Εμβολιασμοί για κορονοϊό - Κικίλιας: Ανοίγουν πάνω από 420.000 ραντεβού (βίντεο)

Η πορεία του εμβολιαστικού προγράμματος και η μέριμνα για τους ήρωες υγειονομικούς.

Ανοίγουν από την Πέμπτη περισσότερα από 420.000 ραντεβού για εμβολιασμό κατά της COVID-19, με τα σκευάσματα των Pfizer, Moderna και Johnson & Johnson, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας. Συμπλήρωσε πως από αύριο ανοίγει η πλατφόρμα για την ηλικιακή ομάδα 25-29 ετών για τα τρία παραπάνω εμβόλια.

Στο τέλος του Ιουνίου θα ξεκινήσει ο εμβολιασμός των κατάκοιτων συμπολιτών μας, με το μονοδοσικό σκεύασμα της Johnson & Johnson.

Σύμφωνα με τον Υπουργό, το 39% του πληθυσμού έχει κάνει τουλάχιστον μία δόση εμβολίου, ενώ το 23,7% του πληθυσμού έχει ολοκληρώσει τον εμβολιασμό του. Το πρόγραμμα συνεχίζεται με γοργούς ρυθμούς, σήμερα για ακόμη μία φορά αναμένεται να ξεπεράσουν τους 100.000 οι εμβολιασμοί.

Όσον αφορά στην επιδημιολογική εικόνα της χώρας, σημείωσε πως όλες οι Περιφέρειες παρουσιάζουν μείωση κρουσμάτων, χωρίς αυτό να σημαίνει - όπως υπογράμμισε - πως η πανδημία κορονοϊού έχει τελειώσει.

Ο Βασίλης Κικίλιας έκανε ιδιαίτερη αναφορά στους «σύγχρονους ήρωες της χώρας, τους υγειονομικούς μας», οι οποίοι επί 15 μήνες «επιφορτίστηκαν ένα βάρος δυσανάλογο των δυνάμεών τους», καθώς εκτός από τη φροντίδα των συμπολιτών μας, «έγιναν και η οικογένεια όσων νοσηλεύτηκαν». Επεσήμανε πως παρατηρείται παγκοσμίως αύξηση στα ποσοστά των υγειονομικών, στους οποίους «το έντονο εργασιακό στρες οδηγεί σε συναισθηματική εξάντληση και αποπροσωποποίηση (κυνισμό), χαμηλή αίσθηση προσωπικής επιτυχίας, μειωμένη απόδοση και κατάθλιψη».

Τόνισε πως στην προσπάθεια διαχείρισης του στρες των υγειονομικών μας και της αποκατάστασής του, το Υπουργείο Υγείας έχει ήδη επεξεργαστεί πρόγραμμα ύψους 7,5 εκ. ευρώ, που καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το ΕΣΠΑ.

