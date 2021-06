Κόσμος

Κορονοϊός: κρούσματα σε κρουαζιερόπλοιο με εμβολιασμένους!

Κρούσματα σ’ ένα από τα πρώτα κρουαζιερόπλοια που ξανάρχισαν ταξίδια, παρά το ότι πλήρωμα και επιβάτες «είχαν εμβολιαστεί» για την COVID-19.

Δύο πρόσωπα διαγνώστηκαν με κορονοϊό πάνω στο Celebrity Millennium, ένα από τα πρώτα κρουαζιερόπλοια που ξανάρχισαν τα ταξίδια αναψυχής στη Βόρεια Αμερική μετά την εκδήλωση της πανδημίας, κι αυτό παρότι «πλήρωμα και επιβάτες είχαν εμβολιαστεί» πλήρως για την COVID-19, ανακοίνωσε η εταιρεία Royal Caribbean.

Τα δύο πρόσωπα αυτά «είναι ασυμπτωματικά, βρίσκονται επί του παρόντος σε απομόνωση και παρακολουθούνται από την ιατρική μας ομάδα», ανέφερε η εταιρεία, διαβεβαιώνοντας πως διεξάγει επιχείρηση ιχνηλάτησης των επαφών τους. Το πλοίο απέπλευσε από το Σεντ Μάαρτεν, το ολλανδικό τμήμα του νησιού Άγιος Μαρτίνος της Καραϊβικής, την 5η Ιουνίου.

Τα δύο πρόσωπα αυτά διαγνώστηκε πως μολύνθηκαν έπειτα από «τα υποχρεωτικά τεστ εν όψει της κρουαζιέρας», εξήγησε η Royal Caribbean, εξηγώντας πως όλοι οι επιβάτες της είναι υποχρεωμένοι να παρουσιάζουν πιστοποιητικό εμβολιασμού και αρνητικό τεστ για τον νέο κορονοϊό, το οποίο θα πρέπει να έχει γίνει ως και 72 ώρες πριν από τον απόπλου για να τους επιτραπεί να ανέβουν στο πλοίο της.

Η εταιρεία τόνισε πως τηρεί αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα, σε συντονισμό με τους προορισμούς που αποτελούν τους εταίρους της, πρωτόκολλα που «υπερβαίνουν» τις συστάσεις των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC), της κυριότερης αμερικανικής ομοσπονδιακής υπηρεσίας δημόσιας υγείας, «για να προστατεύσει την υγεία και την ασφάλεια των επιβατών» της, που είναι 600, ενώ τα μέλη του πληρώματος είναι 650, σύμφωνα με την εφημερίδα The New York Times.

Τα CDC δημοσιοποίησαν τον Μάιο νέους, αυστηρότερους κανόνες για να επιτρέπεται στις εταιρείες που οργανώνουν κρουαζιέρες να ξαναρχίσουν τα ταξίδια: το 95% των ανθρώπων που επιβιβάζονται, πελάτες ή εργαζόμενοι, πρέπει να είναι πλήρως εμβολιασμένοι.

Μετά τον απόπλου του από το Σεντ Μάαρτεν, το Celebrity Millennium προβλέπεται να κάνει επταήμερο περίπλου στην Καραϊβική Θάλασσα, περνώντας από τα Μπαρμπέιντος, την Αρούμπα και το Κουρασάο.

