Κόσμος

Φλόριντα: ένοπλος σκότωσε μητέρα και παιδί σε σούπερ μάρκετ (εικόνες)

Ο δράστης έστρεψε το όπλο στον εαυτό του αφού σκότωσε μια γυναίκα και το παιδί της.

Ένοπλος πυροβόλησε και σκότωσε μια γυναίκα κι ένα νήπιο προτού στρέψει το όπλο στον εαυτό του σε σούπερ μάρκετ στη Φλόριντα χθες Πέμπτη, επεισόδιο που προστέθηκε στη μακρά σειρά παρόμοιων τραγωδιών στις ΗΠΑ το τελευταίο διάστημα.

Το φονικό έγινε σε υποκατάστημα της αλυσίδας Publix στον δήμο Ρόγιαλ Παλμ Μπιτς, 130 χλμ. βόρεια του Μαϊάμι, ενημέρωσε το γραφείο του σερίφη της κομητείας Παλμ Μπιτς. «Όταν έφθασαν, οι αστυνομικοί βρήκαν τρία άτομα νεκρά με τραύματα από σφαίρες», ανέφερε η αστυνομία μέσω Twitter. «Έναν ενήλικο, μια ενήλικη κι ένα παιδί». Ο άνδρας, ο δράστης, έστρεψε το όπλο στον εαυτό του, επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Τέρι Μπαρμπέρα, η εκπρόσωπος του σερίφη.

Η Λιν Γουότερμαν, 61 ετών, αγόραζε τσιγάρα όταν άκουσε πυροβολισμούς. «Όλοι βγήκαν έξω τρέχοντας και έμεινα να στέκομαι στον χώρο στάθμευσης, διερωτώμενη ‘τι κάνω εδώ πέρα; Ο ένοπλος μπορεί να βγει έξω και να μας ρίξει», αφηγήθηκε στην τοπική εφημερίδα Sun Sentinel.

Η Φλόριντα έχει ήδη βιώσει αρκετές τέτοιες τραγωδίες το τελευταίο διάστημα. Το βράδυ της Κυριακής, πυρά στη διάρκεια γιορτής είχαν αποτέλεσμα τρεις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και άλλοι πέντε να τραυματιστούν στο Μαϊάμι. Την 1η Ιουνίου, τρεις ένοπλοι σκότωσαν δύο ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους 21 ανοίγοντας πυρ εναντίον των θαμώνων μπαρ στη Χαϊαλία, κοινότητα στην κομητεία Μαϊάμι-Ντέιντ. Δύο ημέρες νωρίτερα, ένοπλος άνοιξε πυρ εναντίον πλήθους μέσα από το αυτοκίνητό του στη συνοικία Γουίνγουντ, πολύ γνωστή για την street-art της, επίσης στο Μαϊάμι, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να σκοτωθεί και άλλοι έξι να τραυματιστούν. «Αντιμετωπίζουμε πλέον με απάθεια τη βία με τη χρήση πυροβόλων όπλων», στηλίτευσε η Μελίσα Μακίνλεϊ, αξιωματούχος στην περιοχή Παλμ Μπιτς, όπου εκτυλίχθηκε χθες το τραγικό περιστατικό.

Φέτος τα θύματα βίαιων επεισοδίων με τη χρήση πυροβόλων όπλων έχουν αυξηθεί σε όλη τη χώρα. Από τον Ιανουάριο, πάνω από 19.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από σφαίρες, κατά την μη κυβερνητική οργάνωση Gun Violence Archive. Ο αριθμός αυτός συμπεριλαμβάνει τις αυτοκτονίες. Κάπου 260 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στα επιλεγόμενα mass shootings, επεισόδια με τη χρήση πυροβόλων όπλων που έχουν τουλάχιστον τέσσερα θύματα, κατά τον ορισμό των αμερικανικών αρχών. Αύριο Σάββατο στη Φλόριντα θα γίνουν εκδηλώσεις για την απότιση φόρου τιμής στα θύματα της σφαγής πριν από πέντε χρόνια στο Ορλάντο, στο κεντρικό τμήμα της χώρας, όταν ένοπλος σκότωσε 49 ανθρώπους μέσα σε γκέι μπαρ.

