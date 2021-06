Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Χαρδαλιάς: Επιστρέφει η μουσική στην εστίαση - 01.30 η απαγόρευση κυκλοφορίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικά η άρση των περιοριστικών μέτρων, που ανακοίνωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς

Την επιστροφή της μουσικής στην εστίαση από το Σάββατο 12 Ιουνίου ανακοίνωσε επισήμως, κατά τη διάρκεια της σημερινής ενημέρωσης, ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς.

Επίσης ο υφυπουργός υπογράμμισε πως από την ίδια ημερομηνία η απαγόρευση κυκλοφορίας θα ισχύει από τη 01:30 -όχι από τις 00:30- που ίσχυε έως σήμερα. Εφόσον όλα πάνε καλά από την 1η Ιουλίου καταργείται εντελώς η απαγόρευση κυκλοφορίας.

Αναλυτικά οι ανακοινώσεις του Νίκου Χαρδαλιά:

Από 14/06 επανεκκινούν οι πρακτικές, εργαστηριακές και κλινικές ασκήσεις όλων των φοιτητών, όλων των εξαμήνων καθώς και των κέντρων διά βίου μάθησης των ΑΕΙ.

12/06 η απαγόρευση κυκλοφορίας επεκτείνεται κατά μία ώρα (δηλαδή από τη 01:30 ως τις 05.00 το πρωί)

01/07 η απαγόρευση κυκλοφορίας σταματά εντελώς

12/06 επιτρέπεται η μουσική μόνο σε εξωτερικούς χώρους εστίασης και μόνο για καθήμενους πελάτες

12/06 ανοίγουν οι επιχειρήσεις εστίασης σε αεριζόμενες στοές μόνο με 2 εισόδους

12/06 στις 06.00 το πρωί αυξάνεται η πληρότητα για συναυλίες και θέατρα, αναλόγως της χωρητικότητας.

Από 01/07 αυξάνονται σε 300 τα άτομα από 100 για δεξιώσεις.

Ο υφυπουργός, ανακοίνωσε, επισης, πως σε καταστήματα κινητής τηλεφωνίας επιτρέπεται ταυτόχρονη παρουσία τεσσάρων πελατών σε καταστήματα εμβαδού ως 100 τετραγωνικά Από 1 Ιουλίου, το όριο για τις υπηρεσίες catering – δεξιώσεων αυξάνεται σε 300 άτομα από 100 που είναι αυτή τη στιγμή. Τέλος, όσον αφορά στις εμποροπανηγύρεις, αποφασίστηκε η επανέναρξή τους μόνο στις Περιφερειακές Ενότητες που το ποσοστό των πλήρως εμβολιασμένων θα ξεπερνά το 50%.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Τετάρτης

Κοινωνικός Τουρισμός - ΟΑΕΔ: Ξεκινούν οι ηλεκτρονικές αιτήσεις

Roland Garros - Σάκκαρη: Ένα μεγάλο “ευχαριστώ” σε όλους τους Έλληνες (βίντεο)