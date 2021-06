Κοινωνία

Άρση lockdown με... μουσική και κυκλοφορία έως τις 01:30

Πότε καταργείται το μέτρο του περιορισμού της κυκλοφορίας. Τι αλλάζει στους γάμους και τις δεξιώσεις. Πού θα επιτρέπεται η μουσική. Τι ισχύει για τις εμποροπανηγύρεις.

Νέα χαλάρωση των μέτρων για τη μη εξάπλωση του κορονοΐού έρχεται από αύριο. Μεταξύ άλλων, επιστρέφει από αύριο η μουσική στην εστίαση, προκειμένου να σταματήσουν τα πάρτι και ο συνωστισμός σε πλατειές και Πανεπιστήμια.

Παράλληλα, δόθηκε μια ώρα παράταση στη νυχτερινή απαγόρευση κυκλοφορίας. Μάλιστα, από την 1η Ιουλίου, και πάντα με την προϋπόθεση ότι τα επιδημιολογικά δεδομένα το επιτρέπουν, το μέτρο του περιορισμού της κυκλοφορίας σταματά να ισχύει.

Επίσης, ανακοινώθηκε η αύξηση του ορίου καλεσμένων στις δεξιώσεις από τους 100 στους 300 και η αύξηση του ποσοστού πληρότητας σε δραστηριότητες ακροάματος-θεάματος.

Ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, υπογράμμισε ότι οι επιδημιολογικοί δείκτες εξακολουθούν να παρουσιάζουν βελτίωση κι αυτό μας επιτρέπει να αναπροσαρμόζουμε σταδιακά και με προσοχή τα περιοριστικά μέτρα.

Αναλυτικά όσα ισχύουν από τις επόμενες ημέρες:

Από την Δευτέρα 14 Ιουνίου επανεκκινούν οι πρακτικές εργαστηριακές και κλινικές ασκήσεις όλων των φοιτητών όλων των εξαμήνων, καθώς και των Κέντρων Δια Βίου Μάθηση των ΑΕΙ.

όλων των εξαμήνων, καθώς και των Κέντρων Δια Βίου Μάθηση των ΑΕΙ. Από το Σάββατο 12 Ιουνίου η απαγόρευση κυκλοφορίας, το curfew επεκτείνεται κατά μια ώρα . Θα ξεκινά, δηλαδή, στην 1:30 μετά τα μεσάνυχτα και θα διαρκεί, όπως και σήμερα, μέχρι τις 5:00 το πρωί.

. Θα ξεκινά, δηλαδή, στην 1:30 μετά τα μεσάνυχτα και θα διαρκεί, όπως και σήμερα, μέχρι τις 5:00 το πρωί. Ενώ από την 1 η Ιουλίου, και πάντα με την προϋπόθεση ότι τα επιδημιολογικά δεδομένα το επιτρέπουν, το μέτρο του περιορισμού της κυκλοφορίας σταματά να ισχύει .

Ιουλίου, και πάντα με την προϋπόθεση ότι τα επιδημιολογικά δεδομένα το επιτρέπουν, . Από το Σάββατο 12 Ιουνίου θα επιτρέπεται η μουσική μόνο σε εξωτερικούς χώρους εστίασης , στους οποίους φιλοξενούνται μόνο καθήμενοι πελάτες. Σε περίπτωση καταστρατήγησης του μέτρου, το πρόστιμο καθορίζεται σε 5.000 ευρώ για την πρώτη παράβαση και σε αναστολή λειτουργίας, κλείσιμο 15 ημερών, σε οποιαδήποτε δεύτερη παράβαση.

, στους οποίους φιλοξενούνται μόνο καθήμενοι πελάτες. Σε περίπτωση καταστρατήγησης του μέτρου, και σε αναστολή λειτουργίας, κλείσιμο 15 ημερών, σε οποιαδήποτε δεύτερη παράβαση. Επίσης από το Σάββατο 12 Ιουνίου επανεκκινούν την λειτουργία τους καταστήματα εστίασης που βρίσκονται σε αεριζόμενες στοές και μόνο για εκείνες που έχουν δύο ελεύθερες διόδους, ώστε να διασφαλίζεται η διαφορετική είσοδος και έξοδος, καθώς και ο φυσικός αερισμός.

και μόνο για εκείνες που έχουν δύο ελεύθερες διόδους, ώστε να διασφαλίζεται η διαφορετική είσοδος και έξοδος, καθώς και ο φυσικός αερισμός. Από την ίδια ημερομηνία, δηλαδή, το Σάββατο 12 Ιουνίου στις 6:00 το πρωί, αυξάνεται το ποσοστό πληρότητας σε δραστηριότητες ακροάματος-θεάματος , από 50% σε 75% όταν το θέατρο είναι χωρητικότητας ως 1.000 θέσεις, σε 70% έως 5.000 θέσεων, σε 65% όταν είναι δυναμικότητας έως 15.000 θέσεων και αν είναι πλέον των 15.000 θέσεων, ο μέγιστος αριθμός οριστικοποιείται σταθερά στα 10.000 άτομα.

, από 50% σε 75% όταν το θέατρο είναι χωρητικότητας ως 1.000 θέσεις, σε 70% έως 5.000 θέσεων, σε 65% όταν είναι δυναμικότητας έως 15.000 θέσεων και αν είναι πλέον των 15.000 θέσεων, ο μέγιστος αριθμός οριστικοποιείται σταθερά στα 10.000 άτομα. Επίσης, για τα καταστήματα κινητής τηλεφωνίας επιτρέπεται πλέον ταυτόχρονα παρουσία τεσσάρων πελατών σε καταστήματα εμβαδού ως 100 τετραγωνικά μέτρα.

επιτρέπεται πλέον ταυτόχρονα παρουσία τεσσάρων πελατών σε καταστήματα εμβαδού ως 100 τετραγωνικά μέτρα. Επιπρόσθετα, από την 1 η Ιουλίου, το όριο για τις υπηρεσίες catering-δεξιώσεων αυξάνεται σε 300 άτομα , από 100 που είναι αυτή την στιγμή.

Ιουλίου, , από 100 που είναι αυτή την στιγμή. Τέλος, όσον αφορά στις εμποροπανηγύρεις, αποφασίστηκε η επανέναρξη τους μόνο στις Περιφερειακές Ενότητες που το ποσοστό των πλήρως εμβολιασμένων θα ξεπερνά το 50%. Το σχετικό υγειονομικό πρωτόκολλο θα επικαιροποιηθεί και θα ανακοινωθεί τα επόμενα 24ωρα.

