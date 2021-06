Κοινωνία

Μικρός Μάριος: Συγκινεί ο πατέρας του μιλώντας στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Ασύλληπτος ο δράστης του πυροβολισμού 4 χρόνια μετά τον θάνατο του 11χρονου. Την ώρα που γινόταν τρισάγιο στη μνήμη του παιδιού, οι αδέσποτες σφαίρες έπεφταν "βροχή" από γειτονικό γαμήλιο γλέντι!

Ήταν Ιούνιος του 2017, όταν ο 11χρονος Μάριος έπεφτε νεκρός στο προαύλιο του σχολείου του στο Μενίδι από αδέσποτη σφαίρα που δέχθηκε στο κεφάλι.

Τέσσερα χρονια μετά ο δράστης του πυροβολισμού δεν έχει βρεθεί, λέει ο πατέρας του Μάριου στον ΑΝΤ1: "Περασαν 4 χρόνια γεμάτα πίκρες και στενοχώριες... αλλά το θέμα ειναι ότι σ'αυτη την περιοχή κάποιοι άνθρωποι είναι πάνω από το νόμο και πλεόν δεν φοβονται τίποτα", τονίζει ο Θανάσης Σουλούκος.

Η είσοδος του 12ου δημοτικού γέμισε και πάλι από παιδικες ζωγραφιές, με το όνομα του Μάριου και την ημερομηνία που μένει χαραγμένη στο μυαλό όλων και περισσότερο της μητέρας του: "Παιδί μου ευχαριστώ για τα έντεκα χρόνια που γέμισες τη ζωή μας! Φωτεινέ μου άγγελε. Έκοψαν το νήμα της ζωής σου. Απροσδόκητα. Εγκληματικά και εγκληματικά αδιαφορούν. Αποφάσισαν ο δολοφόνος σου να μείνει ατιμώρητος".

Τραγικη ειρωνεία; Όταν γράφονταν αυτα τα λόγια, την ίδια μέρα με το τρισαγιο του παιδιου και λίγα μετρα μακρία, σε γλέντι που είχε στηθεί σε γάμο Ρομά, οι σφαίρες στον αέρα έπεφταν και πάλι "βροχή"...

"Τις μέρες αυτες. Ποιον να παρηγορήσω. Ελάτε στη θέση μου. Τη γυναίκα μου ή το παιδί μου;", τονίζει ο πατέρας του Μάριου.

Σύμφωνα με πληροφορίες κάτοικοι καλούσαν την αστυνομία, προκειμένου να τους σταματήσει, ωστόσο, το γλέντι συνεχίστηκε κανονικά

Χθες, εξάλλου, σε χωριό της Αιτωλοακαρνανίας ένας ανδρας 61 ετων πυροβόλησε στον άερα γιατι τον ενοχλούσε ο θόρυβος από μια παρέα εφήβων. Δύο σκαγια βρήκαν ένα 15χρονο αγόρι στην πλάτη και τον τραυματισαν ελαφρα. Στον Πύργο ηλικιωμένος έστρεψε την καραμπίνα του σε παιδιά για εκφοβισμό, επειδή έκαναν φασαρία έξω από σπιτι του. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανείς.

Δεν είναι μόνο το Μενίδι λοιπόν και δεν είναι μόνο ο Μάριος. Είναι ο 25χρονος Γιώργος Γυπαράκης που το 2014 έπεσε νεκρός από μπαλοθια στην Κρήτη. Είναι η 45χρονη γυναίκα που τραυματίστηκε από αδέσποτη σφαίρα, όντας αμέριμνη στην αυλή της στα Σφακιά.

Το ίδιο και μια 27χρονη, δυο χρονια μετα στα Χανιά. Είναι η 8χρονη Αλεξια που λίγο έλειψε να πεθανει το Πασχα του

2019 στην αυλή του σπιτιου της. Και μέχρι σήμερα έχει υποβληθεί σε 6 χειρουργεία, ενώ έχει υποστεί αναπηρία 95% εφ' όρου ζωής.

Δεν υπάρχουν ακίνδυνοι πυροβολισμοί, και τα όπλα δεν είναι ούτε μεσα εκφοβισμού ούτε παιχνίδια.

