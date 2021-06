Πολιτική

Τηλεργασία: ψηφίστηκε ο νόμος για το θεσμικό πλαίσιο

Το θεσμικό πλαίσιο της τηλεργασίας ορίζει το νομοσχέδιο, ενώ με τις πέντε τροπολογίες έρχονται αλλαγές στη Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, την Παιδεία, τους συνοριοφύλακες, μεταξύ άλλων.

Το σχέδιο νόμου «Θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας, διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα και άλλες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών», καθώς 5 υπουργικές τροπολογίες που είχαν κατατεθεί σε αυτό, ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία στην Ολομέλεια, αργά το απόγευμα της Πέμπτης.

Επί της Αρχής του νομοσχεδίου, «υπέρ» ψήφισαν ΝΔ και ΚΙΝΑΛ καταψήφισαν τελικά ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και ΜέΡΑ 25, ενώ με το «παρών» τάχθηκε η Ελληνική Λύση.

Κατά πλειοψηφία ψηφίσθηκαν και οι 5 υπουργικές τροπολογίες. Ειδικότερα: Η τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών με τις αλλαγές στις εξετάσεις της Εθνική Σχολής Δημόσιας Διοίκησης - Αυτοδιοίκησης και τις διατάξεις για την κινητικότητα στο δημόσιο ψηφίστηκε από τη ΝΔ, καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ, ΚΚΕ και ΜέΡΑ 25 ενώ με το «παρών» τάχθηκε η Ελληνική Λύση.

Η δεύτερη τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά βρεφικούς και νηπιακούς σταθμούς, ρυθμίσεις οφειλών σε ΟΤΑ, το ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα των ΟΤΑ και Συνδέσμων Δήμων, τις παρατάσεις μισθώσεων ακινήτων, μισθώσεις σχολικών κυλικείων, παρατάσεις θητειών σχολικών συμβουλίων, για την φιλοξενία του θεσμού της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, κωδικοποίηση της χρηματοδότησης των κομμάτων ψηφίσθηκε από ΝΔ και Ελληνική Λύση, την καταψήφισε το ΜέΡΑ 25, ενώ με το «παρών» τάχθηκαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ και ΚΚΕ

Η υπουργική τροπολογία του υπουργείου Υγείας για την «διαδικασία διάθεσης πλεονασματικού αποθέματος εμβολίων σε τρίτα κράτη» ψηφίσθηκε από ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ, καταψήφισε η Ελληνική Λύση , ενώ με το «παρών» τάχθηκαν ΚΚΕ και ΜέΡΑ 25.

Η τροπολογία του υπουργείου Παιδείας με ρυθμίσεις που αφορούν αλλαγές στην πρωτοβάθμια δευτεροβάθμια και επαγγελματική εκπαίδευση ψηφίσθηκε από τη ΝΔ, καταψήφισαν ΚΙΝΑΛ, Ελληνική Λύση και ΜέΡΑ 25 ενώ με το «παρών» τάχθηκαν ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ

Η τροπολογία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με ρυθμίσεις για τους συνοριακούς φύλακες, τις προπαρασκευαστικές εξετάσεις στις σχολές Αστυφυλάκων Αξιωματικών της ΕΛΑΣ, ειδικών φρουρών, των δοκίμων Σημαιοφόρων του ΛΣ, αποζημιώσεων στους μαθητές των σχολών της ΕΛΑΣ, παράταση των συμβάσεων και μετατάξεων του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ψηφίστηκε από ΝΔ και Ελληνική Λύση και την καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ, ΚΚΕ και ΜέΡΑ 25.

Επί του νομοσχεδίου

Ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης, κατά την ολοκλήρωση της συζήτησης του νομοσχεδίου επέκρινε την αρνητική ψήφο της αξιωματικής αντιπολίτευσης και των αριστερών κομμάτων της αντιπολίτευσης στο νομοσχέδιο για τη ρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της τηλεργασίας στο δημόσιο, λέγοντας πως «για μία ακόμη φορά επιβεβαιώνεται ότι η Αριστερά αποτελεί δύναμη αντίδρασης, οπισθοδρόμησης, άρνησης οποιωνδήποτε εξελίξεων, τελικώς ένα βαρίδι για την πρόοδο της κοινωνίας». Σήμερα, είπε, «ψηφίσατε όχι επί της Αρχής σε ένα νομοσχέδιο που ρυθμίζει την τηλεργασία στον δημόσιο τομέα και δείξατε ότι είστε καταρχήν αντίθετοι με την τηλεργασία στον δημόσιο τομέα». Σε ένα νομοσχέδιο όπου θέτει την δυνατότητα τηλεργασίας να είναι προαιρετική για τον εργαζόμενο. Που δεν επηρεάζει την υπηρεσιακή εξέλιξη του εργαζομένου, ούτε τη μισθολογική του εξέλιξη. Δεν αποτελεί υπηρεσιακή μεταβολή. Απέρριψε τις αιτιάσεις του ΣΥΡΙΖΑ ότι το νομοσχέδιο «είναι έκθεση ιδεών, γιατί έχει πολλές νομοθετικές εξουσιοδοτήσεις και δεν σας έχουμε εμπιστοσύνη» λέγοντας πως εμείς εδώ δεν σας ζητάμε ψήφο εμπιστοσύνης, αλλά εάν συμφωνείτε με το νομοσχέδιο και ουσιαστικά το ερώτημα είναι, εάν θα πρέπει να ρυθμίσουμε ή όχι το πεδίο της τηλεργασίας. Ζητάτε -τόνισε- να μπει στο νομοσχέδιο το ΠΔ για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και διερωτήθηκε: «αλήθεια πως θα μπορούσε να γίνει αυτό; Που έχετε δει ειδικά ζητήματα να μπαίνουν μέσα στον νόμο πλαίσιο. Σας είπε η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ότι είμαστε σε συνεννόηση και όλες οι μέχρι τώρα Οδηγίες και κατευθύνσεις της έχουν υιοθετηθεί. Αλλά πως να εκδοθεί ΠΔ πριν γνωμοδοτήσει η Αρχή;»

Καταλόγισε στα κόμματα που καταψήφισαν επί της Αρχής το νομοσχέδιο ότι δεν τα ενδιαφέρει «να μη μείνει πίσω το Δημόσιο από την τεχνολογική εξέλιξη και το Δημόσιο να μην αποτελέσει πια το βαρίδι της οικονομικής και κοινωνικής εξέλιξης».

Υπερασπίστηκε ότι ο τρόπος επιλογής των υπαλλήλων που θα βγαίνουν σε τηλεργασία θα πρέπει είναι ευέλικτος και την απόφαση αυτή να την λαμβάνει ο διευθυντής, εξηγώντας πως σε αντίθετη περίπτωση «ουσιαστικά δεν θα έχουμε καν αυτό το εργαλείο στο δημόσιο». Απέρριψε το αίτημα να είναι υποχρεωτική η χορήγηση από την υπηρεσία στους υπαλλήλους των ηλεκτρονικών μέσων για να τηλεργαστούν λέγοντας ότι «εάν το Δημόσιο δεν είναι έτοιμο να δώσει τον σταθμό στον υπάλληλο, να μην υπάρχει η δυνατότητα της τηλεργασίας; Και εάν ο εργαζόμενος, αφού είναι προαιρετικό, θέλει να κάνει χρήση της τηλεργασίας και θέλει να χρησιμοποιήσει δικό του εξοπλισμό, με τους όρους και τις προϋποθέσεις βέβαια που θα εξειδικευτούν με Υπουργική Απόφαση, γιατί να μην του το επιτρέψουμε;» Επέμεινε ότι ειδικά σε αυτή την πρώτη φάση της τηλεργασίας θα πρέπει να υπάρχουν χρονικά όρια τηλεργασίας για να αποξενωθεί ο τηλεργαζόμενος από την υπηρεσία του.

Σχετικά με την τροπολογία που αφορά την άμεση εφαρμογή των αλλαγών στις εισαγωγικές εξετάσεις στη Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, ανέφερε ο υπουργός ότι έχουμε περάσει στην αναβάθμισή της με καθηγητές υψηλού κύρους και εγώ καταλαβαίνω τη Σχολή ως έναν εκπαιδευτικό οργανισμό που βγάζει ανώτερα και ανώτατα στελέχη της δημοσίας διοικήσεως, γι' αυτό την θέλω να είναι απαιτητική, δύσκολη. Να απευθύνεται σε ανθρώπους οι οποίοι επιλέγουν μια απαιτητική διαδικασία και εισόδου αλλά προφανώς και φοίτησης. Αυτό που κάνουμε είναι ότι προσθέτουμε την γραπτή εξέταση στη γλώσσα, κάτι που δεν υπήρχε καθώς και γραπτές εξετάσεις σε μαθήματα τα οποία δεν υπήρχαν. Ουσιαστικά, δηλαδή, κάνω πιο απαιτητικές τις εξετάσεις. Όμως ο αριθμός των επιτυχόντων είναι «κλειστός» δηλαδή περνάνε οι 160 πρώτοι, οι οποίοι θα διαγωνιστούν με τις ίδιες συνθήκες, δηλαδή όλοι θα έχουν τέσσερις μήνες προετοιμασίας, συνεπώς δεν αιφνιδιάζεται κανένας έναντι άλλου συνυποψηφίου.

Ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης, απάντησε και στις αναφορές των βουλευτών της αντιπολίτευσης σχετικά με την απεργιακή κινητοποίηση που πραγματοποιήθηκε κατά του εργασιακού νομοσχεδίου λέγοντας: «οι εργαζόμενοι δεν σας παρακολουθούν πια. Γιατί μιλάτε συνεχώς για τον μπαμπούλα και τον λύκο που έρχεται … Τους λέγατε η Δεξιά σε εσάς τους εργαζόμενους στο Δημόσιο θα σας απολύσει. Περιμένουν οι άνθρωποι τις απολύσεις. Περίμεναν έναν μήνα μετά την εκλογή μας, δύο μήνες, πέρασαν έξι, πέρασε ένας χρόνος, δεν έχει απολύσεις. Περιμένουν ακόμη. Και αντί για απολύσεις είδαν ότι έχει προσλήψεις! Το ίδιο γίνεται και τώρα, φωνάζετε για τον λύκο… ότι οι εργαζόμενοι δεν θα έχουν δουλειά, ότι θα δουλεύουν υπερωρίες χωρίς να αμείβονται, άρχισε πάλι η τρομοκρατία. Μα, ξέρετε, αυτό δεν πάει μακριά, γιατί θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο και θα αρχίσει να εφαρμόζεται ο νόμος και εκεί που θα περιμένουν ότι δεν θα τους πληρώνουν, όπως τους λέτε εσείς, ξαφνικά θα βρουν ότι ενδεχομένως διαμορφώνεται η σχέση εργασίας με έναν τρόπο που είναι πολύ πιο αποδοτικός για τους ίδιους. Γι' αυτό, παρά τις φωνές σας, παρά τις ακραίες σας τοποθετήσεις, δεν σας παρακολουθούν οι εργαζόμενοι. 'Αλλωστε, εάν εμείς είμαστε οι εκπρόσωποι του κεφαλαίου και των ολίγων, γιατί εμείς παίρνουμε 40% και εσείς 20%; Τόσο βλάκες είναι αυτοί οι πολλοί και δεν ξέρουν τα συμφέροντά τους και δη, τα ταξικά και τα οικονομικά; Όμως, θέλετε να παριστάνετε ότι υπάρχει ένας μπαμπούλας…».

Αντιπολίτευση

Ο ειδικός εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Παπαηλιού, συνοψίζοντας τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ επί του νομοσχεδίου ανέφερε ότι «δεν διαφωνούμε με την ανάγκη ρύθμισης της τηλεργασίας. Όμως, η ψήφος μας είναι αρνητική για τους εξής τρεις λόγους: Το νομοσχέδιο συνιστά εν πολλοίς μία έκθεση ιδεών. Περιλαμβάνει γενικές ρήτρες και αόριστες ρυθμίσεις, χωρίς να τις εξειδικεύει και χωρίς να διαμορφώνει ένα συγκροτημένο και πλήρες ρυθμιστικό πλαίσιο. Την εφαρμογή του στην πράξη την παραπέμπει στην έκδοση προεδρικού διατάγματος για την προστασία των προσωπικών δεδομένων -πράγμα που δημιουργεί και πρόβλημα ως προς το χρόνο έναρξης ισχύος του νόμου, εφόσον ψηφιστεί- και στην έκδοση υπουργικών αποφάσεων για τα υπόλοιπα θέματα. Αυτό σημαίνει ότι η κυβερνοασφάλεια, η προστασία των προσωπικών δεδομένων και η διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων είναι στον αέρα και δημιουργεί κινδύνους, αφού εναπόκειται στον προσανατολισμό που θα τους προσδοθεί και θα εξαρτάται, βέβαια, από την αυθαίρετη κρίση των Υπουργών. Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει με τον τρόπο νομοθέτησης, εν προκειμένω κακής νομοθέτησης με την προσθήκη άρθρων και ρυθμίσεων μετά τη διαβούλευση και με την κατάθεση τροπολογιών ολόκληρων νομοσχεδίων για άσχετα θέματα. Και ο τρίτος λόγος είναι ότι και λόγω των προηγουμένων που ανέφερα, δεν σας έχουμε εμπιστοσύνη. Φαίνεται ότι ούτε και η κοινωνία πλέον σας έχει, όπως αποδεικνύεται και από τη σημερινή μεγάλη κινητοποίηση, διότι έχετε βεβαρημένο μητρώο το οποίο συνεχώς εμπλουτίζεται.

Σχετικά με την τροπολογία του διαγωνισμού στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης επέμεινε ότι ο νέος τρόπος εξετάσεων θα πρέπει να γίνει για λόγους δικαιοσύνης και για λόγους ηθικής από τον μεθεπόμενο διαγωνισμό και όχι από τον επικείμενο. Χαρακτήρισε θετική την τροπολογία του υπουργείου Υγείας για τη διάθεση εμβολίων σε τρίτες χώρες. Για την τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας είπε ότι υπάρχουν πολλές διατάξεις με τις οποίες συμφωνεί το κόμμα του αλλά δεν συμφωνεί με την σχολειοποίηση του νηπιαγωγείου, έχουμε αμφιβολίες για την εισαγωγή της αγγλικής γλώσσας στο νηπιαγωγείο. Είμαστε υπέρ της σύστασης νέων θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού, όμως εσείς μεταφέρετε τις θέσεις αυτές από τη δευτεροβάθμια στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, χωρίς να είναι σαφείς οι λόγοι της μεταφοράς αυτής, αλλά και ποιες είναι οι ανάγκες σε οργανικές θέσεις γι' αυτό ψηφίζουμε «παρών». Καταψηφίζουμε την τροπολογία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, διότι οι συνοριοφύλακες, οι οποίοι προσλήφθηκαν σε μία προηγούμενη φάση, προσλήφθηκαν με τρόπο ανορθόδοξο, χωρίς δηλαδή διαδικασίες αντικειμενικές και αυτή τη στιγμή δημιουργούνται οργανικές θέσεις οι οποίες έρχονται να καλύψουν. Όπως, επίσης, στις αρμοδιότητες τους προστίθεται και η φύλαξη εισόδου-εξόδου των αεροδρομίων, πράγμα που θεωρώ ότι δημιουργεί ένα πρόβλημα, διότι δεν είναι αστυνομικοί και γι' αυτόν το λόγο έχετε αλλάξει και την ορολογία της αρμοδιότητας από «δίωξη λαθρομετανάστευσης», που σημαίνει και προανακριτικό έργο, σε «διαχείριση λαθρομετανάστευσης». Συνεπώς αυτή την τροπολογία την ψηφίζουμε.

Ο ειδικός αγορητής του ΚΙΝΑΛ Γιώργος Καμίνης επέκρινε την κυβέρνηση για κακό τρόπο νομοθέτησης λέγοντας πως το νομοσχέδιο του ΥΠΕΣ κατά την διαβούλευση είχε 20 άρθρα, όταν κατατέθηκε στην Βουλή είχε 27 άρθρα και σήμερα εάν συνυπολογιστεί η βροχή τροπολογιών πάμε συνολικά στα 62άρθρα υπό την αίρεση ότι δεν θα προκύψει κάτι καινούργιο. Δεν είναι άλλοθι, τόνισε ότι αυτό έχει γίνει κατά κόρον στο παρελθόν. Σχετικά με την τηλεργασία ανέφερε ότι το νομοσχέδιο κινείται σε θετική τροχιά όμως υπάρχουν ζητήματα που χρήζουν περαιτέρω νομοτεχνικής βελτίωσης, τμήμα των οποίων αποτελούν οι προτάσεις της Εθνικής Συνομοσπονδίας των Ατόμων με Αναπηρία, τις οποίες εμείς υιοθετήσαμε με την κατάθεση ξεχωριστής τροπολογίας και αφορούν: πρώτα απ' όλα την αποδοχή του αιτήματος τηλεργασίας δημοσίων υπαλλήλων με αναπηρία ή των γονέων τους, των φυσικών, θετών αναδόχων, των δικαστικών συμπαραστατών των ατόμων με αναπηρίες ή συζύγων ατόμων με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας άνω του 50%, το διπλασιασμό του χρονικού ορίου τηλεργασίας για τα άτομα με αναπηρία από τις σαράντα τέσσερις στις ογδόντα οκτώ ημέρες κατ' έτος, κατά την παροχή του σταθμού τηλεργασίας να λαμβάνονται όλες οι αναγκαίες πρόνοιες προσβασιμότητας.

Επίσης, πρότεινε ως νομοτεχνικές βελτιώσεις, οι προβλεπόμενες σαράντα τέσσερις ημέρες τηλεργασίας να μην παρέχονται ανά τρίμηνο, αλλά να αυξηθούν και να παρέχονται καθ' όλη την διάρκεια του έτους. Και η απόφαση του προϊσταμένου της διεύθυνσης που καθορίζει τις θέσεις τηλεργασίας να είναι αιτιολογημένη, επίσης, ένα θέμα που αφορά τον δημόσιο τομέα και ιδιαίτερα την αξιολόγηση και την κινητικότητα. Σχετικά με την τροπολογία για την Σχολή Δημόσιας Διοίκησης ανέφερε πως αφού ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί τον Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο και προστίθενται μαθήματα πως δεν αιφνιδιάζονται οι υποψήφιοι και διερωτήθηκε, τι κοστίσει στο Υπουργείο να διεξαχθεί ο επόμενος διαγωνισμός με το υφιστάμενο σύστημα; Για την αξιολόγηση των υπαλλήλων ζήτησε να έρθει ένα νέο σύστημα ολοκληρωμένο και να συμφωνηθεί με όλες τις πολιτικές δυνάμεις, γιατί θα πρέπει να ισχύσει σε βάθος χρόνου.

Ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ Γιάννης Δελής αναφερόμενος στο νομοσχέδιο είπε ότι παρά το ότι η τηλεργασία πλασάρεται με ένα σύγχρονο και μοντέρνο περιτύλιγμα, το περιεχόμενό της είναι τελείως διαφορετικό. Πρόκειται για μια μορφή εργασιακής εκμετάλλευσης, αλλά γι' αυτό δεν φταίει, ξέρετε, η τεχνολογία. Η τεχνολογία μοιάζει με το μαχαίρι. Με το μαχαίρι μπορείς να κόψεις και ψωμί, αλλά μπορεί να σκοτώσεις και άνθρωπο. Έχει σημασία, λοιπόν, πώς χρησιμοποιείται η τεχνολογία. Όταν, λοιπόν, αυτή βρίσκεται στα χέρια της αστικής τάξης, στα χέρια του κεφαλαίου, χρησιμοποιείται για τα δικά της συμφέροντα. Τη φέρνει ως εργασιακή μορφή, εντείνοντας την εκμετάλλευση, παραβιάζοντας ωράρια, διαλύοντας κάθε έννοια διαφορετικού ωραρίου προσωπικής, οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Αντίθετα, σε μια άλλη εξουσία, σε μια άλλη κυβέρνηση, σε μια άλλη κοινωνική τάξη πραγμάτων, αυτές οι δυνατότητες της τεχνολογίας θα χρησιμοποιούνταν, για να μειωθεί δραστικά για παράδειγμα ο εργάσιμος χρόνος των εργαζομένων. Επέκρινε τη νομοθέτηση δια μέσω τροπολογιών και μάλιστα με πολλά άρθρα ώστε κανείς να μην μπορεί να τοποθετηθεί ξεχωριστά για το καθένα. Πχ ανέφερε ότι με την τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας εμείς διαφωνούμε στα άρθρα για τα λεγόμενα εργαστήρια δεξιοτήτων, όμως, μέσα υπάρχει και μια διάταξη που αναγνωρίζει επιτέλους το δίκαιο του αγώνα των μαθητών των επαγγελματικών σχολών του ΟΑΕΔ στο να μην αλλάξουν οι κανόνες φοίτησής τους φέτος στη μέση της χρονιάς. Σχετικά με την τροπολογία του ΥΠΕΣ για τις ρυθμίσεις οφειλών σε δήμους. ανέφερε πως νομίζουμε ότι το μόνο που γίνεται με αυτόν τον τρόπο είναι το τενεκεδάκι να πηγαίνει λίγο παρακάτω… και είπε πως αν θέλουμε να το αντιμετωπίσουμε πραγματικά το πρόβλημα των οφειλών στους δήμους, τότε η Κυβέρνηση μπορεί να δώσει το δικαίωμα στους δήμους και συγκεκριμένα στα δημοτικά συμβούλια να αποφασίζουν εκείνα, να προβαίνουν ακόμα και σε διαγραφές χρεών και σε ρυθμίσεις τέτοιου ύψους και τέτοιου είδους, που να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι και οι οφειλέτες να τις αποπληρώσουν. Διαφώνησε με την τροπολογία για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης καθώς όπως είπε αλλάζει στη μέση της εξεταστικής περιόδου την ύλη, αυξάνει την ύλη, υψώνει ακόμα μεγαλύτερα εμπόδια για αυτούς τους ανθρώπους που θέλουν να μπούνε σ' αυτήν τη Σχολή, που αποτελεί ένα από τα λίγα μικρά ανοίγματα, για να δουλέψει κανείς στο δημόσιο.

Ο ειδικός αγορητής της Ελληνικής Λύσης Κωνσταντίνος Χήτας ανέφερε ότι «όταν έχεις καεί με τον χυλό, φυσάς και το γιαούρτι», λέει μια παροιμία. Και όταν ακούμε για μεγαλόπνοα σχέδια που θα δώσουν λύσεις σε προβλήματα, έχουμε μάθει από τη μία να κρατάμε πολύ μικρό καλάθι και από την άλλη να ψάχνουμε ποιον λάκκο έχει η φάβα. Κρατάμε μικρό καλάθι γιατί; Γιατί χρόνια -όχι εσείς προσωπικά, οι κυβερνήσεις σας- μας φλομώσατε με ψέματα. Και δυσπιστία γιατί σας έχει φοβηθεί το μάτι μας. Το 2013, είπε ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς υποσχόταν ότι θα έχουμε δωρεάν Wi-Fi ασύρματο ίντερνετ σε όλη την Ελλάδα σε ένα χρόνο και πέρασαν οκτώ χρόνια κι ακόμα δεν έχουμε βάλει οπτικές ίνες. Ακόμη πουλάνε οι εταιρείες με κατοστάρες ταχύτητες κι έχουμε ταχύτητα 8-10 στα σπίτια. Προειδοποίησης πως θα είναι τρομερό εάν η κυβέρνηση τολμήσει να διανοηθούμε οποιονδήποτε τρόπο αύριο ή μεθαύριο να απομονώσει σε τηλεργασία ανεμβολίαστους ανθρώπους που δεν θα τους επιτρέψει να πάνε στη δουλειά τους. Η Ελληνική Λύση, είπε, δεν γυρνάει την πλάτη στο μέλλον, ούτε είμαστε άνθρωποι των σπηλαίων. Ακολουθούμε την τεχνολογία με ένα πολύ μεγάλο κομμάτι νέων ανθρώπων που ιδεολογικά μας ακολουθούν και μας στηρίζουν . Αλλά αν τολμήσετε να εφαρμόσετε την τηλεργασία ως ένα ακόμα μέτρο αποκλεισμού και διχασμού της ελληνικής κοινωνίας, θα μας βρείτε μπροστά σας κανονικά, με ό,τι δύναμη έχουμε.

Η ειδική αγορήτρια του ΜέΡΑ 25 Αγγελική Αδαμοπούλου υποστήριξε ότι γεγονός πως η κυβέρνηση έρχεται με αυτό το σχέδιο νόμου να ρυθμίσετε με νομοθεσία ένα πεδίο το οποίο έχει μείνει ήδη αρρύθμιστο, αυτό δεν σημαίνει ότι το προσεγγίζετε και με τον κατάλληλο τρόπο. Καταλόγισε δυστοκία του υπουργείου να διεξαχθεί ένας τελικά παραγωγικός διάλογος με τα κόμματα παρ όλο που καταρχήν εκφράσθηκε μια ευρύτερη σύμπνοια ως προς την αναγκαιότητά ενός πλαισίου. Δημιουργεί είπε εύλογη καχυποψία ως προς το περιεχόμενο τελικά, το οποίο θα έχουν οι επικείμενες μελλοντικές υπουργικές αποφάσεις που θα εκδοθούν σύμφωνα με την αυθαίρετη κρίση των Υπουργών. Παρατηρούμε, είπε η βουλευτής πως το μεγαλύτερο βάρος εφαρμογής της τηλεργασίας μετατοπίζεται δυστυχώς στους ώμους των υπαλλήλων με την ταυτόχρονη αδράνεια της υπηρεσίας ως εργοδότη. Ο εργαζόμενος, δηλαδή, καλείται σε κάποιες κρίσιμες περιπτώσεις να αναλάβει ευθύνες οι οποίες κανονικά αναλογούν στον εργοδότη. Τον αναγκάζετε, προκειμένου να έχει πρόσβαση στη δυνατότητα της εργασίας, να παρέχει κάποιες εγγυήσεις οι οποίες δεν του αναλογούν. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι το τεκμήριο καταλληλόλητας του τόπου παροχής της εργασίας, όπου ουσιαστικά μετακυλίετε στον εργαζόμενο την ατομική ευθύνη ώστε να εξασφαλίζει ο ίδιος τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας του τόπου όπου εκτελεί την εργασία του. Επίσης, σοβαρά προβλήματα από τη σιωπή του νομοσχεδίου ως προς το σοβαρό ζήτημα του εργατικού ατυχήματος και βεβαίως ως προς το ζήτημα του ιδιωτικού εξοπλισμού. Δίνετε κατ' εξαίρεση τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί ο εργαζόμενος τον δικό του εξοπλισμό, αυτό δεν θα γίνει κατ' εξαίρεση. Αυτό είναι βέβαιο ότι θα γίνει ο απόλυτος κανόνας.

Υπουργικές τροπολογίες

Η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως υποστηρίζοντας την τροπολογία της στην Ολομέλεια ανέφερε ότι ήδη από πέρσι είχε ψηφιστεί το πρόγραμμα των εργαστηρίων δεξιοτήτων στα σχολεία της χώρας μας. Από πέρσι σε 218 σχολεία της χώρας είχαν εισαχθεί τα εργαστήρια δεξιοτήτων τα οποία στοχεύουν στο να καλλιεργήσουν δεξιότητες τα παιδιά, δεξιότητες όπως κριτική σκέψη, ενσυναίσθηση, την ομαδική δουλειά, την επίλυση προβλημάτων. Το πρόγραμμα αυτό επεκτείνεται πλέον σε όλα τα σχολεία της χώρας νηπιαγωγεία, δημοτικά και γυμνάσια στη βάση του πιλοτικού, αντιστοίχως και το πρόγραμμα των δραστηριοτήτων στην αγγλική γλώσσα που επίσης εφαρμόστηκε πιλοτικά την περασμένη σχολική χρονιά και πλέον πάμε σε καθολική εφαρμογή αυτήν τη χρονιά. Επίσης, όπως ξέρετε, επίκεινται μόνιμοι διορισμοί στην γενική εκπαίδευση. Γι' αυτό ακριβώς τον λόγο έχουμε προβεί σε κάποιες ρυθμίσεις σχετικά με οργανικές θέσεις που είναι απαραίτητες στο πλαίσιο ακριβώς αυτών των μόνιμων διορισμών. Επίσης έχει ανακοινωθεί εδώ και πολύ καιρό και προβλέπεται μια ρύθμιση για την παράταση του διδακτικού έτους για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση μέχρι το τέλος Ιουνίου, μία μεταβατική ρύθμιση σχετικά με τις ΕΠΑΣ μαθητείας του ΟΑΕΔ και δύο ρυθμίσεις σχετικά με τα θρησκεύματα, ενδεικτικά η επίλυση του ζητήματος της ταφής μουσουλμάνων και άλλα σχετικά ζητήματα.

Ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης σχετικά με την τροπολογία για την δυνατότητα δωρεάν διάθεση εμβολίων σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέφερε πως «η ελληνική Κυβέρνηση έχει εκφράσει τη βούλησή της να βοηθήσει τα εμβολιαστικά προγράμματα των γειτονικών χωρών και ειδικότερα της Αλβανίας και της Βόρειας Μακεδονίας. Προς την κατεύθυνση αυτή έχει αποφασιστεί η δωρεάν διάθεση 22.000 εμβολίων προς την Αλβανία και 20.000 εμβολίων προς τη Βόρεια Μακεδονία. Με την προτεινόμενη διάταξη διευκρινίζουμε τη διαδικασία διάθεσης πλεονασματικού αποθέματος εμβολίων σε τρίτα κράτη. Η έννοια αυτή εξειδικεύεται με αναφορά σε κριτήρια, όπως η συσχέτιση με τη υπάρχουσα ζήτηση ανά τύπο εμβολίου, η συνάρτηση με τον χρόνο παράδοσης των ήδη προγραμματισμένων προμηθειών, ο χρόνος ανάλωσης και η ημερομηνία λήξης των εμβολίων και η δυνατότητα επαρκούς και ακριβόχρονης κάλυψης της εγχώριας ζήτησης». Όπως άλλωστε έχουμε πει, ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας «πρέπει να καλύψουμε πρώτα τη ζήτηση στη χώρα μας και μετά να προβούμε σε ενέργειες όπως αυτήν την οποία σας ανέφερα. Όλα αυτά προκύπτουν βεβαίως από τις υφιστάμενες εγγραφές στο σύστημα προγραμματισμού συνεδριών εμβολιασμού κατά του κορoνοϊού. Επιπλέον, με τη συγκεκριμένη ρύθμιση ρυθμίζεται το ζήτημα της κάλυψης κάθε παρεπόμενης δαπάνης που τυχόν απαιτηθεί για τη διάθεση των εμβολίων σε τρίτες χώρες με πλεονασματικού -επισημαίνω- αποθέματος εμβολίων κατά του κορoνοϊού από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας, σχετικά με τη δεύτερη τροπολογία του υπουργείου που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο ανέφερε πως τα περισσότερα από τα άρθρα της συγκεκριμένης τροπολογίας σχετίζονται με την πανδημία του κορονοϊού και τις συνεχιζόμενες επιπτώσεις που επιφέρει και γι' αυτό χρειάζονται κάποιες παρεμβάσεις. Όπως η παράταση στα όργανα διοίκησης των δημοτικών βρεφικών και παιδικών σταθμών να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες απογραφής όλων των κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων που περιέχονται στην κυριότητά τους έως 31/12/2021. Παράλληλα για λόγους πληρότητας υπάρχουν προβλέψεις και για τις σχετικές ατελείς καταχωρήσεις στα οικεία βιβλία μεταγραφών. Επίσης, με δύο διατάξεις αντιμετωπίζουμε το ζήτημα της ρύθμισης των χρεών που δημιουργήθηκαν κατά την περίοδο της πανδημίας. Οι προηγούμενες διατάξεις αφορούσαν χρέη που δημιουργήθηκαν από τον Φεβρουάριο του 2020 μέχρι 28 Φεβρουαρίου του 2021. Επειδή, όμως, συνεχίζεται η πανδημία και οι επιπτώσεις αυτής παρατείνεται η χρονική διάρκεια της ρύθμισης των χρεών αυτών έως την 30/6/2021, άρα για τέσσερις μήνες παράταση και αντίστοιχα παρατείνεται μέχρι την 31η Οκτωβρίου η δυνατότητα ρύθμισης αυτών των οφειλών μέχρι και 100 δόσεις από τους πολίτες ή όσους γενικά είναι οφειλέτες προς τους δήμους. Παράλληλα, επειδή η προβλεπόμενη πλατφόρμα, η οποία προβλεπόταν για την ρύθμιση αυτών των οφειλών, δεν έχει καταστεί δυνατόν να λειτουργήσει μέχρι σήμερα προβλέπονται εναλλακτικοί τρόποι για την ρύθμιση αυτών των οφειλών με ηλεκτρονικό τρόπο προς τους ΟΤΑ. Σχετικά με το ζήτημα των μισθωμάτων. Είχε δοθεί διετής παράταση για τα μισθώματα τα οποία δεν είχαν ακόμη λήξει, αλλά είχε μπει ένα χρονικό διάστημα από το 1/1/2021 μέχρι τα μέσα Απριλίου του 2021, μέχρι την έναρξη ισχύος του προηγούμενου νομοθετήματος που απαιτούνταν να έχουν λήξει αυτές οι συμβάσεις προκειμένου να παραταθούν. Αίρεται πλέον αυτός ο περιορισμός και δίνεται η δυνατότητα της διετούς παράτασης χωρίς αυτόν τον περιορισμό και για λόγους αποσαφήνισης καταλαμβάνονται και οι πιστώσεις, οι οποίες βρίσκονταν σε ισχύ και δεν είχαν λήξει στις 11/6/2021, καθώς και αυτές που τυχόν έχουν λήξει από 1/1/2021 και μέχρι τις 11/6/2021. Αντίστοιχα είναι η διάταξη η οποία αφορά την ρύθμιση για τα μισθώματα των σχολικών κυλικείων. Με το άρθρο 5 έχουμε μια συμπλήρωση και αποσαφήνιση για λόγους καθαρά ερμηνευτικούς σε σχέση με τις δανειακές συμβάσεις που συνάπτει το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τους δήμους για την υλοποίηση των έργων του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» πάντα σε συνεννόηση με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και το Υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου τα ιδιαίτερα σύνθετα έργα που εντάσσονται στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», όπως έργα πολιτισμού ή με σύνθετες τεχνικοοικονομικές πτυχές να πληρούν τους κανόνες δανεισμού σύμφωνα με το καταστατικό του Ταμείου. Με το άρθρο 6 της τροπολογίας ερχόμαστε και προσθέτουμε οκτώ θέσεις στον Οργανισμό που αφορά την πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης εν προκειμένω την Ελευσίνα, από είκοσι θέσεις αυξάνεται ο αριθμός σε είκοσι οκτώ, προκειμένου να φέρει σε πέρας αυτό το πολύ σημαντικό έργο και για την εικόνα της χώρας, αλλά και φυσικά της πόλης της Ελευσίνας. Επίσης, χορηγείται νομοθετική εξουσιοδότηση στον Υπουργό Εσωτερικών για να προτείνει την έκδοση ΠΔ ώστε να κωδικοποιηθούν σε ενιαίο κείμενο οι διατάξεις για την χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων και των συνασπισμών κομμάτων από το κράτος, τα έσοδα, τις δαπάνες και τον έλεγχο των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων, των συνασπισμών κομμάτων και των υποψηφίων ή αιρετών της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η εξουσιοδότηση αυτή είναι αναγκαία και σκόπιμη ειδικώς ενόψει του γεγονότος ότι η κωδικοποίηση αυτή δεν περιλαμβάνει νομοθετική αλλαγή ή τροποποίηση των υφιστάμενων σχετικών διατάξεων.

Και τέλος, επέρχεται παράταση της θητείας των οργάνων διοίκησης των νομικών προσώπων που λειτουργούν βάσει των άρθρων 78 και επόμενα του αστικού κώδικα επαγγελματικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων, αθλητικών ενώσεων, καθώς και συλλόγων γονέων μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σωματείων που έχουν συγκροτηθεί και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν.1566/1985, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία τους και παρέχεται έτσι επαρκής χρόνος διεξαγωγής αρχαιρεσιών ενόψει της αδυναμίας διεξαγωγής τους, η οποία οφείλεται στα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού. Ειδικώς, στην περίπτωση των αθλητικών ενώσεων η διάταξη εφαρμόζεται αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση των ενώσεων υπό την έννοια του άρθρου 10 του ν.2725/1999 ενόψει των διαφορετικών νομικών και πραγματικών δεδομένων που διέπουν τις ομοσπονδίες στο άρθρο 19 του ίδιου νόμου. Και τούτο διότι οι τελευταίες, ως επί το πλείστον είχαν την δυνατότητα και πράγματι αξιοποίησαν την πρόβλεψη διενέργειας των αρχαιρεσιών μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας μη καταλείποντας έτσι εκλογικές εκκρεμότητες εν μέσω μάλιστα του έτους διενέργειας των θερινών Ολυμπιακών Αγώνων.

