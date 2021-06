Κοινωνία

Καιρός - Τάσος Αρνιακός: συνεχίζονται οι βροχές και οι καταιγίδες (βίντεο)

Η “ψυχρή λίμνη” είναι το φαινόμενο που θα μας απασχολήσει και το Σαββατοκύριακο. Αναλυτική πρόγνωση καιρού από τον Τάσο Αρνιακό.

Συνεχίζεται η αστάθεια του καιρού σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ η “ψυχρή λίμνη” είναι το φαινόμενο που θα μας απασχολήσει και το Σαββατοκύριακο, αν και σταδιακά θα υποχωρήσει.

Σε αναλυτική πρόγνωση του καιρού, ο μετεωρολόγος του ΑΝΤ1, τόνισε στο "Καλημέρα Ελλάδα" ότι συνεχίζονται οι βροχές και οι σποραδικές βροχές στο Ιόνιο, την Κρήτη και τα ηπειρωτικά, ενώ τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά, με τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Σύμφωνα με τον Τάσο Αρνιακό, στην Αττική αναμένονται παρόμοιες καιρικές συνθήκες, με βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και τα βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 29 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες συνθήκες.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται επίσης κακοκαιρία, με βροχές, βορειοδυτικούς ανέμους και τη θερμοκρασία να φθάνει έως τους 27 βαθμούς Κελσίου.

Βελτιωμένος θα είναι το Σάββατο και την Κυριακή ο καιρός, ωστόσο οι βροχές θα συνεχιστούν στην Κρήτη και τα ηπειρωτικά.

