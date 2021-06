Life

“Η Φάρμα”: ο Κώστας Γκρέκας “Αγρότης της χρονιάς” (βίντεο)

Οι τέσσερις φιναλίστ, τα τέσσερα διαφορετικά αγωνίσματα, οι ψήφοι των πρώην παικτών και η ανάδειξη του νικητή!

Η «Φάρμα» άνοιξε χθες τις πόρτες της, για τελευταία φορά φέτος, για τον μεγάλο τελικό.

Ο Σάκης Τανιμανίδης, πάντα παρών και έτοιμος για δράση, έδωσε το σύνθημα για τις τελευταίες δύσκολες δοκιμασίες, διαχειρίστηκε με τον δικό του μοναδικό τρόπο τις μεγάλες και μικρές ανατροπές και έζησε και εκείνος μαζί με τους παίκτες όλα τα συναισθήματα του μεγάλου αγώνα.

Οι παίκτες – αγρότες μπήκαν στην τελική ευθεία, ανασύνταξαν τις δυνάμεις τους και κατέστρωσαν τη νέα στρατηγική τους.

Οι τέσσερις φιναλίστ ήταν ο Βασίλης Θεοδωρόπουλος, ο Κωνσταντίνος Μακρής (Ντούπης), ο Κώστας Γκρέκας και η Κυριακή Κατσογρεσάκη. Οι αγρότες έπρεπε να διαγωνιστούν σε τέσσερα διαφορετικά αγωνίσματα, ενώ οι πρώην συμπαίκτες τους κλήθηκαν να ψηφίσουν τον παίκτη που ήθελαν να δουν νικητή!

Ο Κώστας Γκρέκας ήταν εκείνος με την καλύτερη απόδοση στα αγωνίσματα, καθώς συγκέντρωσε 60 βαθμούς. Η τελική βαθμολογία όμως βγήκε μετά την καταμέτρηση των ψήφων των παικτών από τον Σάκη Τανιμανίδη.

Αυτός που κατάφερε να αναδειχτεί νικητής της “Φάρμας” και να κερδίσει το έπαθλο των 50.000 ευρώ και ένα αυτοκίνητο ήταν ο Κώστας Γκρέκας.

H "Φάρμα" ανανεώνει το ραντεβού της για την επόμενη σεζόν, ενώ ξεκίνησαν ήδη οι αιτήσεις συμμετοχής.