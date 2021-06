Οικονομία

Πλοία: Παράνομη κρίθηκε η απεργία

Παράνομη κρίθηκε η 24ωρη απεργία στα πλοία. Αμετακίνητοι οι ναυτεργάτες.

Παράνομη κρίθηκε η αυριανή 24ωρη πανελλαδική απεργία των ναυτεργατικών σωματείων, σύμφωνα με σημερινή απόφαση του Πρωτοδικείου Πειραιά.

Από την πλευρά τους τα ναυτεργατικά σωματεία έχουν ανακοινώσει ότι ανεξάρτητα από τη δικαστική απόφαση η αυριανή 24ωρη κινητοποίηση θα γίνει κανονικά, ενώ θα υπάρξει περιφρούρηση της κινητοποίησης στο λιμάνι του Πειραιά.

Τα ναυτεργατικά σωματεία έχουν ανακοινώσει ότι η απεργία θα ξεκινήσει αύριο στις 00:01 τα ξημερώματα έως 24:00 τα μεσάνυχτα της ίδιας ημέρας.

Η Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού, η Πανελλήνια Ενωση Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», η Πανελλήνια Επαγγελματική Ένωση Μαγείρων, η Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων Ρυμουλκών Ναυαγοσωστικών και η Πανελλήνια Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ έχουν ανακοινώσει ότι θα πραγματοποιήσουν απεργιακή προσυγκέντρωση στις 5.30 το πρωί στην πλατεία Καραϊσκάκη.

Η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού έχει προαναγγείλει απεργιακή προσυγκέντρωση στις 10:30 το πρωί στα Χαυτεία.

