Βαγγέλης Γιακουμάκης: Η μαρτυρία των γονιών του για τα βασανιστήρια (βίντεο)

Συγκίνησαν στο δικαστήριο η μητέρα και ο πατέρας του Βαγγέλη Γιακουμάκη. Τι είπαν στην δίκη και τι δήλωσαν αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 για την περίοδο που ο γιος τους ήταν στην σχολή και τι τους έλεγε ο ίδιος για όσα βίωνε.





Την Πέμπτη πραγματοποιήθηκε η δίκη σε δεύτερο βαθμό για τον θάνατο του Βαγγέλη Γιακουμάκη, σπουδαστή στη Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων, ο οποίος έπειτα από πολυήμερες αναζητήσεις είχε βρεθεί χωρίς τις αισθήσεις του σε κοντινή απόσταση από τη Σχολή.

Αμέσως μετά, οι γονείς του έδωσαν αποκλειστική συνέντευξη τους στην Χρύσα Φώσκολου για τον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Στο απόσπασμα που προβλήθηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευήςε, ο πατέρας του Βαγγέλη Γιακουμάκη στρέφεται κατά συνηγόρων των κατηγορούμενων για ασέβεια, αναφέροντας χαρακτηριστικά «Ο Βαγγέλης δεν γυρίζει πίσω. Ψάχνουμε και εμείς να δούμε τι συνέβη», ενώ λίγο μετά αναφέρει «Το κάθε επάγγελμα είναι λειτούργημα όταν γίνεται σωστά. Από δικηγόρο κατηγορούμενου ρωτήθηκα αν θυμάμαι την ημερομηνία της κηδείας του Βαγγέλη μου. Αυτός είναι ο σεβασμός».

Στις 28 Ιουνίου 2019 το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ιωαννίνων είχε κρίνει ένοχους τους 8 από τους 9 κατηγορουμένους για περιστατικά βίας εις βάρος του σπουδαστή. Οι γονείς του Βαγγέλη για μία ακόμα φορά βρέθηκαν στην πόλη των Ιωαννίνων με τη μητέρα του να καταθέτει πρώτη. Όπως είπε η κ. Φρονιμάκη, ο Βαγγέλης τον πρώτο χρόνο έμενε με τους Κρητικούς ενώ τον Μάρτιο του 2014 ενημερώθηκε η ίδια από την υπεύθυνη της Εστίας ότι υπήρχαν κάποια προβλήματα.

Σε επικοινωνία που είχε μαζί του ο γιος της, την καθησύχασε διαβεβαιώνοντάς τη πως όλα ήταν καλά και ό,τι συνέβαινε ήταν στο πλαίσιο αστείων που κάνουν μεταξύ τους οι φίλοι. «Ο Βαγγέλης δεν μας είπε την αλήθεια και μας παραπλάνησε ενώ για τα περιστατικά που συνέβαιναν μάθαμε από άλλα παιδιά της Σχολής», είπε η μητέρα του Βαγγέλη τονίζοντας πως «ο Βαγγέλης έκανε παρέα με όλους και με τους πατριώτες του, οι Κρητικοί όμως δεν ήθελαν να κάνει παρέα με άλλους και τον κατέκριναν για αυτό. Ήταν μία ήρεμη δύναμη με πολλές αξίες ο Βαγγέλης και προσπάθησε με τον τρόπο του να τους απομακρύνει όταν άρχισαν τα προβλήματα. Έτσι άλλαξε δωμάτιο γιατί είχε διαφορετικό τρόπο ζωής».

Η κ. Φρονιμάκη στην κατάθεσή της ανέφερε πως ενημερώθηκε πως ο διευθυντής της σχολής γνώριζε τα πάντα για την κατάσταση που επικρατούσε. Όταν δε ο γιος της άλλαξε δωμάτιο οι Κρητικοί όπως είπε τον απομάκρυναν και τον φώναζαν «ρουφιάνο» στους διαδρόμους της σχολής και τον έδιωξαν από την παρέα τους, ενώ μόνο 2 παιδιά από τη συγκεκριμένη παρέα του μιλούσαν.

Η οικογένεια του Βαγγέλη, σύμφωνα με την μητέρα του, θεωρούσε αυτά τα παιδιά φίλους του Βαγγέλη όταν αναζητούσαν το παιδί και ενώ στην αρχή τους υποστήριζαν, όταν άρχισαν να ανοίγουν στόματα απομακρύνθηκαν και τους ρωτούσαν τί μάθαιναν από άλλους. Η κ. Φρονιμάκη αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετώπιζε το παιδί της (πέταγμα φρούτων, δέσιμο σε καρέκλα, σφαλιάρες, δέσιμο με πετσέτα και σύρσιμο, πέταγμα ζεστού νερού από καζάνι στο λαιμό του κ.α). Η σταγόνα όμως, όπως σημείωσε, που ξεχείλισε το ποτήρι και ανάγκασε το παιδί της να αλλάξει δωμάτιο ήταν όταν του έβαλαν χρώμα στο σαμπουάν.

Όταν ρωτήθηκε από τους συνηγόρους γιατί τα άλλα παιδιά δεν μιλούσαν για όλα αυτά η κ. Φρονιμάκη είπε πως δεν μιλούσαν γιατί φοβόντουσαν. Ο Βαγγέλης ήθελε να τα έχει καλά με όλους και με τους πατριώτες του. «Αυτοί λένε ότι ήταν αστεία εγώ δεν ξέρω πως μπορεί κάτι τέτοιο να είναι αστείο», τόνισε σε κάποιο σημείο της κατάθεσής της η κ. Φρονιμάκη. «Ο Βαγγέλης ήθελε να τελειώσει τη σχολή και να φύγει και γι αυτό δεν έλεγε τίποτα για να μην δημιουργήσει περαιτέρω προβλήματα. Ήταν δυναμικός, κοινωνικός και όλα αυτά που έζησε του τα επέβαλλαν να τα υποστεί, το γιατί δεν μας μίλησε μας τρώει όλους», ανέφερε η κ. Φρονιμάκη. Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε μαζί του του είχε πει πως οι φίλοι δεν σε κάνουν να υποφέρεις συμπληρώνοντας πως στην Κρήτη ποτέ ο Βαγγέλης δεν είχε αντιμετωπίσει ανάλογα προβλήματα. Όταν η μητέρα ανέφερε πως ότι και να αποδειχθεί στο τέλος ευθύνονται αυτά τα παιδιά προκάλεσε την αντίδραση των συνηγόρων.

Καθόλη τη διάρκεια της κατάθεσή της η μητέρα του ήταν ψύχραιμη ωστόσο δεν κατάφερε να συγκρατήσει τη συγκίνησή της όταν ένας από τους συνηγόρους έδειξε στην Έδρα μία φωτογραφία που ήταν όλη η παρέα μαζί και ένα βίντεο το οποίο φέρεται να τράβηξε ο Βαγγέλης Γιακουμάκης, με τη μητέρα του να ζητά να απομακρυνθούν και τα δύο καθώς δεν μπορούσε ούτε τη φωτογραφία να βλέπει ενώ αρνήθηκε πως η φωνή που ακούγονταν στο βίντεο ήταν η φωνή του παιδιού της.

Ανδρέας Γιακουμάκης: «Ο Βαγγέλης μου μπορεί να μην μίλησε αλλά η σιωπή του ακούστηκε παντού»

Μετά την κατάθεση της μητέρας του αδικοχαμένου σπουδαστή κατέθεσε ο πατέρας του Ανδρέας συγκλονίζοντας με τα όσα είπε. Η συγκινησιακή του φόρτιση ήταν τόσο μεγάλη και όταν παραπονέθηκε πως δεν αισθανόταν καλά η διαδικασία διακόπηκε για λίγα λεπτά χωρίς ωστόσο να χρειαστεί να κληθεί το ΕΚΑΒ.

Στην κατάθεσή του ο κ. Γιακουμάκης προσπαθούσε να διαχειριστεί την απώλεια του παιδιού του μη γνωρίζοντας τα περιστατικά που του είχαν συμβεί. «Μετά από μήνες μου είπαν ότι δεν τα λέω καλά. Δεν έχασα κλειδιά ούτε πρόβατο, έχασα το παιδί μου. Το έστειλα σε ένα "μαγαζί"με ανήθικους να σπουδάσει. [...] Ξαφνικά οι αξίες έχουν χαθεί», ανέφερε μεταξύ άλλων. Στη συνέχεια μίλησε για όσα είχαν συμβεί στο παιδί του σημειώνοντας πως «τώρα πάνε να τα μπερδέψουν».

Κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του ζήτησε να κληθεί ο ιδιωτικός ερευνητής Φώντας Βρόσγος γιατί όπως είπε ο ίδιος έκανε έρευνα. «Μίλησε με τα παιδιά αλλά τα παιδιά μιλούσαν για περιστατικά χωρίς να τα τεκμηριώνουν, δεν έλεγαν δηλαδή ποιός είδε ακριβώς τί. Ελεγαν μόνο αποσπασματικά διάφορα πράγματα», εξήγησε.

«Το κεφάλι μου είναι σκυφτό από πόνο όχι από ντροπή. [...] Κάποιοι έβγαλαν σχολείο και πανεπιστήμιο για να παραποιούν τις λέξεις. Εγώ ξέρω ότι οι λέξεις έχουν μία έννοια», ανέφερε ο κ. Γιακουμάκης εμφανώς φορτισμένος.

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν άρεσε στον Βαγγέλη η σχολή ο πατέρας απάντησε πως ο ίδιος στη ζωή του προσπαθεί να πηγαίνει πάντα με βάση τα «θέλω» του καθενός και «από τη στιγμή που το παιδί μου το ήθελε για αυτό και έκανα αυτό που επιθυμούσε». Τον πρώτο χρόνο ο Βαγγέλης συγκατοικούσε με 3 παιδιά χωρίς προβλήματα και μόλις ο ίδιος έμαθε στα μέσα της χρονιάς (το 2014) πως είχαν αρχίσει να κάνουν την εμφάνισή τους κάποια προβλήματα ρώτησε το παιδί αν όλα ήταν καλά και ο Βαγγέλης τον διαβεβαίωσε πως δεν υπήρχε πρόβλημα.

«Εγώ αυτά που ξέρω τώρα τα έμαθα μετά από αρκετά χρόνια. Περίπου τέσσερα. Η κυρία Παπαπέτρου μας είπε πως δεν μας τα είχε πει όλα αφού ο Βαγγέλης ήταν 20 χρονών και μπορούσε να διαχειριστεί μόνος του την κατάσταση», σημείωσε. «Μετά από 6 χρόνια έρχονται οι φίλοι του για να πουν πως όλα ήταν ένα αστείο. Αυτά όμως δεν είναι αστεία», ανέφερε και μιλώντας για τον εαυτό του είπε πως και στον ίδιο όταν ήταν στο στρατό του είχαν κάνει αστεία αλλά αυτό έγινε μόνο μία φορά.

«Το αίσθημα της ντροπής ήταν αυτό που έκανε τον Βαγγέλη να μην μιλά αλλά όταν ο άλλος δεν μιλά επειδή ντρέπεται δεν σημαίνει πως έγιναν και φίλοι του», εξήγησε. Οταν το παιδί πήγε στην Κρήτη για διακοπές είχε διαβεβαιώσει τους γονείς του πως όλα ήταν καλά, κάτι που έκαναν και δύο από τους κατηγορουμένους όταν ο πατέρας του είχε έρθει στα Ιωάννινα.

«Αν τα γνώριζα τότε όλα αυτά θα τους κατηγορούσα αλλά τότε τους θεωρούσα φίλους [...] Ο φίλος έχει άλλη έννοια όχι να εκμεταλλευτείς μία σιωπή. Ευτυχώς ο Βαγγέλης μου μπορεί να μην μίλησε αλλά η σιωπή του ακούστηκε παντού σε όλη την Ελλάδα και σε όλον τον κόσμο Η Κρήτη δεν είναι αυτή που δείχνουν», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο γιος του όπως είπε δεν δημιουργούσε προβλήματα και δεν συμμετείχε στις παραβατικές συμπεριφορές της παρέας των Κρητικών. Σημειώνεται ότι όσο προχωρούσε η κατάθεση τόσο και μεγάλωνε η φόρτισή του φτάνοντας σε σημείο που αδυνατούσε να συνεχίσει να μιλά.

Ο κ. Γιακουμάκης σημείωσε πως σεβάστηκε το γεγονός ότι οι γονείς ενός κατηγορουμένου ήρθαν στην κηδεία του παιδιού του και θεώρησε πως αυτό έγινε γιατί δεν ήξεραν τί είχε συμβεί. Στην κατάθεσή του αναφέρθηκε όπως νωρίτερα και η σύζυγός του στα περιστατικά που είχε βιώσει ο Βαγγέλης μέσα στη σχολή κάτι που τον έκανε να αναρωτιέται πόσο αστείο μπορεί να είναι μία πετσέτα στο λαιμό.

«Οταν ο Βαγγέλης εξαφανίστηκε από τη σχολή έσπευσαν όλοι να μας βοηθήσουν αλλά την ώρα της δίκης πήγαν με το μέρος του διευθυντή. Μάλιστα δεν βρέθηκε κανείς ούτε από τους κατηγορουμένους να μου πει ότι ο Βαγγέλης μου δεν ήταν όπως τον ήξερα εγώ. Μου είχαν πει ονόματα παιδιών που είχαν αποβληθεί αλλά την ώρα της δίκης τα ξέχασαν όλα», σημείωσε. Αν χρειαζόταν να ξανα μεγαλώσει το γιο του θα τον ανάθρεφε με τον ίδιο τρόπο είπε, τονίζοντας πως δεν πιστεύει με τίποτα ότι ο ίδιος ο Βαγγέλης εκλάμβανε αυτά τα περιστατικά ως πλάκα.

«Ο Βαγγέλης δεν μίλησε», όπως είπε, «για να τους προστατέψει αφού δεν ήταν ρουφιάνος ούτε βρώμος (στην κρητική διάλεκτο η λέξη αυτή χρησιμοποιείται για κάποιο άτομο που δεν είναι εντάξει στη συμπεριφορά του). Αν ήταν βρώμος θα τον είχα σήμερα εδώ. Δεν θα ήταν νεκρός», τόνισε. «Ο Βαγγέλης ήταν ένα παιδί που ήξερε τι σημαίνει σύντεκνος και φίλος, πίστευε σε αυτές τις αξίες γι αυτό και δεν μίλησε», συμπλήρωσε.

Αν ο γιος του είχε μιλήσει για τα όσα βίωνε στη σχολή ο κ. Γιακουμάκης τόνισε πως θα τον είχε πάρει κατευθείαν από τη σχολή. Απαντώντας σε ερώτηση ενός εκ των συνηγόρων των κατηγορουμένων γιατί ένας από αυτούς εξακολουθούσε να μιλά στον Βαγγέλη ο πατέρας εκτίμησε πως είχε αυτή τη συμπεριφορά για να μπερδέψει τον Βαγγέλη και να τον πείσει ότι όλα ήταν ένα αστείο.

«Το παιδί μου πιστεύω ότι ήθελε να προστατέψει το ήθος που πίστευε ότι έχουν τα παιδιά αυτά και για αυτό δεν μίλησε. [...] Εμείς εκεί που ζούμε δεν ξέρουμε από βία και τον είχαμε αναθρέψει να μην αντιδρά με βία», απάντησε ο Ανδρέας Γιακουμάκης σε ερώτηση συνηγόρων γιατί δεν μιλούσε για τα όσα βίωνε ο Βαγγέλης. Η κατάθεσή του δεν ολοκληρώθηκε λόγω της αδιαθεσίας που ένοιωσε και η δίκη θα συνεχιστεί την Παρασκευή.

