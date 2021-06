Οικονομία

ΔΕΗ: προσλήψεις προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ

Νέες προσλήψεις συμβασιούχων ορισμένου χρόνου στη ΔΕΗ μέσω ΑΣΕΠ. Δείτε τα δικαιολογητικά και τις ημερομηνίες για τις αιτήσεις.

Η ΔΕΗ προχωρά στην πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ οκτώ ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Κλάδου ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5, που εδρεύει στη Μεγαλόπολη του Νομού Αρκαδίας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας μέχρι οκτώ μήνες, βάσει του άρθρου 4 του Ν.4643/2019.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στις εφημερίδες ή στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης ή της ανάρτησής της στα καταστήματα της Υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Η υποβολή αιτήσεων στον ΑΣΕΠ ξεκινά από σήμερα Παρασκευή έως και την Δευτέρα 22 Ιουνίου 2021.

