Εξαφάνιση 13χρονης: Συναγερμός στις Αρχές

Πότε και από που χάθηκαν τα ίχνη του ανήλικου κοριτσιού. Η ανακοίνωση από "Το Χαμόγελο του Παιδιού".



Συναγερμός σήμανε στις Αρχές η εξαφάνιση μιας 13χρονης από την περιοχή της Αθήνας. Τα ίχνη της ανήλικης χάθηκαν στις 4 Ιουνίου, ενώ σήμερα ενημέρωθηκε «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Σε ανακοίνωσή του «Το Χαμόγελο του Παιδιού» αναφέρει:

«Στις 04/6/2021, απογευματινές ώρες, εξαφανίστηκε από την περιοχή της Αθήνας, η Ράϊαν Ρ., 13 ετών.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» προέβη σήμερα 9/6/2021, στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της κατόπιν αιτήματος της μητέρας της.

Η Ράϊαν Ρ. έχει ύψος 1,60 μ., βάρος κανονικό, έχει κόκκινα μαλλιά και πράσινα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε, φορούσε λευκή μπλούζα και μαύρο παντελόνι.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας».

