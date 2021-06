Υγεία - Περιβάλλον

Εμβόλιο Johnson & Johnson: “Όχι” της ΕΕ σε 100 εκατ. πρόσθετες δόσεις

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να μην ενεργοποιήσει τη ρήτρα αγοράς επιπλέον 100 εκατ. δόσεων του εμβολίου της Johnson & Johnson κατά του κορονοϊού, ενώ σκέπτεται σοβαρά να δωρίσει και άλλα 100 εκατ. εάν τελικά τα παραγγείλει, σύμφωνα με πηγές στις Βρυξέλλες που επικαλείται το πρακτορείο Reuters.

Οι σχετικές συζητήσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων καταδεικνύουν τη μείωση του δείκτη εμπιστοσύνης που τρέφει η ΕΕ για το μονοδοσικό εμβόλιο που αρχικά είχε χαρακτηριστεί κρίσιμο για την πρόοδο των εμβολιασμών στην Ευρώπη ως το πλέον εύχρηστο. Ωστόσο έχει πλέον υποχωρήσει ως δεύτερη λύση λόγω προβλημάτων τόσο στην ασφάλεια όσο και στην προμήθειά του.



Τρεις Ευρωπαίοι αξιωματούχοι τόνισαν στο Reuters ότι η ΕΕ άφησε να παρέλθει η προθεσμία στα τέλη Μαρτίου για την προμήθεια άλλων 100 εκατ. δόσεων του αμερικανικού εμβολίου, αποκαλύπτοντας έτσι μια ρήτρα του συμβολαίου προμήθειας των 200 εκατ. εμβολίων που η εταιρία δεν είχε αποκαλύψει.



Η ρήτρα προβλέπει μία ακόμη παρτίδα 100 εκατ. δόσεων εάν την επιθυμεί η ΕΕ, με προθεσμία επιβεβαίωσης τα τέλη Ιουνίου. Ωστόσο δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση ακόμη σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με το αν θα γίνει ή όχι η σχετική παραγγελία στην Johnson & Johnson.



Σε αυτό συμβάλλουν και οι καθυστερήσεις στην παράδοση της συμφωνημένης ποσότητας των δόσεων: Έναντι των 55 εκατ. εμβολίων που έπρεπε βάσει συμβολαίου να προμηθεύσει την ΕΕ η εταιρία μέχρι τα τέλη Ιουνίου, έως τώρα έχει διαθέσει μόνο 12 εκατ. δόσεις, σύμφωνα με αξιωματούχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.



Η ΕΕ έχει πάντως εξασφαλίσει ικανό αριθμό εμβολίων για τις ανάγκες της για τα επόμενα έτη, κυρίως χάρη στο μεγάλο συμβόλαιο που έχει συνάψει με τη Pfizer. Εφόσον τελικά προβεί στην παραγγελία των πρόσθετων 100 εκατ. δόσεων, είναι πιθανών αυτές να προσφερθούν σε φτωχότερες χώρες, ανέφεραν οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι.



Η ΕΕ έχει ήδη υποσχεθεί την προσφορά τουλάχιστον 100 εκατ. δόσεων σε άλλες χώρες.