συχνότερο βακτηριδιακό αίτιο της πνευµονίας αλλά και άλλες σοβαρές, λιγότερο συχνές, λοιµώξεις (όπως σηψαιµία, µηνιγγίτιδα) που προκαλούνται από τον πνευµονιόκοκκο.

Το εµβόλιο συνιστάται, όµως, και στα άτοµα άνω των 65 ετών ή σε νεότερους που ανήκουν σε ευπαθή οµάδα λόγω διαβήτη, καρδιοπάθειας, πνευµονοπάθειας κ.ά.

Διαβάστε περισσότερα στο bestofyou.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Εμβολιασμοί κατ' οίκον στο τέλος Ιουνίου

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Τετάρτης

Κορονοϊός - Χαρδαλιάς: Επιστρέφει η μουσική στην εστίαση - 01.30 η απαγόρευση κυκλοφορίας