Euro 2020 στον ΑΝΤ1: “Παίξτε μπάλα” κάθε βράδυ στις 21:00

Σταύρος Σβήγκος, Γιώργος Λέντζας, Νικόλας Ράπτης και Χάρης Νταρζάνος συνθέτουν την ανατρεπτική παρέα της… ταράτσας!

Το Euro 2020, η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση της Ευρώπης, είναι εδώ!

Σταύρος Σβήγκος, Γιώργος Λέντζας, Νικόλας Ράπτης και Χάρης Νταρζάνος από τις 12 Ιουνίου στις 21:00, έρχονται στον ΑΝΤ1 με την εκπομπή “Παίξτε μπάλα”. Η ανατρεπτική παρέα θα μαζεύεται κάθε βράδυ στην… ταράτσα, για να σχολιάσει με χιουμοριστική διάθεση και ιδιαίτερο τρόπο τα highlights του Euro 2020 και όχι μόνο. Ο Σταύρος, ο Γιώργος, ο Νικόλας και ο Χάρης θα συγκρούονται για τις αγαπημένες τους εθνικές ομάδες και θα μεταφέρουν χρηστικές οδηγίες για την παρακολούθηση των αγώνων.

Ο Γιώργος Λέντζας είναι παρουσιαστής. Αναδείχθηκε στο “World Party” και στο “Nomads”, και φέτος στη “Μεγάλη Ερώτηση” και “Στο Πλεχτό”. Τους ποδοσφαιρόφιλους τους κέρδισε με το πρωτότυπο “Football Stories” στον ΑΝΤ1.

Ο Νικόλας Ράπτης είναι παρουσιαστής και ραδιοφωνικός παραγωγός. Αναδείχθηκε στο “Netwix” και “Στο Πλεχτό”. Πέρυσι, συμμετείχε στο “The 2Night Show”, ενώ φέτος συμπαρουσίασε την εκπομπή “Χιούστον το λύσαμε”. Στο ραδιόφωνο, παρουσιάζει το “Morning Show” στο Δρόμος FM.

Ο Σταύρος Σβήγκος είναι ηθοποιός με πλούσιο τηλεοπτικό βιογραφικό (“Ήλιος”, “Κάτι Χωρισμένα Παλικάρια”, “Αστέρας Ραχούλας”, “Κάτω Παρτάλι” κ.α.). Μικρός έπαιζε ποδόσφαιρό στον Α.Ο. ΜΑΡΚΟ.

Ο Χάρης Νταρζάνος είναι stand up κωμικός και κάνει την πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση. Δίνει παραστάσεις stand up, φτιάχνει βίντεο στο ComedyLab και κωμικά podcast όπως το “Μαρμελάδα Φράουλα”. Μικρός έπαιζε video games.

“Παίξτε μπάλα” με τους Σταύρο Σβήγκο, Γιώργο Λέντζα, Νικόλα Ράπτη, Χάρη Νταρζάνο. Πρεμιέρα 12 Ιουνίου και κάθε βράδυ στις 21:00.

