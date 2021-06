Οικονομία

Τουρισμός - Θεοχάρης: ενίσχυση των ροών από την Σουηδία στην Ελλάδα

Ο Υπουργός Τουρισμού είχε συνάντηση με τον Υπουργό Εμπορίου και Βιομηχανίας της Σουηδίας αναζητώντας λύσεις για τη διευκόλυνση των τουριστικών μετακινήσεων για τους Σουηδούς πολίτες.

Σημαντικά βήματα για την ενίσχυση των τουριστικών ροών από τη Σουηδία προς την Ελλάδα πραγματοποιήθηκαν κατά τις συνομιλίες που είχε στη Στοκχόλμη ο Υπουργός Τουρισμού κ. Χάρης Θεοχάρης, κατά τη διάρκεια της διήμερης επίσκεψής του στη Σουηδία.

Ο Υπουργός Τουρισμού είχε συνάντηση με τον Υπουργό Εμπορίου και Βιομηχανίας της Σουηδίας κ. Ibrahim Baylan. Συζητήθηκαν εκτενώς λύσεις με στόχο τη διευκόλυνση των τουριστικών μετακινήσεων και την απλοποίηση των απαιτούμενων διαδικασιών για τους Σουηδούς πολίτες οι οποίοι επιθυμούν να ταξιδέψουν στη χώρα μας στο αμέσως προσεχές διάστημα.

Όπως δήλωσε ο κ. Χάρης Θεοχάρης αμέσως μετά από τη συνάντησή του με τον Σουηδό Υπουργό Εμπορίου και Βιομηχανίας, «με τον αγαπητό κ. Baylan είχαμε μια πολύ εποικοδομητική συζήτηση. Εξετάσαμε από κοινού πιθανές λύσεις σε πρακτικά ζητήματα, όπως τα τεστ, η αναγνώριση των πιστοποιητικών κ.λπ., πάντα με στόχο να διευκολύνουμε τους Σουηδούς πολίτες οι οποίοι ανυπομονούν να ταξιδέψουν στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι επιτύχαμε σημαντική πρόοδο και τα αποτελέσματα θα φανούν σύντομα και στην πράξη. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Σουηδία είναι η μόνη Σκανδιναβική χώρα η οποία επέτρεπε και συνεχίζει να επιτρέπει τα ταξίδια προς την Ελλάδα και προς άλλες χώρες, εντός αλλά και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς να θέτει περιορισμούς για τους τουρίστες κατά τον επαναπατρισμό τους. Επομένως, υπάρχει ήδη μια πάρα πολύ καλή βάση ώστε να υπάρξει περαιτέρω και άμεση αύξηση της τουριστικής κίνησης από τη Σουηδία προς την Ελλάδα».

Ακολούθως, ο Υπουργός Τουρισμού κ. Χάρης Θεοχάρης είχε σειρά συναντήσεων με εκπροσώπους των πιο σημαντικών τουριστικών φορέων της Σουηδίας, καθώς και με τους μεγαλύτερους tour operators. Πιο συγκεκριμένα, ο Υπουργός Τουρισμού συναντήθηκε με τον Γενικό Διευθυντή του Συνδέσμου Τουριστικών Πρακτορείων και tour operators Σουηδίας (SRF) κ. Didrik von Seth. Εν συνεχεία ο κ. Θεοχάρης είχε συνομιλίες με ανώτατα στελέχη του Ταξιδιωτικού Οργανισμού «Der Touristik APOLLO», του «NORDIC LEISURE TRAVEL GROUP» (Ομίλου tour operator, στον οποίον ανήκουν τα πρακτορεία «Ving» Σουηδίας και Νορβηγίας, «Spies» Δανίας και «Tjareborg» Φινλανδίας, πρώην «Thomas Cook Northern Europe»), του «AIRTOURS» κ.ά.

Ο κ. Θεοχάρης είχε επίσης συνομιλίες με εκπροσώπους tour operators όπως οι «TEMARESOR» και «DON ORIENT TOURS», οι οποίοι ειδικεύονται στην προσφορά θεματικών «πακέτων» και στις εναλλακτικές διακοπές στην Ελλάδα, ιδιαίτερα κατά τους μήνες πέραν της υψηλής τουριστικής περιόδου. Με τον κ. Bjorn Winberg, εκπρόσωπο του Οργανισμού «WINGO Destination Management», ο Υπουργός Τουρισμού συζήτησε τις προοπτικές έναρξης νέων πτήσεων, για πρώτη φορά, από τη Σουηδία προς την Ελλάδα και μάλιστα προς προορισμούς οι οποίοι προσφέρονται για εναλλακτικές μορφές τουρισμού.

Κοινό συμπέρασμα από τις επαφές του κ. Θεοχάρη με τα στελέχη της τουριστικής αγοράς, σχετικά με τις τάσεις όπως διαμορφώνονται στη Σουηδία αλλά και στη Σκανδιναβία γενικότερα, είναι ότι η κύρια ανοδική τάση στη ζήτηση για ταξίδια προς την Ελλάδα προβλέπεται να εκδηλωθεί προς το τέλος Ιουνίου, ιδιαίτερα για τη Σουηδία και τη Δανία. Εκτιμάται επίσης ότι το ενδιαφέρον των τουριστών για τη χώρα μας θα παραμείνει έντονο και στη συνέχεια της σεζόν, ακόμη και έως το τέλος Οκτωβρίου-μέσα Νοεμβρίου.

Από την πλευρά του ο Υπουργός Τουρισμού κ. Χάρης Θεοχάρης παρουσίασε αναλυτικά τα μέτρα τα οποία έχει λάβει η Ελληνική Κυβέρνηση για την υγειονομική ασφάλεια, την ανάληψη του κόστους νοσηλείας τυχόν θετικών κρουσμάτων, αλλά και την πτωτική πορεία των κρουσμάτων στη χώρα μας, σε άμεση συνάρτηση με το ρυθμό της εμβολιαστικής εκστρατείας. Επιπλέον, ο κ. Θεοχάρης παρουσίασε το διαδραστικό επιδημιολογικό χάρτη της Ελλάδας, ο οποίος είναι προσβάσιμος μέσω διαδικτύου (https://covid19.gov.gr/covid-map), με διαρκή ενημέρωση για την εξέλιξη των κρουσμάτων ανά προορισμό, την πορεία των εμβολιασμών κ.ά. Ο Υπουργός Τουρισμού γνωστοποίησε την πρόθεση της Ελληνικής Κυβέρνησης να δέχεται επισκέπτες με τεστ αντιγόνου (antigen tests) και rapid tests, κάτι που θα διευκολύνει κατά πολύ τη διαδικασία των διατυπώσεων και των ελέγχων κατά την άφιξη στην Ελλάδα.

Τέλος, προτού αναχωρήσει από τη Στοκχόλμη για την Ελλάδα μετά από την ολοκλήρωση της περιοδείας του στη Βόρεια Ευρώπη, ο κ. Χάρης Θεοχάρης παραχώρησε συνεντεύξεις σε έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ της Σουηδίας (εφημερίδα «Goteborgs-Posten», Κρατικό Ραδιοφωνικό Σταθμό «Sveriges Radio», στα τουριστικά περιοδικά «VAGABOND TRAVEL MAGAZINE», «RES TRAVEL MAGAZINE», «FIRST CLASS MAGAZINE», στην ιστοσελίδα «TRAVEL NEWS» κ.ά.).

