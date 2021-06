Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: διασωληνώθηκε 22χρονος στο “Σωτηρία” (βίντεο)

Τι λέει στον ΑΝΤ1 η Μίνα Γκάγκα για την ανάγκη εμβολιασμού όλου του πληθυσμού, τονίζοντας ότι οι εισαγωγές σε κλινικές και ΜΕΘ αφορούν κυρίως μη εμβολιασμένα άτομα.

«Είναι πολύ σημαντικό να εμβολιαστούμε όλοι, χωρίς να φοβόμαστε», είπε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» η Μίνα Γκάγκα, διευθύντρια της 7ης Πνευμονολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου «Σωτηρία».

Όπως είπε, σχολιάζοντας την είδηση του θανάτου από κορονοϊό ενός γιατρού στην Κύπρο, ο οποίος ήταν σκληρός πολέμιος του εμβολίου έναντι του κορονοϊού, ανέφερε ότι θα πρέπει να πειστούν όλοι ότι τα σκευάσματα είναι ασφαλή και πρέπει να εμβολιαστούν.

«Χθες στο “Σωτηρία” διασωληνώσαμε έναν 22χρονο. Ο ιός μπορεί να απειλήσει την ζωή οποιουδήποτε συνανθρώπου μας, που δεν είναι απαραίτητο να έχει κάποια ηλικία ή κάποια προβλήματα», σημείωσε με νόημα, ενώ συμπλήρωσε ότι «οι εισαγωγές που έχουμε στο νοσοκομείο και στην ΜΕΘ το τελευταίο διάστημα είναι κυρίως μη εμβολιασμένοι έναντι του κορονοϊού».

Όπως σημείωσε η κ. Γκάγκα, «πρέπει να πείσουμε σε έναν ανοιχτό διάλογο για να λύσουμε όποιες απορίες. Παλαιότερα τα τηλεφωνήματα και τα ερωτήματα που δεχόμαστε στα social media ήταν για τα συμπτώματα του κορονοϊού και τα κρούσματα, ενώ τώρα μας ρωτούν κυρίως για τα εμβόλια και την ασφάλεια τους», ενώ σχολίασε δηκτικά τον τρόπο σκέψης ορισμένων συμπολιτών μας, λέγοντας ότι κάποιος της είπε «από την ένεση θα μου βάλουν ένα microchip σε μέγεθος ρυζιού. Kαι του λέω “μα, πως θα περάσει από την ένεση σε μέγεθος ρυζιού;”».

Ερωτηθείσα για τις παρενέργειες που εμφανίζονται σε ορισμένους και όχι σε όλους, αν και έχουν κάνει το ίδιο εμβόλιο, η κ. Γκάγκα ανέφερε ότι «είναι διαφορετική η ανοσολογική αντίδραση του κάθε ανθρώπου. Είναι σημαντικό να κάνουμε τις δόσεις του εμβολίου και 15 ημέρες μετά είμαστε καλυμμένοι .Το εμβόλιο λειτουργεί».

