EU-Med7: στην Αθήνα η Υπουργική Σύνοδος των μεσογειακών χωρών της ΕΕ

Η σύνοδος των υπουργών των Μεσογειακών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU-Med7) πραγματοποιείται σήμερα στην Αθήνα, με σκοπό την προετοιμασία της Συνόδου Κορυφής των EU-Med7, που θα διεξαχθεί στη χώρα μας τον προσεχή Σεπτέμβριο.

Η υπουργική σύνοδος πραγματοποιείται παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών, με ομιλία του στις 10:00, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Την πρόσκληση προς τους υπουργούς Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Κύπρου, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας και της Μάλτας, απηύθυνε ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για Ευρωπαϊκά Θέματα, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης.

Στην ατζέντα της υπουργικής Συνόδου περιλαμβάνονται τα θέματα της διαχείρισης της πανδημίας, του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Next Generation EU), της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης, του ευρωπαϊκού πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, της μετανάστευσης, της κατάστασης στην Ανατολική Μεσόγειο, της συνεργασίας με τις χώρες Νότιας Γειτονίας ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στο ζήτημα της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος της Μεσογείου.

Μετά το πέρας της πρωινής συνεδρίασης, οι συμμετέχοντες υπουργοί των 7 κρατών θα παραχωρήσουν κοινές δηλώσεις προς τα ΜΜΕ, στις 12:45.

