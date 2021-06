Τεχνολογία - Επιστήμη

“Λευκές Περιοχές”: Δωρεάν τηλεοπτική κάλυψη για 160.869 νοικοκυριά μέσω gov.gr

Εκατοντάδες οικισμοί σε όλη τη χώρα, που βρίσκονταν εκτός τηλεοπτικής κάλυψης, αποκτούν πρόσβαση σε αυτή δωρεάν.

Χωρίς γραφειοκρατία και άσκοπες μετακινήσεις, οι πολίτες απομακρυσμένων περιοχών θα μπορούν πλέον να έχουν πρόσβαση στους τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας. Μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα white-areas.gov.gr, οι δικαιούχοι μπορούν μέχρι και τις 15 Ιουλίου να υποβάλουν αίτηση χωρίς υποχρέωση επισύναψης ή προσκόμισης δικαιολογητικών.

«Με το https://white-areas.gov.gr για τις «Λευκές Περιοχές» παρέχουμε δωρεάν και χωρίς γραφειοκρατία τηλεοπτικό σήμα στους μόνιμους κατοίκους των απομακρυσμένων και δυσπρόσιτων περιοχών», έγραψε στο Twitter ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Αποκτούν πρόσβαση δωρεάν για τα επόμενα 8 έτη 160.869 νοικοκυριά σε 4.079 οικισμούς που βρίσκονταν εκτός τηλεοπτικής κάλυψης .

Την ευθύνη του γενικού συντονισμού της δράσης έχει η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ενώ φορέας υλοποίησης του έργου είναι το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας ενώ το συνολικό ύψος της δράσης αναμένεται να ανέλθει στα 25 εκατομμύρια ευρώ.

