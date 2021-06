Κοινωνία

“SIM Swapping” - “Phishing”: θύματα στην Ελλάδα από πολυεθνική συμμορία (εικόνες)

Τα μέλη της σπείρας των απατεώνων, είχαν συγκροτήσει δομημένη εγκληματική ομάδα, με συνεχή δράση και διακριτούς ρόλους.

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Λαμίας, στο πλαίσιο πολύμηνης και εμπεριστατωμένης έρευνας, εξαρθρώθηκε πολυμελής διεθνική εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν συστηματικά στη τέλεση απατών σε βάρος ανυποψίαστων πολιτών και πλαστογραφιών, σε διάφορες περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας.

Η αποδόμηση της σπείρας, είναι αποτέλεσμα κατάλληλης αξιολόγησης, ανάλυσης και αξιοποίησης στοιχείων και δεδομένων, που είχαν συλλεχθεί με μεθοδικότητα, ενώ αναπτύχθηκε συνεργασία και με αστυνομικές Αρχές Ευρωπαϊκών χωρών.

Σε ευρεία – συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Λαμίας, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, που πραγματοποιήθηκε σε περιοχές της Αττικής, συνελήφθησαν συνολικά εννέα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και δύο «αρχηγικά» της στελέχη. Πρόκειται για πέντε αλλοδαπούς και τέσσερις ημεδαπούς, εκ των οποίων τρεις άνδρες και έξι γυναίκες.

Όπως προέκυψε, στην συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση ανήκουν ακόμη ένας αλλοδαπός (τρίτο «αρχηγικό» στέλεχος), ο οποίος είναι έγκλειστος σε Κατάστημα Κράτησης του Εξωτερικού, καθώς και ένας αλλοδαπός, ο οποίος είχε συλληφθεί τον περασμένο μήνα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Κέρκυρας και παραμένει κρατούμενος, για παράβαση νομοθεσίας περί αλλοδαπών. Επιπλέον, εκτός των ανωτέρω 11 μελών, έχουν ταυτοποιηθεί άλλα 22 μέλη της οργάνωσης, εκ των οποίων οκτώ ημεδαποί και δεκατέσσερις αλλοδαποί.

Σε βάρος τους, σχηματίσθηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διάπραξη απατών και πλαστογραφιών, διακεκριμένη υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, παράνομη πρόσβαση σε σύστημα πληροφοριών ή σε δεδομένα, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Ειδικότερα, από την ενδελεχή έρευνα, διακριβώθηκε ότι τα μέλη της σπείρας, τουλάχιστον από τις αρχές Μαΐου του 2020, είχαν συγκροτήσει δομημένη εγκληματική ομάδα, με συνεχή δράση και διακριτούς ρόλους, σκοπός της οποίας ήταν η συστηματική τέλεση απατών και αφαίρεση χρημάτων από πολίτες, ανά την Ελληνική Επικράτεια, οι οποίοι ήταν κάτοχοι λογαριασμών «Internet Banking» σε διάφορα Ελληνικά τραπεζικά ιδρύματα. Πιο αναλυτικά, τα μέλη της εγκληματικής ομάδας, κατά τη διάρκεια της παράνομης και εξακολουθητικής δράσης τους, τελούσαν απάτες ενεργώντας με δύο μεθόδους:

Απάτες που τελούνται με την μέθοδο SIM Swapping (αντικατάσταση/ αλλαγή κάρτας SIM κινητού τηλεφώνου) και

(αντικατάσταση/ αλλαγή κάρτας SIM κινητού τηλεφώνου) και Απάτες που τελούνται με την μέθοδο που είναι γνωστή ως «Phishing» (ηλεκτρονικό ψάρεμα στοιχείων).

Με τις συγκεκριμένες μορφές απάτης, τα μέλη της σπείρας προέβαιναν στην υποκλοπή και χρήση προσωπικών στοιχείων και δεδομένων των θυμάτων, όπως κωδικούς πρόσβασης Internet Banking, κωδικούς πρόσβασης θυρίδων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του θύματος κ.λ.π., με αποτέλεσμα την παράνομη πρόσβαση στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς και ακολούθως, εν αγνοία του θύματος, πραγματοποιούσαν μεταφορές χρηματικών ποσών και καρπώνονταν το παράνομο οικονομικό όφελος.

Συνολικά εξιχνιάσθηκαν 34 περιπτώσεις απάτης – πλαστογραφίας και τρεις απόπειρες, σε βάρος πολιτών διαφόρων περιοχών της χώρας (Αττική, Ηράκλειο και Ρέθυμνο Κρήτης, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ρόδο, Μυτιλήνη, Κέρκυρα Καβάλα, Ιτέα, Χαλκίδα, Πύργο Ηλείας, Κατερίνη, Πρέβεζα, Ιωάννινα, Αμφιλοχία, κ.λ.π.). Η λεία που αποκόμισαν από την παράνομη δράση τους, ανέρχεται τουλάχιστον στο χρηματικό ποσό των 419.695 ευρώ, ενώ το προσδοκώμενο όφελος ανέρχεται τουλάχιστον στο χρηματικό ποσό των 527.765 ευρώ.

Κατά τη διάρκεια της ευρείας κλίμακας αστυνομικής επιχείρησης, διενεργήθηκαν νομότυπες έρευνες σε 10 οικίες, ένα κατάστημα και άλλους χώρους των συλληφθέντων, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πληθώρα κινητών τηλεφώνων, καρτών Sim και ηλεκτρονικών υπολογιστών,

το συνολικό χρηματικό ποσό των (8.840) ευρώ,

πληθώρα ανδρικών ρολογιών, διαφόρων μαρκών, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας,

Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο,

δίκυκλη μοτοσικλέτα,

ταχύπλοο σκάφος,

τραπεζικές κάρτες – κλώνοι,

έγγραφα τραπεζών και ταυτοποίησης τρίτων προσώπων,

πλαστικοποιητές,

σφραγίδες Υπηρεσιών, αμφιβόλου γνησιότητας, κ.λ.π.

Την προανάκριση διενήργησε με μεθοδικότητα η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Λαμίας, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομικής Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδας, στο πλαίσιο της προστασίας των πολιτών από φαινόμενα εξαπάτησης, παραθέτει μεθοδολογία δράσης και χρήσιμες συμβουλές, για αποφυγή περιπτώσεων υποκλοπής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με τη χρήση τεχνικών «ηλεκτρονικού ψαρέματος» (phishing).

Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη μέθοδο, οι δράστες αποστέλλουν μαζικά emails προς τους πολίτες, με εμφανιζόμενο αποστολέα εταιρεία παροχής υπηρεσιών ταχυδρομείου, επιχειρώντας να υποκλέψουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με διάφορες προφάσεις. Τα emails εμπεριέχουν συνδέσμους (links), που οδηγούν σε ιστοσελίδες στις οποίες πρέπει να συμπληρωθούν τα στοιχεία εισόδου σε online λογαριασμούς ( email, socialmedia, webbanking), αλλά και καρτών πληρωμών. Στη συνέχεια, εφόσον ο παραλήπτης του email συμπληρώσει τα στοιχεία που του ζητούνται, οι δράστες τα αξιοποιούν είτε για να αποκτήσουν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε λογαριασμούς του θύματος, είτε για να προβούν σε ηλεκτρονικές συναλλαγές χωρίς εξουσιοδότηση, με χρήση των υποκλαπέντων στοιχείων καρτών.

Επισημαίνεται ότι τα emails αυτά χρήζουν μεγάλης προσοχής, καθότι παρουσιάζονται εξαιρετικά αληθοφανή. Στο πλαίσιο αυτό οι χρήστες του Διαδικτύου που τα λαμβάνουν καλούνται:

να μην επιλέγουν τους προτεινόμενους συνδέσμους,

να μην απαντούν στα μηνύματα,

να μην καταχωρούν και να μην στέλνουν προσωπικά δεδομένα και στοιχεία πιστωτικών καρτών, καθότι σε καμία περίπτωση δεν είναι αληθινά.

Περισσότερες πληροφορίες για τη μεθοδολογία phishing παρουσιάζονται στον ιστότοπο: https://cyberalert.gr/phising/ της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. Οι έρευνες και οι επιχειρήσεις των Υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Στερεάς Ελλάδας, με σκοπό την καταπολέμηση όλων των μορφών εγκληματικότητας, θα συνεχιστούν με αμείωτο ρυθμό.