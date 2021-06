Αθλητικά

Euro 2020 στον ΑΝΤ1: “Euroday” κάθε μεσημέρι στις 15:00

Ο Δημοσθένης Γεωργακόπουλος και ο Ηλίας Βλάχος θα “ανοίγουν” καθημερινά το ποδοσφαιρικό υπερθέαμα στον ΑΝΤ1.

Το Euro 2020 ξεκινά και τα μεγαλύτερα αστέρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου θα παίζουν μπάλα στο γήπεδο του ΑΝΤ1!

Από το Σάββατο 12 Ιουνίου και κάθε μεσημέρι στις 15:00, το “Euroday” με τους Δημοσθένη Γεωργακόπουλο και Ηλία Βλάχο θα ανοίγει το ποδοσφαιρικό δεκάωρο πρόγραμμα του σταθμού για το μεγαλύτερο αθλητικό event του καλοκαιριού.

Η εκπομπή θα μας βάζει στο κλίμα των αγώνων της ημέρας με όλα τα τελευταία νέα των ομάδων, τα παραλειπόμενα από την επετειακή διοργάνωση, αλλά και μέσα από πλούσια αφιερώματα. Το μενού, λίγο πριν από τη σέντρα των αγώνων, θα περιλαμβάνει εκλεκτούς καλεσμένους, ζωντανές συνδέσεις σε κάθε γωνιά της Ευρώπης, social media με τη συμμετοχή του κοινού και πολλές εκπλήξεις.

Στην πρεμιέρα του “Euroday”, το Σάββατο 12 Ιουνίου, ο Θανάσης Πάτρας θα... παίξει μπάλα, λίγες μέρες μετά την ολοκλήρωση της “Φάρμας”, ενώ την Κυριακή 13 Ιουνίου ο Δημήτρης Ουγγαρέζος θα “μετακομίσει” για λίγο από το “Πρωινό” στα γήπεδα του Euro 2020.

Σύσσωμο το αθλητικό δυναμικό του σταθμού θα μεταφέρει όλες τις πληροφορίες και τις εξελίξεις από το Euro 2020 με την έγκυρη υπογραφή του ΑΝΤ1. Μη χάσεις στιγμή!

