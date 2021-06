Κοινωνία

Απεργία 10 Ιουνίου: Τι “είδαν” ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ στις πορείες - Πόσους “μέτρησε” η Αστυνομία

Για κλιμάκωση της αντίδρασής της προειδοποιεί η ΓΣΕΕ. Τι αναφέρουν οι εκτιμήσεις της ΕΛ.ΑΣ για τον αριθμό των συμμετεχόντων στα συλλαλητήρια.

Η ΓΣΕΕ πραγματοποίησε την Πέμτπη 24ωρη γενική απεργία, συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Κλαυθμώνος και ανάλογες συγκεντρώσεις σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας.

Όπως αναφέρει η συνομοσπονδία, η συμμετοχή στην απεργία και στις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, με χιλιάδες εργαζόμενες και εργαζόμενους, συνταξιούχους, ανέργους, νέους και νέες, να ενώνουν για ακόμη μία φορά τη φωνή διαμαρτυρίας τους απέναντι στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο που προωθεί η Κυβέρνηση.

"Συνεπείς στην ιστορία και τους αγώνες μας, όχι μόνο διαμαρτυρόμαστε για την υποβάθμιση του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων, όχι μόνο εκφράζουμε τις αντιρρήσεις μας στις αντεργατικές διατάξεις του νομοσχεδίου που μετατρέπουν τη χώρα σε ζώνη ευέλικτης και φθηνής εργασίας, αλλά προτάσσουμε και το δικό μας διεκδικητικό πλαίσιο" αναφέρει η ΓΣΕΕ και καταλήγει: "Διεκδικούμε και απαιτούμε αύξηση του κατώτατου μισθού, οικονομική ισότητα, κοινωνική δικαιοσύνη. Οι εργαζόμενες, oι εργαζόμενοι, απαιτούμε σεβασμό στα θεμελιώδη ατομικά και συλλογικά εργατικά δικαιώματά μας, σεβασμό στα κοινωνικοασφαλιστικά μας δικαιώματα, σεβασμό της αξίας της προσωπικότητάς μας, σεβασμό στην υγεία και στην ασφάλειά μας. Τις επόμενες ημέρες συνεδριάζουν τα συλλογικά μας όργανα και κλιμακώνουμε την αντίδραση μας".

ΑΔΕΔΥ: απάντηση η μαζική συμμετοχή στην απεργία και στα συλλαλητήρια

"Με τη μαζική τους συμμετοχή στην απεργία και στα συλλαλητήρια απάντησαν οι εργαζόμενες και οι εργαζόμενοι στο αντεργατικό και αντιλαϊκό νομοσχέδιο της Κυβέρνησης της Νέα Δημοκρατίας και του κ. Χατζηδάκη για τα εργασιακά" αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΑΔΕΔΥ και προσθέτει:

"Χιλιάδες εργαζόμενοι και εργαζόμενες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, απαίτησαν να μην ψηφιστεί το νομοσχέδιο που καταργεί το 8ωρο, τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, το Σ.ΕΠ.Ε. και φαλκιδεύει το δικαίωμά μας στην απεργία, καταργώντας τον Ν1264/82. Οι αγώνες των εργαζομένων θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα, έτσι ώστε κι αυτό το νομοσχέδιο να μείνει στα χαρτιά. Όλοι οι εργαζόμενοι στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα βροντοφωνάξαμε και διεκδικούμε: Κάτω τα χέρια από το 8ωρο, κάτω τα χέρια από τα συνδικάτα και την απεργία, κάτω τα χέρια από το ΣΕΠΕ, κάτω τα χέρια από τα δικαιώματά μας".

Οι εκτιμήσεις της ΕΛΑΣ για τη συμμετοχή των πολιτών στις συγκεντρώσεις και πορείες

Σύμφωνα με τα στοιχεία από την ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο 24ωρης πανελλαδικής απεργίας, πραγματοποιήθηκαν στο κέντρο της Αθήνας, οι παρακάτω συναθροίσεις-πορείες:

1. Την 10.00 ώρα, με πρωτοβουλία του ΠΑ.Μ.Ε πραγματοποιήθηκε συνάθροιση (11.000) περίπου ατόμων στα Προπύλαια του Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι συγκεντρωμένοι πορεύθηκαν μέσω της οδού Πανεπιστημίου στο Σύνταγμα, όπου παρέμειναν μέχρι την 12.30 ώρα, οπότε και αποχώρησαν.

2. Την 10.30 ώρα, με πρωτοβουλία διαφόρων Οργανώσεων, Συλλόγων και Συλλογικοτήτων, πραγματοποιήθηκε συνάθροιση (1.500) περίπου ατόμων στα Χαυτεία. Οι συγκεντρωμένοι πορεύθηκαν μέσω της οδού Πανεπιστημίου στο Σύνταγμα και επέστρεψαν στα Προπύλαια του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου η πορεία ολοκληρώθηκε την 14.00 ώρα.

3. Την 11.00 ώρα, με πρωτοβουλία της Γ.Σ.Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ και διαφόρων Οργανώσεων, Συλλόγων και Συλλογικοτήτων, πραγματοποιήθηκε συνάθροιση (4.000) περίπου ατόμων στην Πλατεία Κλαυθμώνος. Οι συγκεντρωμένοι πορεύθηκαν μέσω της οδού Σταδίου στο Σύνταγμα και σταδιακά μέσω της οδού Πανεπιστημίου στα Προπύλαια του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου η πορεία ολοκληρώθηκε την 13.30 ώρα.

Στο διάστημα των συγκεντρώσεων-πορειών, υπήρξε σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας στις οδούς Πανεπιστημίου, Σταδίου, Πλατείας Συντάγματος, Βασ. Αμαλίας και Βασ. Σοφίας από το ύψος της οδού Σέκερη.

