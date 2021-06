Πολιτική

Εργασιακό νομοσχέδιο - απεργία: οι πολιτικοί αρχηγοί βγήκαν στον δρόμο (εικόνες)

Αλέξης Τσίπρας, Φώφη Γεννηματά, Δημήτρης Κουτσούμπας και Γιάνης Βαρουφάκης βρέθηκαν στο κέντρο της Αθήνας, ασκώντας κριτική στο εργασιακό νομοσχέδιο.

Το "παρών" στην απεργιακή κινητοποίηση στο κέντρο της Αθήνας έδωσαν την Πέμπτη οι πολιτικοί αρχηγοί, ασκώντας κριτική στο εργασιακό νομοσχέδιο, που προωθεί η κυβέρνηση.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας συνοδευόμενος και από άλλα στελέχη του κόμματος έφθασε από νωρίς στο κέντρο της Αθήνας. "Η κυβέρνηση της Δεξιάς δείχνει σήμερα το πραγματικό της πρόσωπο. Για ποιών τα συμφέροντα δουλεύει και ποιών τα συμφέροντα εξυπηρετεί. Για χάρη μιας μικρής ελίτ επιχειρηματιών, ως επί το πλείστον συνδαιτυμόνων και φίλων του κυρίου Μητσοτάκη, βάζει στο στόχαστρο τις δυνάμεις της εργασίας, τον κόσμο της εργασίας" τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας και πρόσθεσε:

"Νομοθετεί περισσότερες ώρες δουλειάς, μικρότερο μισθό, νομοθετεί να πληρώνονται οι εργαζόμενοι με ρεπό. Αυτός ο κόσμος της εργασίας είναι που θα δώσει ρεπό διαρκείας πολύ σύντομα στην κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Στον κύριο Μητσοτάκη και στους υπουργούς του. Και μια προοδευτική κυβέρνηση θα έρθει να ανατρέψει αυτές τις ρυθμίσεις του εργασιακού Μεσαίωνα. Θα έρθει να επαναφέρει την χώρα σε τροχιά κοινωνικής συνοχής και τους εργαζόμενους σε συνθήκες αξιοπρέπειας".

Γεννηματά: το εργασιακό νομοσχέδιο μας γυρίζει σε άλλες εποχές

"Το Κίνημα Αλλαγής, μαζί με τον κόσμο της εργασίας, είμαστε απέναντι στην Κυβέρνηση της ΝΔ που με το εργασιακό νομοσχέδιο μας γυρίζει στην εποχή των ατομικών συμβάσεων, της εργοδοτικής ασυδοσίας και του αυταρχισμού" τόνισε η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά από το κέντρο της Αθήνας.

"Εμείς ανοίγουμε ένα νέο δρόμο, το δρόμο της νέας αλλαγής με το πράσινο κοινωνικό συμβόλαιο" πρόσθεσε.

Κουτσούμπας: Οι εργαζόμενοι να στείλουν το νομοσχέδιο στα σκουπίδια

Κριτική στο νομοσχέδιο για τα εργασιακά, που προωθεί η κυβέρνηση, άσκησε ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας, συμμετέχοντας στην απεργιακή συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας, τόνισε πως ό,τι κι αν κάνει η κυβέρνηση, το νομοσχέδιο είναι καταδικασμένο στην συνείδηση των εργαζομένων.

Πρόσθεσε δε ότι τον τελικό λόγο πλέον έχουν οι εργάτες και οι εργάτριες, οι νέοι και οι νέες, που αν καταλάβουν και συνειδητοποιήσουν τη δύναμη τους, μπορούν να το αχρηστεύσουν, μπορούν να το στείλουν εκεί που ανήκει, στα σκουπίδια. "Για να μη ζήσουν μια ζωή σκλάβου τον 21ο αιώνα" κατέληξε.

Βαρουφάκης: να θανατώσουμε το νομοσχέδιο-ζόμπι του κ. Χατζηδάκη

"Είμαστε εδώ ως ΜέΡΑ25 για να στηρίξουμε τα κινήματα, να ενισχύσουμε τους εργαζόμενους, στην προσπάθειά τους να θανατώσουν το νομοσχέδιο-ζόμπι του κ. Χατζηδάκη. Δεν είμαστε εδώ για να ζητήσουμε ανάθεση εντολής από τα κινήματα, από τους εργαζόμενους, όπως κάνει ο κ. Τσίπρας και ο κ. Κυρίτσης. Η ανάθεση είναι ανάθεμα για τα κινήματα και για το λαό, όπως πολύ πικρά μάθαμε το 2015" τόνισε από το κέντρο της Αθήνας ο Γραμματέας του ΜέΡΑ25, Γιάνης Βαρουφάκης.

Οι εκτιμήσεις της ΕΛΑΣ για τη συμμετοχή των πολιτών στις συγκεντρώσεις και πορείες

Σύμφωνα με τα στοιχεία από την ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο 24ωρης πανελλαδικής απεργίας, πραγματοποιήθηκαν στο κέντρο της Αθήνας, οι παρακάτω συναθροίσεις-πορείες:

1. Την 10.00 ώρα, με πρωτοβουλία του ΠΑ.Μ.Ε πραγματοποιήθηκε συνάθροιση (11.000) περίπου ατόμων στα Προπύλαια του Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι συγκεντρωμένοι πορεύθηκαν μέσω της οδού Πανεπιστημίου στο Σύνταγμα, όπου παρέμειναν μέχρι την 12.30 ώρα, οπότε και αποχώρησαν.

2. Την 10.30 ώρα, με πρωτοβουλία διαφόρων Οργανώσεων, Συλλόγων και Συλλογικοτήτων, πραγματοποιήθηκε συνάθροιση (1.500) περίπου ατόμων στα Χαυτεία. Οι συγκεντρωμένοι πορεύθηκαν μέσω της οδού Πανεπιστημίου στο Σύνταγμα και επέστρεψαν στα Προπύλαια του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου η πορεία ολοκληρώθηκε την 14.00 ώρα.

3. Την 11.00 ώρα, με πρωτοβουλία της Γ.Σ.Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ και διαφόρων Οργανώσεων, Συλλόγων και Συλλογικοτήτων, πραγματοποιήθηκε συνάθροιση (4.000) περίπου ατόμων στην Πλατεία Κλαυθμώνος. Οι συγκεντρωμένοι πορεύθηκαν μέσω της οδού Σταδίου στο Σύνταγμα και σταδιακά μέσω της οδού Πανεπιστημίου στα Προπύλαια του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου η πορεία ολοκληρώθηκε την 13.30 ώρα.

Στο διάστημα των συγκεντρώσεων-πορειών, υπήρξε σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας στις οδούς Πανεπιστημίου, Σταδίου, Πλατείας Συντάγματος, Βασ. Αμαλίας και Βασ. Σοφίας από το ύψος της οδού Σέκερη.