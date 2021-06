Κόσμος

Κύπρος: Η Αννίτα Δημητρίου πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων

Η κα Δημητρίου εξελέγη νέα πρόεδρος της Βουλής με 25 ψήφους στη δεύτερη ψηφοφορία.

Η Αννίτα Δημητρίου είναι η νέα πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου, η οποία για πρώτη φορά στην ιστορία της έχει γυναίκα πρόεδρο στο δεύτερο αξίωμα της χώρας.

Η κα Δημητρίου εξελέγη νέα πρόεδρος της Βουλής με 25 ψήφους στη δεύτερη ψηφοφορία. Την κα Δημητρίου ψήφισαν ο ΔΗΣΥ, το ΕΛΑΜ και η ΔΗΠΑ.

Κατά την 1η ψηφοφορία στην Κύπρο υποψηφιότητα υπέβαλαν ο πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Παράταξης Μάριος Καρογιάν, ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος, ο πρόεδρος του ΕΛΑΜ Χρίστος Χρίστου, ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ Αντρος Κυπριανού και η αντιπρόεδρος του ΔΗΣΥ, βουλευτής ΔΗΣΥ Λάρνακας και πρώην γραμματέας της Βουλής Αννίτα Δημητρίου.

Κατά την 2η ψηφοφορία αποσύρθηκε η υποψηφιότητα του Χρίστου Χρίστου από το ΕΛΑΜ.