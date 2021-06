Αθλητικά

Basket Laegue: Η ΑΕΚ τερμάτισε τρίτη με... “περίπατο”

Δεν βρήκε αντίσταση απο τον Προμηθέα η Ένωση στο ΟΑΚΑ.

Στην τρίτη θέση της εφετινής Α1 Ανδρών/Basket League «τερμάτισε» η ΑΕΚ. Η Ένωση επικράτησε με 95-72 του Προμηθέα Πατρών στο ΟΑΚΑ, γράφοντας το 3-1 στον τέταρτο και τελευταίο αγώνα της σειράς των «μικρών» τελικών και απογοητεύοντας τον τεχνικό των Αχαιών, Μάκη Γιατρά, για τον οποίο ήταν ο τελευταίας αγώνας στον πάγκο τους.

Ο Ντάριλ Μέικον Τζούνιορ αποτέλεσε και πάλι την πλέον αξιόπιστη λύση στην «κιτρινόμαυρη» επίθεση, τελειώνοντας την αναμέτρηση με 20 πόντους. Άξιοι συμπαραστάτες του οι Κώστας Γόντικας (12π., 7ρ.), Γιανίκ Μορέιρα (13π.) και Βλαδίμηρος Γιάνκοβιτς (11π.). Από τον Προμηθέα Πατρών, που δε είχε τους Τζέριαν Γκραντ και Τζιάν Κλαβέλ στη σύνθεσή του, ξεχώρισε ο Δημήτρης Αγραβάνης με 17 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 24-12, 53-38, 69-59, 95-72

Ένα δεκάλεπτο διήρκησε η αντίσταση του Προμηθέα, με την Ένωση να κυριαρχεί στην αντίπαλη ρακέτα (σ.σ. σημείωσε τους 16 από τους 24 πόντους) και με κάποιες... πινελιές στην περιφέρεια να κλείνει την πρώτη περίοδο έχοντας εξασφαλίσει νταμπλ σκορ (24-12). Με τους Μέικον και Χρυσικόπουλο να αφυπνίζονται από τα 6.75 στο δεύτερο δεκάλεπτο, τη στιγμή που η γραμμή ψηλών της ΑΕΚ συνέχιζε το... έργο της, οι «κιτρινόμαυροι» δεν απειλήθηκαν, παίρνοντας το δρόμο προς τα αποδυτήρια στο +15 (53-38), απέναντι σε έναν Προμηθέα που τα... είχε με την αστοχία του.

Οι Αχαιοί ανέβασαν την παραγωγικότητα τους στην τρίτη περίοδο, αλλά το μόνο που κατάφεραν ήταν να μειώσουν στους 10 πόντους της διαφορά (69-59 στο 30΄), πριν βρει ρυθμό από την περιφέρεια η ΑΕΚ στο τελευταίο δεκάλεπτο και με έμφαση στην άμυνα φτάσει απρόσκοπτα στο τελικό 95-72.

Οι συνθέσεις:

ΑΕΚ (Αγγέλου): Μορέιρα 13, Μέικον 20 (3), Ματσιούλις 9 (1), Γιάνκοβιτς 9 (2), Μωραΐτης 3 (1), Κατσίβελης 6 (2), Χρυσικόπουλος 7 (1), Ζήσης 6 (1), Γόντικας 12, Γκίκας 4, Μαυροειδής 4.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Γιατράς): Τζεράι Γκραντ 4, Λούντζης 11 (1), Δημήτρης Αγραβάνης 17 (1), Γιάννης Αγραβάνης 4, Γιαννόπουλος 14 (1), Αγκμπελέσε 12, Χριστοδούλου 7, Κουρουπάκης, Μπαζίνας 3 (1), Τανούλης.

