Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - ΕΟΔΥ: Λάθος στα κρούσματα που ανακοινώθηκαν την Τετάρτη

Ο ΕΟΔΥ έδωσε στην δημοσιότητα τα στοιχεία για το πόσα νέα κρούσματα του κορονοϊού που καταγράφηκαν στη χώρα μας, ωστόσο… ήταν καρμπόν με τα χθεσινά!

Σήμερα, Τετάρτη, ο ΕΟΔΥ έδωσε… λάθος στοιχεία για την επιδημιολογική εικόνα της χώρας τις τελευταίες 24 ώρες!

Όπως κάθε απόγευμα, έτσι και σήμερα ο ΕΟΔΥ έδωσε στην δημοσιότητα τα στοιχεία για το πόσα νέα κρούσματα του κορονοϊού καταγράφηκαν στη χώρα μας, ωστόσο… ήταν καρμπόν με τα χθεσινά!

Λίγη ώρα μετά τις ανακοινώσεις, στον ΕΟΔΥ αντιλήφθηκαν το λάθος και «κατέβασαν» τη σχετική ενημέρωση και έδωσαν στη δημοσιότητα τα σωστά νούμερα.

Ως εκ τούτου, η σωστή ανακοίνωση αναρτήθηκε, σύμφωνα με την οποία οι νέες μολύνσεις του 24ώρου είναι 890.

