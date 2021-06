Καιρός

Καιρός: συνεχίζονται οι βροχές την Παρασκευή

Συνεχίζεται η καλοκαιρινή κακοκαιρία. Ποιες περιοχές επηρεάζονται. Σε τι επίπεδα θα κινηθεί η θερμοκρασία. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι άστατος, καθώς αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα νησιά του Ιονίου, τα ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στα ηπειρωτικά, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες που πιθανόν κατά τόπους να είναι ισχυρές. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα κυμανθεί σε λίγο χαμηλότερα από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανόν μικρής διάρκειας καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Από τις μεσημβρινές ώρες μεταβλητοί ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται τοπικές νεφώσεις που γρήγορα από τις πρωινές ώρες θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι, ενώ τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 2 έως 4 μποφόρ, πρόσκαιρα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Στη Μακεδονία και στη Θράκη ο καιρός θα είναι σχετικά άστατος. Συγκεκριμένα, αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες, κυρίως στα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές και από τις μεσημβρινές ώρες σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρά, αλλά το βράδυ αναμένεται βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στα νησιά του Ιονίου, στην Ήπειρο, στη δυτική Στερεά και στη δυτική Πελοπόννησο θα αναπτυχθούν νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα πιθανώς τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες να είναι κατά τόπους ισχυρά στα ηπειρωτικά. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Σε Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια και ανατολική Πελοπόννησο ο καιρός θα είναι άστατος. Συγκεκριμένα, στη Θεσσαλία αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και από τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά σποραδικές καταιγίδες. Στα υπόλοιπα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση στα νότια από τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 2 έως 4 μποφόρ. Από τις μεσημβρινές ώρες μεταβλητοί ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Στην Κρήτη αρχικά αίθριος θα είναι ο καιρός, αλλά βαθμιαία θα αναπτυχθούν νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα είναι αυξημένες και θα εκδηλωθούν όμβροι και πιθανώς πρόσκαιρες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός το Σάββατο

Λνεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες στα ηπειρωτικά πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές. Τα φαινόμενα προς το βράδυ θα εξασθενήσουν και τη νύχτα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και στα νότια πελάγη τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε λίγο χαμηλότερα από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα και η μέγιστη τιμή της προβλέπεται να φτάσει στα βόρεια τους 25 με 26 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το Ιόνιο τους 27 με 28 και στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.