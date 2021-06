Αθλητικά

Euro 2020: Ήξερες ότι η Φινλανδία…

Ο Μανώλης Μανής σταχυολογεί μικρές "λεπτομέρειες" για τις ομάδες, που θα πάρουν μέρος στην "μεγάλη γιορτή της μπάλας", η οποία θα προβληθεί από τον ΑΝΤ1.

Η Φινλανδία θα αντιμετωπίσει στον 2ο όμιλο το Βέλγιο, την Δανία και την Ρωσία.

Αυτή θα είναι η παρθενική εμφάνιση της Φινλανδίας σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Η Φινλανδία θα γίνει έτσι το 34ο μέλος (από τα συνολικά 55) της UEFA που θα πάρει μέρος σε EURO.

Το Euro 2020 «δυνατά» στον ΑΝΤ1

Το EURO 2020 ξεκινά και τα μεγαλύτερα αστέρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου παίζουν μπάλα στο γήπεδο του ΑΝΤ1!

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Αντουάν Γκριεζμάν, o Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, και πολλοί άλλοι άσοι του ποδοσφαίρου, θα μας χαρίσουν μεγάλες συγκινήσεις και μαγικές στιγμές με τη «στρογγυλή θεά», στη μάχη για την κορυφή και την κατάκτηση του EURO 2020.

O ANT1 θα μεταδώσει και τα 51 ματς της διοργάνωσης, ενώ η ποδοσφαιρική πανδαισία συμπληρώνεται από τρεις καθημερινές εκπομπές.

«EUROSHOW»

Η εκπομπή «EUROSHOW» με τους Αντώνη Καρπετόπουλο, Γρηγόρη Παπαβασιλείου και Γιώργο Λιώρη θα κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 11 Ιουνίου στις 21:00, λίγο πριν την πρώτη σέντρα του EURO 2020. Σε ζωντανή σύνδεση με το «Ολίμπικο» της Ρώμης, θα παρακολουθήσουμε σε απευθείας μετάδοση τη φαντασμαγορική τελετή έναρξης της μεγάλης ευρωπαϊκής γιορτής του ποδοσφαίρου.

Σέντρα στις 22:00, με την πανίσχυρη Ιταλία να αντιμετωπίζει την Τουρκία για τον 1ο όμιλο. Τα μεσάνυχτα, αμέσως μετά τον αγώνα, το «EUROSHOW» θα παρουσιάσει τα καλύτερα στιγμιότυπα του αγώνα της ημέρας, τις αμφισβητούμενες φάσεις, το παρασκήνιο, την παρακάμερα και όλα τα τελευταία νέα των ομάδων.

Από την Παρασκευή 11 Ιουνίου και για έναν μήνα ένα μοναδικό υπερθέαμα ξεκινά και η εκπομπή «EUROSHOW» με τους Αντώνη Καρπετόπουλο, Γρηγόρη Παπαβασιλείου και Γιώργο Λιώρη, θα δίνει καθημερινά γύρω στις 00:00 το στίγμα των αγώνων του μεγάλου ποδοσφαιρικού γεγονότος του καλοκαιριού.

Εκλεκτοί καλεσμένοι, ζωντανές συνδέσεις και πολλές εκπλήξεις, μετά από τις σπουδαίες αναμετρήσεις της ημέρας, τα μεσάνυχτα, στο «EUROSHOW».

Όλο το αθλητικό δυναμικό του ΑΝΤ1 θα μεταφέρει όλες τις πληροφορίες και τις εξελίξεις από το EURO 2020!

«EURODAY»

Από το Σάββατο 12 Ιουνίου και κάθε μεσημέρι στις 15:00, το «EURODAY» με τους Δημοσθένη Γεωργακόπουλο και Ηλία Βλάχο θα ανοίγει το ποδοσφαιρικό δεκάωρο πρόγραμμα του σταθμού για το μεγαλύτερο αθλητικό event του καλοκαιριού.

Η εκπομπή θα μας βάζει στο κλίμα των αγώνων της ημέρας με όλα τα τελευταία νέα των ομάδων, τα παραλειπόμενα από την επετειακή διοργάνωση, αλλά και μέσα από πλούσια αφιερώματα. Το μενού, λίγο πριν από τη σέντρα των αγώνων, θα περιλαμβάνει εκλεκτούς καλεσμένους, ζωντανές συνδέσεις σε κάθε γωνιά της Ευρώπης, social media με τη συμμετοχή του κοινού και πολλές εκπλήξεις.

«EURODAY» με τους Δημοσθένη Γεωργακόπουλο και Ηλία Βλάχο. Πρεμιέρα Σάββατο 12 Ιουνίου και καθημερινά στις 15:00.

«ΠΑΙΞΤΕ ΜΠΑΛΑ»

Σταύρος Σβήγκος, Γιώργος Λέντζας, Νικόλας Ράπτης και Χάρης Νταρζάνος από τις 12 Ιουνίου στις 21:00, έρχονται στον ΑΝΤ1 με την εκπομπή «ΠΑΙΞΤΕ ΜΠΑΛΑ». Η ανατρεπτική παρέα θα μαζεύεται κάθε βράδυ στην… ταράτσα για να σχολιάσει με χιουμοριστική διάθεση και ιδιαίτερο τρόπο τα highlights του EURO 2020 και όχι μόνο. Ο Σταύρος, ο Γιώργος, ο Νικόλας και ο Χάρης θα συγκρούονται για τις αγαπημένες τους εθνικές ομάδες και θα μεταφέρουν χρηστικές οδηγίες για την παρακολούθηση των αγώνων.

«ΠΑΙΞΤΕ ΜΠΑΛΑ» με τους Σταύρο Σβήγκο, Γιώργο Λέντζα, Νικόλα Ράπτη, Χάρη Νταρζάνο. Πρεμιέρα 12 Ιουνίου και κάθε βράδυ στις 21:00.

