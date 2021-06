Κοινωνία

Κορονοϊός: “Καμπάνα” σε γηροκομείο για μη τήρηση των μέτρων

Σε επανέλεγχο που διενεργήθηκε στο γηροκομείο επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 19.500 ευρώ.

(εικόνα αρχείου)

Σε επιτόπιο επανέλεγχο που διενεργήθηκε σε γηροκομείο στον Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη, στην Θεσσαλονίκη επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 19.500 ευρώ, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της η Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΑΔ, «επιβλήθηκε στην επιχείρηση διοικητικό πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ για την καθ’ υποτροπή μη τήρηση της υποχρέωσης συμπλήρωσης ερωτηματολογίων εργαζομένων στη μονάδα καθώς και για μη καταγραφή θερμομέτρησης εργαζόμενης σε νυχτερινή βάρδια για οκτώ ημέρες τον μήνα Φεβρουάριο.



Επιπροσθέτως επιβλήθηκε πρόστιμο 3.000 ευρώ διότι κατελήφθη να μην τηρεί την υποχρέωση διενέργειας περιοδικών εργαστηριακών ελέγχων είτε με τη μέθοδο rapid test είτε με τη μέθοδο PCR στους εργαζόμενους της μονάδας. Επιπλέον επιβλήθηκε πρόστιμο συνολικού ύψους 6.500 ευρώ σε 13 εργαζομένους (13x500€) διότι κατελήφθησαν να μην τηρούν την υποχρέωση διενέργειας περιοδικών εργαστηριακών ελέγχων (ανά πέντε ημέρες) είτε με τη μέθοδο rapid test είτε με τη μέθοδο PCR».

«Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας συνεχίζει αδιάλειπτα τους ελέγχους σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων και Προνοιακές Δομές με αντικείμενο τη συμμόρφωση με τους κανόνες και τα μέτρα αποφυγής διασποράς του SARS-CοV 2 για την προστασία της δημόσιας υγείας», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

