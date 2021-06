Πολιτική

Live - ΙΔΙΣ: O Δημήτρης Αβραμόπουλος για τα εθνικά θέματα

Απευθείας μετάδοση από τον Ant1news.gr, του κύκλου συζητήσεων, που οργανώνει το Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων, με πρώην Υπουργούς Εξωτερικών.

Το Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων (Ι.ΔΙ.Σ.) του Παντείου Πανεπιστημίου συνομιλεί με τέσσερις Υπουργούς Εξωτερικών και κορυφαίους πολιτικούς, οι χειρισμοί των οποίων αποδείχθηκαν καθοριστικοί στα κρισιμότερα ζητήματα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής των τελευταίων δύο δεκαετιών.

Σε μία μεταβατική περίοδο ανακατατάξεων, η εμπειρία και η γνώση τους θα μας βοηθήσουν να δώσουμε απαντήσεις σε κομβικά ερωτήματα που αφορούν στις σχέσεις μας με την Τουρκία, τη θέση μας στο διεθνές και περιφερειακό περιβάλλον, τις ισορροπίες ανάμεσα στις ΗΠΑ, την Κίνα και τη Ρωσία και, βέβαια, τα ανοίγματα μας προς το Ισραήλ και τον αραβικό κόσμο. Η Ντόρα Μπακογιάννη, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο Νίκος Κοτζιάς και ο Δημήτρης Αβραμόπουλος συζητούν με καθηγητές και φοιτητές διεθνών σχέσεων. Σε κάθε συζήτηση υποβάλλονται ερωτήσεις από φοιτητές/φοιτήτριες του Ι.ΔΙ.Σ.

Η συζήτηση της Πέμπτης, 10 Ιουνίου 2021, στις 18:00

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος συνομιλεί με τους:

Κώστα Υφαντή , Καθηγητή Διεθνών Σχέσεων και Σπουδών Ασφάλειας του Παντείου Πανεπιστημίου.

, Καθηγητή Διεθνών Σχέσεων και Σπουδών Ασφάλειας του Παντείου Πανεπιστημίου. Χαρά Καραγιαννοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια Συγκριτικής και Διεθνούς Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου.

Την συζήτηση συντονίζει ο Κωνσταντίνος Φίλης, Εκτελεστικός Διευθυντής του Ι.ΔΙ.Σ.

Οι προηγούμενες συζητήσεις

Ο κύκλος συζητήσεων ξεκίνησε την Πέμπτη, 13 Μαΐου, με μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με την Ντόρα Μπακογιάννη.

Ακολούθησε, στις 20 Μαΐου ο εξίσου σημαντικός και χρήσιμος διάλογος με τον Ευάγγελο Βενιζέλο.

Την Πέμπτη 3 Ιουνίου, ο Νίκος Κοτζιάς μίλησε για όλους για και για όλα.

