Αθλητικά

Euro 2020 στον ΑΝΤ1: “Euroshow” τα μεσάνυχτα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πρεμιέρα την Παρασκευή με τη φαντασμαγορική τελετή έναρξης. Καρπετόπουλος, Παπαβασιλείου και Λιώρης θα δίνουν το στίγμα όλων των αγώνων.

Το Euro 2020 ξεκινά και τα μεγαλύτερα αστέρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου θα παίζουν μπάλα στο γήπεδο του ΑΝΤ1!

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Αντουάν Γκριεζμάν, o Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, και πολλοί άλλοι άσοι του ποδοσφαίρου, θα μας χαρίσουν μεγάλες συγκινήσεις και μαγικές στιγμές με τη “στρογγυλή θεά”, στη μάχη για την κορυφή και την κατάκτηση του Euro 2020.

Η εκπομπή “Euroshow” με τους Αντώνη Καρπετόπουλο, Γρηγόρη Παπαβασιλείου και Γιώργο Λιώρη. θα κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 11 Ιουνίου στις 21:00, λίγο πριν την πρώτη σέντρα του Euro 2020. Σε ζωντανή σύνδεση με το “Ολίμπικο” της Ρώμης, θα παρακολουθήσουμε σε απευθείας μετάδοση τη φαντασμαγορική τελετή έναρξης της μεγάλης ευρωπαϊκής γιορτής του ποδοσφαίρου.

Σέντρα στις 22:00, με την πανίσχυρη Ιταλία να αντιμετωπίζει την Τουρκία για τον 1ο όμιλο. Τα μεσάνυχτα, αμέσως μετά τον αγώνα, το “Euroshow” θα παρουσιάσει τα καλύτερα στιγμιότυπα του αγώνα της ημέρας, τις αμφισβητούμενες φάσεις, το παρασκήνιο, την παρακάμερα και όλα τα τελευταία νέα των ομάδων.

Από την Παρασκευή 11 Ιουνίου και για έναν μήνα ένα μοναδικό υπερθέαμα ξεκινά και η εκπομπή “Euroshow” με τους Αντώνη Καρπετόπουλο, Γρηγόρη Παπαβασιλείου και Γιώργο Λιώρη, θα δίνει καθημερινά γύρω στις 00:00 το στίγμα των αγώνων του μεγάλου ποδοσφαιρικού γεγονότος του καλοκαιριού.

Εκλεκτοί καλεσμένοι, ζωντανές συνδέσεις και πολλές εκπλήξεις, μετά από τις σπουδαίες αναμετρήσεις της ημέρας, τα μεσάνυχτα, στο “Euroshow”.

Όλο το αθλητικό δυναμικό του ΑΝΤ1 θα μεταφέρει όλες τις πληροφορίες και τις εξελίξεις από το Euro 2020!

#Euroshow_Ant1

Instagram: @euro2020_ant1

Twitter: @euro2020_ant1

Facebook: @euro2020ant1

“Euroshow” με τους Αντώνη Καρπετόπουλο, Γρηγόρη Παπαβασιλείου και Γιώργο Λιώρη. Πρεμιέρα την Παρασκευή 11 Ιουνίου στις 21:00 και καθημερινά στις 00:00.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Χαρδαλιάς: Επιστρέφει η μουσική στην εστίαση - 01.30 η απαγόρευση κυκλοφορίας

Δολοφονία στην Αγία Βαρβάρα: οι κόρες στράφηκαν κατά του πατέρα τους

Roland Garros - Σάκκαρη: Ένα μεγάλο “ευχαριστώ” σε όλους τους Έλληνες (βίντεο)