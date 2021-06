Κόσμος

Κροατία: νεκρό νήπιο σε αυτοκίνητο, όπου το ξέχασε ο πατέρας του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το παιδί αποκοιμήθηκε στο πίσω κάθισμα, με αποτέλεσμα ο πατέρας του να το ξεχάσει μέσα στο καυτό από τη ζέστη αυτοκίνητο!

Ένα πεντάχρονο αγόρι πέθανε με τον πιο τραγικό τρόπο, καθώς ο μπαμπάς του ξέχασε να τον πάει στο σχολείο και τον άφησε κλειδωμένο μέσα στο αυτοκίνητο, ενώ εργαζόταν.

Πρόκειται για μια τραγωδία, που σημειώθηκε στην πόλη Κνίν της Κροατίας, όταν το άτυχο παιδί αποκοιμήθηκε στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου της οικογένειάς του. Έτσι, ενώ η μητέρα αποβιβάστηκε από το όχημα για να πάει στη δουλειά της, ο πατέρας συνέχισε για τη δική του εργασία, ξεχνώντας ότι στο αμάξι κοιμόταν το παιδί!

Πάρκαρε στη συνέχεια το όχημα σε έναν δρόμο κοντά στο στρατόπεδο που εργάζεται και το άφησε εκεί, παγιδεύοντάς το κατά λάθος μέσα, την ώρα που η θερμοκρασία χτυπούσε "κόκκινο".

Δεν είναι γνωστό αν το αγόρι ξύπνησε ή φώναξε για βοήθεια, αλλά οι πιθανές κραυγές του μπορεί να μην ακούστηκαν, καθώς υλοποιούνταν οικοδομικές εργασίες κοντά στο παρκαρισμένο αυτοκίνητο. Παράλληλα, το αυτοκίνητο είχε φιμέ παράθυρα, καθιστώντας πιο δύσκολο για τους περαστικούς να παρατηρήσουν τον παγιδευμένο νήπιο.

Μόλις η μαμά του πήγε να τον παραλάβει από το σχολείο, το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, έμαθε ότι το παιδί δεν πήγε ποτέ και τότε σήμανε συναγερμός. Κάλεσε τον σύζυγό της, ο οποίος φέρεται να ήταν πεπεισμένος στην αρχή ότι τον άφησε στο σχολικό συγκρότημα. Όταν πήγε όμως να τσεκάρει το αυτοκίνητο, υπέστη σοκ βλέποντας νεκρό τον γιο του μέσα στο όχημα, πιθανότατα από θερμοπληξία.

Ξεκίνησε αμέσως την προσπάθεια να τον επαναφέρει χωρίς να τα καταφέρει. Τότε έχασε τις αισθήσεις του μέχρι που τον βρήκε το προσωπικό του ασθενοφόρου που κατέφθασε στο σημείο. Ο πατέρας βρίσκεται υπό κράτηση, ενώ έχουν ξεκινήσει έρευνες από τις Αρχές.

Πηγή: mirror.co.uk