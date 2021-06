Αθλητικά

Euro 2020 στον ΑΝΤ1: Οι μεταδόσεις της 1ης αγωνιστικής

Η μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου ξεκινά την Παρασκευή. Ποιοι θα μεταδώσουν τους αγώνες της πρώτης αγωνιστικής.

Το Euro 2020 ξεκινά και τα μεγαλύτερα αστέρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου παίζουν μπάλα στο γήπεδο του ΑΝΤ1!

Αναλυτικά τα δίδυμα των δημοσιογράφων που θα μεταδώσουν τους αγώνες της πρώτης Αγωνιστικής για τη φάση των ομίλων του EURO 2020:

11 Ιουνίου

Τουρκία - Ιταλία (22:00): Ηλίας Βλάχος - Αντώνης Καρπετόπουλος

12 Ιουνίου

Ουαλία - Ελβετία (16:00): Τάσος Μπαϊρακτάρης - Γρηγόρης Παπαβασιλείου

Τάσος Μπαϊρακτάρης - Γρηγόρης Παπαβασιλείου Δανία - Φινλανδία (19:00): Γιώργος Λιώρης - Γιώργος Τριανταφυλλίδης

Γιώργος Λιώρης - Γιώργος Τριανταφυλλίδης Βέλγιο - Ρωσία (22:00): Ισίδωρος Πρίντεζης - Αντώνης Καρπετόπουλος

13 Ιουνίου

Αγγλία - Κροατία (16:00): Γρηγόρης Παπαβασιλείου - Αντώνης Καρπετόπουλος

Γρηγόρης Παπαβασιλείου - Αντώνης Καρπετόπουλος Αυστρία - Βόρεια Μακεδονία (19:00): Ισίδωρος Πρίντεζης - Γιώργος Λιώρης

Ισίδωρος Πρίντεζης - Γιώργος Λιώρης Ολλανδία - Ουκρανία (22:00): Γιώργος Τριανταφυλλίδης - Δημοσθένης Γεωργακόπουλος

14 Ιουνίου

Σκωτία - Τσεχία (16:00): Τάσος Μπαϊρακτάρης - Μανώλης Μανής

Τάσος Μπαϊρακτάρης - Μανώλης Μανής Πολωνία - Σλοβακία (19:00): Γρηγόρης Παπαβασιλείου - Γιώργος Τριανταφυλλίδης

Γρηγόρης Παπαβασιλείου - Γιώργος Τριανταφυλλίδης Ισπανία - Σουηδία (22:00): Ισίδωρος Πρίντεζης - Αντώνης Καρπετόπουλος

15 Ιουνίου

Ουγγαρία - Πορτογαλία (19:00): Γιώργος Τριανταφυλλίδης - Γιώργος Λιώρης

Γιώργος Τριανταφυλλίδης - Γιώργος Λιώρης Γαλλία - Γερμανία (22:00): Ηλίας Βλάχος - Αντώνης Καρπετόπουλος

