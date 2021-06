Κοινωνία

Ίλιον: Βασάνισαν ηλικιωμένη 100 ετών και τον λήστεψαν

Χτύπησαν χωρίς έλεος μία ηλικιωμένη και την γυναίκα που την φρόντιζε για να τους αποκαλύψουν που είναι το χρηματοκιβώτιο.

Σε βασανιστήρια που δεν τα χωρά ο ανθρώπινος νους υπέβαλαν μία ηλικιωμένη 100 ετών δύο ληστές που εισέβαλαν στο σπίτι του στο Ίλιον Αττικής.

Οι αδίστακτοι κακοποιοί, αφού παραβίασαν ένα παράθυρο μπούκαραν βασάνισαν έναν άνθρωπο που είναι γεννημένη το 1921 και την γυναίκα που την φρόντιζε και τους έκλεψαν τα πάντα.

Αφού της ζητούσαν όσα χρήματα είχε, άρχισαν να την χτυπούν χωρίς έλος μέχρι τη στιγμή που η οικιακή βοηθός αντιλήφθηκε ότι κάτι συμβαίνει και όταν πήγε στο δωμάτιο της ηλικιωμένης είδε και αυτή μπροστά της τους ληστές να την απειλούν.

Για άλλη μια φορά δεν δίστασαν να δείξουν τη σκληρότητά τους, ξυλοκοπώντας άγρια και την οικιακή βοηθό.

Λίγο αργότερα, και αφού βασάνισαν αρκετά τα θύματά τους, άρπαξαν το χρηματοκιβώτιο, τα χρήματα που είχε η οικιακή βοηθός στο πορτοφόλι της, την αλυσίδα που φορούσε και έγιναν καπνός.

