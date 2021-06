Λαζάρου για αρνητές εμβολίου: ούτε πελάτη θα διώξω ούτε θα απολύσω εργαζόμενο (βίντεο)

Οικονομία

Τι είπε ο σεφ αναφορικά με τα προνόμια που επεξεργάζεται η Κυβέρνηση για όσους έχουν εμβολιαστεί, τα μέτρα για τον κορονοϊό και την «Ελλάδα της ασάφειας».

«Δεν θα αστυνομεύσω εγώ τον εμβολιασμό ούτε μπορώ να μπω στην λογική να συγκρουστώ με άλλες κοινωνικές ομάδες. Η Πολιτεία οφείλει να μας πείσει για τους λόγους που οφείλουμε να εμβολιαστούμε όλοι. Εγώ δεν μπορώ να κάνω την αστυνόμευση και νομίζω δεν έχω το δικαίωμα νομίζω συνταγματικά, να απαγορεύσω την είσοδο σε κάποιον στο μαγαζί μου», είπε, παρεμβαίνοντας στην συζήτηση για την παροχή προνομίων στους εμβολιασμένυς έναντι του κορονοϊού, ο διακεκριμένος σεφ Λευτέρης Λαζάρου, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

«Αν έχω κάποιον αρνητή να κάνει το εμβόλιο από τους εργαζόμενους μου, θα πρέπει να τον πείσω να αλλάξει σκέψη, θα το παλέψω», είπε αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν προτίθεται να προβεί σε απολύσεις, παίρνοντας έτσι θέση στον διάλογο που έχει ξεκινήσει εδώ και ημέρες. Όπως συμπλήρωσε «έχω συνεργάτες πολλά χρόνια, ακόμη και δανείστηκα για να διατηρήσω θέσεις εργασίας. Οφείλουν νομίζω όχι απέναντι σε μένα, αλλά απέναντι στους συναδέλφους τους, να σκεφτούν ότι πρέπει να κάνουν το εμβόλιο».

Αναφερόμενος στα περιοριστικά μέτρα που ισχύουν, ο Λευτέρης Λαζάρου είπε «πρέπει λίγο να στρογγυλέψουμε τις απόψεις μας. Χθες έβρεχε και αφήσαμε τις αποστάσεις και φέραμε τα τραπέζια πιο κοντά, κάτω από την τέντα για να μην βραχεί ο κόσμος. Είμαστε παράνομοι; Ποια Ελλάδα θέλουμε; Την Ελλάδα της λογικής ή μια Ελλάδα της ασάφειας; Θέλουμε μια Ελλάδα σύγχρονη ή μια Ελλάδα του 1821;».

Όπως συμπλήρωσε «από την φανέλα που φτιάξαμε μάσκα, πήγαμε στις διπλές μάσκες, μετά πήγαμε στην μάσκα - ασπίδα, τώρα πήγαμε στο εμβόλιο. Τώρα πρέπει να πείσουμε τους αρνητές ότι πρέπει να κάνουν το εμβόλιο».

«Έχουμε τους επισκέπτες σε εξωτερικούς χώρους, σε λίγο καθαρότερο περιβάλλον, αλλά οι εργαζόμενοι στην κουζίνα δουλεύουμε στους εσωτερικούς χώρους. Εγώ είχα ζητήσει να επιδοτηθούν μηχανήματα καθαρισμού του αέρα, εσωτερικού χώρου, για να αισθανθούν ασφαλείς και οι εργαζόμενοι. Αντ΄ αυτού είχαμε επιδότηση στις γκαζιέρες (σημ: εννοεί τις θερμάστρες εξωτερικού χώρου), που τον μισό χρόνο είναι άχρηστες, ενώ θέλουμε τέντες, γιατί έχουμε έναν καιρό τροπικό όλο τον χρόνο, με βροχές που έρχονται συνήθως τα Σαββατοκύριακα», ανέφερε ο καταξιωμένος σεφ, ο οποίος έχει ένσημα 57 ετών, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως είπε ο Λευτέρης Λαζάρου, αναφέροντας ότι μετέφερε όλες τις σκέψεις του και στην συνάντηση που είχε προσφάτως με τον Πρωθυπουργό, «είχε δοθεί η εντύπωση ότι οι εργαζόμενοι στα τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα θα προηγηθούν στον εμβολιασμό. Τώρα βλέπω στα ΜΜΕ ότι υπάρχει επάρκεια εμβολίων. Πρέπει να το δούμε».

