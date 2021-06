Υγεία - Περιβάλλον

Εμβολιασμοί κατ' οίκον στο τέλος Ιουνίου

Στο τέλος Ιουνίου θα ξεκινήσει ο εμβολιασμός των κατάκοιτων συμπολιτών μας. Ποιο εμβόλιο θα χρησιμοποιηθεί.

Στις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν την πανδημία και στην περαιτέρω άρση των περιοριστικών μέτρων αναφέρθηκαν στη συνέντευξη Τύπου της Τετάρτης ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας και ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς.

Ο υπουργός Υγείας ανακοίνωσε ότι στο τέλος Ιουνίου θα ξεκινήσει ο εμβολιασμός των κατάκοιτων συμπολιτών μας.

Όπως είπε ο κ. Κικίλιας ο εμβολιασμός τους θα διεξαχθεί με τη συμμετοχή των ιδιωτών ιατρών. Το εμβόλιο που θα χρησιμοποιηθεί είναι το μονοδοσικό εμβόλιο της J & J.

Ο υπουργός Υγείας υπενθύμισε ότι σήμερα ανοίγουν κι άλλα ραντεβού εμβολιασμών -πάνω από 400.000- με τα εμβόλια της Pfizer, της Johnson & Johnson και της Moderna, ενώ από αύριο ανοίγει η πλατφόρμα για την ηλικιακή ομάδα 25 -29 χρόνων για τα τρία παραπάνω εμβόλια.

