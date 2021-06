Πολιτισμός

Έκθεση “Portals | Πύλη”: Σακελλαροπούλου - Μητσοτάκης στα εγκαίνια (εικόνες)

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας και το πρωθυπουργικό ζεύγος τίμησε με την παρουσία του τα εγκαίνια της έκθεσης σύγχρονης τέχνης.

Εγκαινιάσθηκε απόψε η Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης “Portals / Πύλη” στο πρώην Δημόσιο Καπνεργοστάσιο παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο Πρωθυπουργός μαζί με τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη ξεναγήθηκαν στους χώρους όπου εκτίθενται τα έργα. Πρόκειται για την πρώτη έκθεση που στεγάζεται σε αυτόν τον χώρο Πολιτισμού της Βουλής των Ελλήνων και ανοίγει τις πύλες της στο κοινό στις 11 Ιουνίου, και είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ της Βουλής και του Πολιτιστικού και Αναπτυξιακού Οργανισμού NEON.

Παρόντες στα εγκαίνια ήταν ακόμη οι πρώην Πρόεδροι της Βουλής, Απόστολος Κακλαμάνης και Ζωή Κωνσταντοπούλου, η ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, η Υπουργός Λίνα Μενδώνη και ο Υφυπουργός Νικόλας Γιατρομανωλάκης, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, εκπρόσωποι των κομμάτων, Αντιπρόεδροι της Βουλής, το Προεδρείο της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων του Ελληνικού Κοινοβουλίου, καθώς επίσης ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης και ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας.

Κατά την εναρκτήρια ομιλία του, ο Πρόεδρος της Βουλής, Κωνσταντίνος Τασούλας, ανέφερε ότι η Βουλή των Ελλήνων δέχθηκε πριν από πολλούς μήνες πρόταση από τον οργανισμό ΝΕΟΝ, για την αναμόρφωση του ιστορικού κτιρίου του πρώην Δημόσιου Καπνεργοστασίου και την αξιοποίησή του σε χώρο τέχνης και πολιτισμού.

«Σήμερα κοινωνικοποιούμε ακόμη περισσότερο ένα συναρπαστικό δημόσιο χώρο» τόνισε ο κ. Τασούλας. «Σήμερα αποδεικνύουμε ότι η συνεργασία του δημόσιου τομέα με τον ιδιωτικό, όταν είναι καλόπιστη και δημιουργική, μπορεί να κάνει θαύματα. Σήμερα προσφέρουμε στον ελληνικό λαό, μέσω της τέχνης, μια διέξοδο στη δίψα του για νέο ξεκίνημα. Η Βουλή των Ελλήνων αποδεικνύει ότι δεν αντιπροσωπεύει μόνο τον λαό, αλλά κατά κάποιο τρόπο πρωτοπορεί απέναντι στο χρέος της γι’ αυτόν τον λαό και του δείχνει το δρόμο, ότι μέσα απ’ το πνεύμα, μέσα απ’ την τέχνη, μέσα από την αναζήτηση, μέσα από τον αναστοχασμό, το νέο ξεκίνημα που μας καλεί μπορεί να είναι γόνιμο και δημιουργικό».

