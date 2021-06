Αθλητικά

Roland Garros: Η Σάκκαρη πάλεψε σαν γνήσια Σπαρτιάτισσα (εικόνες)

Η Μαρία Σάκκαρη προσπάθησε, αλλά δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση στον τελικό του Roland Garros, καθώς ηττήθηκε 2-1 (7-5, 4-6, 9-7) σετ απ' την Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα.

Η Ελληνίδα κορυφαία τενίστρια δεν πέρασε το εμπόδιο της Κρεϊτσίκοβα, αν και βρέθηκε κοντά στη νίκη, σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, διάρκειας άνω των τριών ωρών που κρίθηκε στις λεπτομέρειες.

Η Μαρία Σάκκαρη ηττήθηκε από τη Νο33 τενίστρια στην παγκόσμια κατάταξη της WTA με 7-5, 4-6, 9-7 και αποχαιρέτησε με ψηλά το κεφάλι, αλλά με μεγάλη δόση πίκρας, τη διοργάνωση στο Παρίσι.

Στον μεγάλο τελικό στο Παρίσι η εξαιρετική 30χρονη Κρεϊτσίκοβα θα αντιμετωπίσει την 29χρονη Ρωσίδα, Αναστασία Παβλιουτσένκοβα.

Η Μαρία Σάκκαρη, μια ημέρα πριν, είχε πάρει το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Roland Garros, αποκλείοντας μάλιστα την κάτοχο του τίτλου, την Πολωνή Ίγκα Σβιάτεκ.

Εν τω μεταξύ, ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ, Νο 6 στην παγκόσμια κατάταξη, είναι την Παρακευή το τελευταίο «εμπόδιο» του Στέφανου Τσιτσιπά για την πρόκριση στον τελικό του Roland Garros.

