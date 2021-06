Αθλητικά

Euro 2020: Αρχίζει η πιο μεγάλη γιορτή της Ευρώπης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πενήντα μία συνολικά αναμετρήσεις έχουν προγραμματιστεί να γίνουν σε διάστημα 31 ημερών, εκ των οποίων στις 22 θα έχουμε αγωνιστική δράση.

Το 16ο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, η κορυφαία διοργάνωση εθνικών ομάδων της ηπείρου μας σηκώνει σήμερα αυλαία!

Στο στάδιο Olimpico της Ρώμης, η Ιταλία και η Τουρκία θα τραβήξουν απόψε (22:00) τις κουρτίνες της «αυλαίας» για ένα μοναδικό τουρνουά. Από τη μία, η αναβολή ενός χρόνου λόγω της πανδημίας του κορονοϊού που δεν έχει εξαφανιστεί και αποτελεί μια παράμετρο που διαμόρφωσε και διαμορφώνει δεδομένα και συνθήκες στην διοργάνωση. Και από την άλλη, επειδή το Euro δεν έχει διεξαχθεί ποτέ μέχρι σήμερα σε διαφορερικές πόλεις της Ευρώπης.

51 ΑΓΩΝΕΣ ΣΕ 31 ΗΜΕΡΕΣ

Πενήντα μία συνολικά αναμετρήσεις έχουν προγραμματιστεί να γίνουν σε διάστημα 31 ημερών, εκ των οποίων στις 22 θα έχουμε αγωνιστική δράση, ενώ στις 9 θα υπάρχει ξεκούραση.

Έντεκα πόλεις και όχι 12 όπως αρχικά είχε προγραμματιστεί, από τη Γλασκόβη στο Μπακού και από την Αγία Πετρούπολη έως τη Σεβίλλη, θα φιλοξενήσουν ένα τουρνουά που ήδη έγινε 60 ετών (6/7/1960).

Από τις 11 αυτές πόλεις, οι οκτώ είναι πρωτεύουσες (Ρώμη, Λονδίνο, Άμστερνταμ, Βουδαπέστη, Κοπεγχάγη, Γλασκόβη, Μπακού και Βουκουρέστι), με 4.240 χιλιόμετρα να είναι η απόσταση μεταξύ των πιο απομακρυσμένων σταδίων και τρεις να είναι η μέγιστη διαφορά ώρας μεταξύ των πόλεων.

ΟΙ 11 ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ 11 ΣΤΑΔΙΑ

Ιταλία- Ρώμη: Olimpico:25% της χωρητικότητας/16.000 θεατές

Ρωσία- Αγία Πετρούπολη: Saint Petersburg Stadium:50%/30.500

Δανία-Κοπεγχάγη: Parken Stadium:45%/15.900

Ολλανδία- Αμστερνταμ: Johan Cruijff Arena/33%-16.000

Αγγλία-Λονδίνο: Wembley Stadium:25%-22.500

Σκωτία-Γλασκόβη: Hampden Park: 25% 12.000

Ισπανία- Σεβίλη: Stadium La Cartuja:33%/15.000-19.800

Γερμανία-Μόναχο: Football Arena Munich:22%/14.500

Ουγγαρία-Βουδαπέστη: Puskas Arena:100%/61.000

Αζερμπαϊτζάν-Μπακού: Baku Olympic Stadium:50%/31.000

Ρουμανία-Βουκουρέστι: National Arena: 25% /25.000

Κάθε ένα από τα 11 στάδια θα έχει τα δικά του ιδιαίτερα μέτρα υγείας και ασφάλειας και οι προϋποθέσεις εισόδου ίσως διαφέρουν:

αρνητικό αποτέλεσμα εξέτασης (μοριακό ή αντιγόνο) COVID-19

πιστοποιητικό εμβολιασμού

πιστοποιητικό νόσησης (όχι άνω των έξι μηνών)

απόσταση τουλάχιστον 1,5 μέτρων μεταξύ φιλάθλων

μάσκα Φορέστε μάσκα προσώπου

πλύσιμο χεριών, απολύμανση

όχι αγκαλιές

παραμονή στη θέση στο ημίχρονο

24 ΦΙΝΑΛΙΣΤ 9 ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΕΣ ΚΑΙ Η ...ΕΛΛΑΔΑ

Την παρουσία τους στον τελικό της 11ης Ιουλίου στο Λονδίνο, πόλη που θα φιλοξενήσει και τους δύο ημιτελικούς, θα διεκδικήσουν 24 ομάδες και εννέα από τις 10 πρωταθλήτριες Ευρώπης (Γερμανία, Ισπανία, Γαλλία, Ρωσία, Ιταλία, Τσεχοσλοβακία, Ολλανδία, Δανία, Πορτογαλία). Μόνο η Ελλάδα, που κατέκτησε το τρόπαιο το 2004 στην Πορτογαλία, θα λείψει από αυτό το... πολυεθνικό ραντεβού.

Μπροστά από όλες εμφανίζονται οι Γερμανία και Ισπανία, έχοντας κερδίσει από τρία τρόπαια στις 15 έως τώρα διοργανώσεις, ενώ ακολουθεί η Γαλλία, η μοναδική που έχει κερδίσει περισσότερα από ένα.

ΤΑ ΦΑΒΟΡΙ

Η Πορτογαλία του Φερνάντο Σάντος και του Κριστιάνο Ρονάλντο, τελευταία πρωταθλήτρια Ευρώπης, θα είναι η ομάδα που θα προσπαθήσει να υπερασπιστεί το στέμμα που κατέκτησε στη Γαλλία, με μια εξαιρετική γενιά στην οποία τα ταλέντα των Μπερνάρντο Σίλβα, Μπρούνο Φερνάντες, Ζοάο Φέλιξ αλλά και του Ρούμπεν Ντίας, έρχονται να αθροιστούν στις δυνάμεις και φιλοδοξίες του CR7. Ακόμα καλύτερη από τότε, πριν από πέντε χρόνια, που θριάμβευσε στο Παρίσι επί της Γαλλίας. Θα ξεκινήσει την προσπάθειά της από τον δυσκολότερο όμιλο (6ο), μαζί με την παγκόσμια πρωταθλήτρια Γαλλία, την Γερμανία και την Ουγγαρία.

Για πρώτη φορά εδώ και χρόνια, η Αγγλία παρουσιάζεται ως φαβορί σε ένα τουρνουά. Τα «Τρία Λιοντάρια», μαζί με την Γαλλία, είναι τα δύο μεγάλα φαβορί των γραφείων στοιχημάτων, με την ομάδα του Ντεσάν να ελπίζει να «μιμηθεί» το κατόρθωμα 1998/2000 που κέρδισε το Παγκόσμιο Κύπελλο (1998) πριν κατακτήσει την Ευρώπη δύο χρόνια αργότερα. Ενισχυμένη φυσικά και με τον Καρίμ Μπενζεμά, που επιστρέφει στην Εθνική μετά από έξι χρόνια.

Κοντά τους το Βέλγιο, του Ρομπέτο Μαρτίνες, Νο1 στην κατάταξη της FIFA, θα μπορούσε να τερματίσει την αναμονή για ένα μεγάλο διεθνές τρόπαιο μετά από μια τρίτη θέση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2018.

Η Γερμανία, ομάδων των τίτλων και των μεγάλων διοργανώσεων, με τέσσερα Μουντιάλ και τρία Euro, μπαίνει στο τουρνουά με ερωτηματικά σχετικά με την κατάστασή της, αλλά εξακολουθεί να αποτελεί απειλή. Γνωρίζοντας ότι η επόμενη ημέρα θα την βρει χωρίς τον Γιοακίμ Λεβ στον πάγκο της , που αποχωρεί μετά από 15 χρόνια υπεύθυνης και επιτυχημένης δουλειάς, κάνοντας χώρο για τον Χάνσι Φλικ.

Η Ισπανία ελπίζει επίσης να επιστρέψει στην κορυφή των διεθνών τουρνουά, ξανά μετά από απογοητευτικές παρουσίες στις τρεις τελευταίες μεγάλες διοργανώσεις.

Η Ιταλία απούσα από το Παγκόσμιο Κύπελλο την τελευταία φορά, το 2018 στη Ρωσία, επέστρεψε στις μεγάλες διοργανώσεις και έχει μια ομάδα, μείγμα νέων και έμπειρων παικτών.

Πάντως έτσι κι αλλιώς όλα τα λόγια χρησιμεύουν για συζητήσεις που γίνονται πριν την σέντρα. Οταν ακουστεί ο ήχος από το πρώτο σφύριγμα, η μπάλα κυλήσει, συστήματα, θεωρίες, ιστορία και προβλέψεις μπορούν να ανατραπούν. Το ποδόσφαιρο είναι απρόβλεπτο και γι αυτό είναι μοναδικό.

ΟΙ ΣΤΑΧΤΟΠΟΥΤΕΣ

Το σχέδιο της UEFA, προκειμένου ομάδες με λιγότερη παράδοση να αναπτυχθούν μέσω του Euro, έχει «δώσει» στη Βόρεια Μακεδονία την πρώτη της εμπειρία. Η ομάδα των Βαλκανίων, μαζί με την Φινλανδία είναι οι δύο που κάνουν το ντεμπούτο τους στην τελική φάση της διοργάνωσης και το κάνουν χάρη στη φόρμουλα των play offs του Nations League 2019.

Εχοντας ηγέτη τον Πάντεφ στην ηλικία των 37 ετών, ξεκινάει σαν την «Σταχτοπούτα» του Euro, αλλά η επαναστατική προειδοποίησή τους δεν ήταν μικρή, όταν κέρδισε την Γερμανία στο Ντούϊσμπουργκ, για την προκριματική φάση του Μουντιάλ 2022. Η Φιναλνδία προκρίθηκε από τον όμιλο που συμμετείχε και η Εθνική Ελλάδας.

VAR ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ

Μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο 2018 στη Ρωσία, το VAR κάνει το ντεμπούτο του και στο Euro. Δεν χρησιμοποιήθηκε στη φάση των προκριματικών, καθώς δεν ήταν και στο Παγκόσμιο Κύπελλο εκτός από τα play offs. Φυσικά, όπως είναι γνωστό θα επιτρέπονται πέντε αλλαγές, μέτρο που μπήκε στη...ζωή μας στην εποχή covid-19.

Μεταξύ των καινοτομιών του τουρνουά είναι επίσης η παρουσία για πρώτη φορά ενός μη Ευρωπαίου διαιτητή, του Αργεντινού Φερνάντο Παπαλίνι.

12.000 ΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ

Συνολικά 12.00 εθελοντές θα είναι στην κορυφαία διοργάνωση, για διαπιστεύσεις, μεταφορές, υπηρεσίες στο κοινό, ενώ έχει υπολογιστεί, σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα Marca, ότι το τουρνουά στη διάρκειά του θα παρακολουθήσουν σε σύνολο, πέντε δισεκατομμύρια θεατές.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ-ΤΙΜΕΣ

H UEFA δέχθηκε 28.300.000 αιτήσεις για αγορά εισιτηρίων, που αρχικά είχε προγραμματιστεί να διατεθούν 3.000.000 αλλά τελικά μετά τις περικοπές στα στάδια λόγω της πανδημίας covid-19 έφτασαν τα 1.173.000. Οι τιμές τους κυμαίνονται από 50 έως 185 ευρώ με το πιο ακριβό πακέτο να κοστίζει 9.700 ευρώ.

ΑΓΓΛΙΑ Η ΑΚΡΙΒΗ, ΜΠΑΜΠΕ Ο ΑΚΡΙΒΟΤΕΡΟΣ

Η πιο ακριβή εθνική ομάδα του Euro 2020 είναι η Αγγλία, η οποία κοστολογείται (από την ιστοσελίδα transfermarkt) με 1.32 δισεκατομμύρια ευρώ, μπροστά από την Γαλλία (1.03 δισ. ευρώ), ενώ την τριάδα συμπληρώνει η Γερμανία με 936.5 εκατ. ευρώ. Η παγκόσμια πρωταθλήτρια είναι επίσης η ομάδα, που παρουσιάζει τον πιο ακριβό παίκτη στο κορυφαίο τουρνουά, τον Κιλιάν Μπαπέ, με αξία 160 εκατ. ευρώ.

ΜΑΣΚΟΤ Ο ΣΚΙΛΖΙ

Μασκότ του Euro 2020, θα είναι ο Σκίλζι (Skillzy), ένας χαρακτήρας εμπνευσμένος από το ελεύθερο στιλ, το ποδόσφαιρο δρόμου και την υψηλή τεχνική που το συνοδεύει αρκετές φορές. Ο Σκίλζι είναι ένα νεαρό αγόρι, με μακριά μαλλιά και μεγάλα μαύρα μάτια, ενώ φοράει μπλε φούτερ με ένα παντελόνι γυμναστικής.

«Είτε παίζετε στο πάρκο είτε στην παγκόσμια σκηνή, είτε πρόκειται για ποδόσφαιρο είτε για ελεύθερο στιλ, πρόκειται για την έκφραση του εαυτού σας με την μπάλα στα πόδια σας», αναφέρθηκε στην παρουσίασή του, στο Αμστερνταμ, πριν δύο χρόνια.

ΥΠΕΡΘΕΑΜΑ ΣΤΟΝ ΑΝΤ1

Ο ΑΝΤ1 ειναι ο πρώτος ιδιωτικός σταθμός στην Ελλάδα που θα προβάλλει την κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση σε επίπεδο εθνικών ομάδων, με εκπομπές και μετάδοση τριών αγώνων καθημερινά, απο τις 11 Ιουνίου και για έναν μήνα. Για να δεις το πλήρες πρόγραμμα, πάτησε ΕΔΩ.

Λίγο πριν την πρώτη σέντρα του Euro 2020 η εκπομπή “Euroshow” με τους Αντώνη Καρπετόπουλο, Γρηγόρη Παπαβασιλείου και Γιώργο Λιώρη θα κάνει πρεμιέρα. Σε ζωντανή σύνδεση με το “Ολίμπικο” της Ρώμης, θα παρακολουθήσουμε σε απευθείας μετάδοση τη φαντασμαγορική τελετή έναρξης της μεγάλης ευρωπαϊκής γιορτής του ποδοσφαίρου.

Σταύρος Σβήγκος, Γιώργος Λέντζας, Νικόλας Ράπτης και Χάρης Νταρζάνος από τις 12 Ιουνίου στις 21:00, έρχονται στον ΑΝΤ1 με την εκπομπή “Παίξτε μπάλα”. Η ανατρεπτική παρέα θα μαζεύεται κάθε βράδυ στην… ταράτσα, για να σχολιάσει με χιουμοριστική διάθεση και ιδιαίτερο τρόπο τα highlights του Euro 2020 και όχι μόνο.

Από το Σάββατο 12 Ιουνίου και κάθε μεσημέρι στις 15:00, το “Euroday” με τους Δημοσθένη Γεωργακόπουλο και Ηλία Βλάχο θα ανοίγει το ποδοσφαιρικό δεκάωρο πρόγραμμα του σταθμού για το μεγαλύτερο αθλητικό event του καλοκαιριού.

Κατασκοπεία στην Ρόδο: αποκαλυπτική η εισαγγελική εισήγηση για τη δράση των κατηγορουμένων

Χρυσόγονος για αρνητές εμβολίου: νόμιμη η αργία ή διαθεσιμότητα μέχρι το “τείχος ανοσίας”