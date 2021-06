Οικονομία

Χρυσόγονος για αρνητές εμβολίου: νόμιμη η αργία ή διαθεσιμότητα μέχρι το “τείχος ανοσίας”

Τι είπε για τα συνταγματικά δικαιώματα και το ενδεχόμενο απόλυσης. Για ποιους εργαζόμενους θα μπορεί να ισχύσει. Πως και από που θα αμείβονται για το επίμαχο διάστημα.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», μίλησε την Παρασκευή ο Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου, Κώστας Χρυσόγονος, αναφορικά με την συζήτηση που άνοιξαν οι δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη περί ευχέρειας απολύσεως εργαζόμενων που δεν εμβολιάζονται έναντι του κορονοϊού, θέτοντας σε κίνδυνο την ύπαρξη της επιχείρησης.

Αρχικώς, ο Καθ. Συνταγματικού Δικαίου και πρώην ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι «το Κράτος λειτουργεί με τρόπο επιπόλαιο και ερασιτεχνικό. Πρέπει να ενημερωθεί ο κόσμος για την ανάγκη του εμβολιασμού, να γίνει μια συστηματική οργάνωση για να πειστούν οι πολίτες».

Όπως επεσήμανε ο Κώστας Χρυσόγονος, «επί της ουσίας, υποχρεωτικός ο εμβολιασμός δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί να σε συλλαμβάνει ο αστυνομικός και να σε πηγαίνει στο νοσοκομείο και να σου κάνουν το εμβόλιο ούτε (σημ: μπορεί να γίνει υποχρεωτικός) με την έννοια της επιβολής ποινικών κυρώσεων σε όποιον δεν κάνει το εμβόλιο».

«Θα ήταν υπέρμετρος περιορισμός των συνταγματικών δικαιωμάτων», ανέφερε σχολιάζοντας το ενδεχόμενο απόλυσης ενός υπαλλήλου, λόγω του μη εμβολιασμού του.

«Η πανδημία μπορεί να αντιμετωπιστεί μέσω της δημιουργίας τείχους προστασίας, επομένως μέχρι να υπάρξει αυτό, μπορεί ο εργαζόμενος να τεθεί σε αργία ή διαθεσιμότητα, με δραστική μείωση των αποδοχών που θα καταβάλλει ο ΟΑΕΔ ή το Κράτος και όχι ο εργοδότης φυσικά. Η απόλυση είναι ένα οριστικό μέτρο», σημείωσε ο Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου.

Συμπλήρωσε ότι «και ο αρνητής έχει το δικαίωμα στην αξία του ανθρώπου, όμως και το Κράτος έχει το δικαίωμα για τον πιο αποτελεσματικό τρόπο που διαθέτει για την αντιμετώπιση της πανδημίας που είναι το εμβόλιο», προσθέτοντας «το Σύνταγμα καθιερώνει την αρχή της αναλογικότητας. Οι περιορισμοί μπορούν να επιβάλλονται, αλλά δεν πρέπει να υπερβαίνουν το μέτρο της αναγκαιότητας. Δεν μπορείς να τον απολύσεις πχ. μετά από τριάντα χρόνια δουλειάς, αλλά μέχρι να αντιμετωπιστεί η πανδημία, μπορείς να τον βγάλεις σε αργία ή διαθεσιμότητα».

Όπως επεσήμανε ο κ. Χρυσόγονος, ακόμη δεν υπάρχουν σχετικές δικαστικές αποφάσεις, αλλά εκτίμησε ότι τα παραπάνω εντάσσονται στο όριο της νομιμότητας.

Καταλήγοντας υπογράμμισε ότι «αυτός ο οποίος αρνείται το εμβόλιο, μπορεί να τεθεί σε επαγγελματικό περιθώριο, μέχρι να αντιμετωπιστεί η πανδημία και εφόσον έρχεται σε επαφή με πολύ κόσμο, δεν μπορούμε να πούμε ότι ισχύσει για έναν νυχτοφύλακα που είναι μόνος του».

