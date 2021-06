Αθλητικά

Roland Garros: Τσιτσιπάς - Ζβέρεφ για μια θέση στον τελικό

Ο 22χρονος Έλληνας πρωταθλητής έφτασε στους ημιτελικούς στο Παρίσι για δεύτερη συνεχή χρονιά, έχοντας χάσει μόλις ένα σετ.

Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ, Νο 6 στην παγκόσμια κατάταξη, είναι σήμερα το τελευταίο «εμπόδιο» του Στέφανου Τσιτσιπά για την πρόκριση στον τελικό του Roland Garros.

Ο 22χρονος Έλληνας πρωταθλητής, ο οποίος προηγείται 5-2 του Ζβέρεφ στις μεταξύ τους αναμετρήσεις, με τη νίκη του επί του Ντανιίλ Μεντβέντεφ, έφτασε στους ημιτελικούς στο Παρίσι για δεύτερη συνεχή χρονιά, έχοντας χάσει μόλις ένα σετ, στον τρίτο γύρο εναντίον του Τζον Ισνερ.

«Δεν νομίζω ότι υπάρχει παίκτης εκεί έξω, από αυτούς που προχώρησαν, που πιστεύει ότι δεν μπορεί να κατακτήσει το τουρνουά. Είμαι σίγουρος ότι όλοι γνωρίζουν ότι μπορούν να παίξουν καλά. Φυσικά και εγώ παίζω καλά και νομίζω ότι, αν συνεχίσω να επαναλαμβάνω τη διαδικασία, σίγουρα θα υπάρξει ανταμοιβή. Και γιατί όχι;» αναρωτήθηκε ο Τσιτσιπάς, ο οποίος έφτασε στον τρίτο του διαδοχικό ημιτελικό σε τουρνουά γκραν σλαμ, σημειώνοντας ότι εξακολουθεί να θέλει περισσότερα.

Ο ημιτελικός είναι ο «νεότερος» του Roland Garros από τότε που ο Ραφαέλ Ναδάλ, 22 ετών, νίκησε τον Νόβακ Τζόκοβιτς, 21 ετών, το 2008. Αλλά ο Στέφανος Τσιτσιπάς θέλει να αφήσει το δικό του σημάδι.

«Αισθάνομαι προνομιούχος που είμαι σε αυτήν τη θέση» είπε ο Τσιτσιπάς. «Νιώθω προφανώς ότι έχω κάνει πολλή καθημερινή σκληρή δουλειά και αυτό υπήρξε βασικό στοιχείο για μένα να είμαι εδώ. Αλλά το εγώ μου λέει ότι θέλω περισσότερα» πρόσθεσε χαρακτηριστικά, όπως αναφέρει η ισοτσελίδα της ATP.

