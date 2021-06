Κορονοϊός - Σαρηγιάννης στον ΑΝΤ1: είπα ψέματα γιατί με πανικό ο κόσμος δεν τηρεί τα μέτρα

Τεχνολογία - Επιστήμη

Ο καθηγητής του ΑΠΘ για τη φορά που είπε ψέματα. Γιατί το έκανε. Οι προβλέψεις για τα κρούσματα.

Για τη φορά που είπε «ψέματα» μίλησε ο Δημοσθένης Σαρηγιάννης στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Ο καθηγητής Περιβαλλοντολογίας του ΑΠΘ, που βάσει της ανάλυσης των λυμάτων «προβλέπει» την πορεία των κρουσμάτων κορονοϊού στην κοινότητα, είπε πως στα τέλη Σεπτέμβρη «όταν όλοι βλέπαμε ότι έρχεται δεύτερο κύμα, οι δικοί μας υπολογισμοί έλεγαν ότι αν δεν πάρουμε μέτρα - που δεν είχαμε πάρει τότε- θα έφταναν στις 25.000 τα κρούσματα».

Εξηγώντας τον παράγοντα της αντίληψης του κινδύνου σε προγνωστικά κινδύνου, είπε πως «είναι σημαντικό αυτό που θα ακούσουμε όλοι. Η αντίληψή μας για τον κίνδυνο αλλάζει την αντίδρασή μας», σημειώνοντας πως «στις τεχνικές μας εκθέσεις λέγαμε τα στοιχεία».

Όσο για γιατί δεν είπε την αλήθεια, αιτιολόγησε λέγοντας πως, «όταν πεις ότι θα έρθουν 25.000 κρούσματα την ημέρα, το πιθανότερο είναι ότι θα δημιουργήσεις πανικό κι ο κόσμος δεν θα τηρήσει κανένα μέτρο».

Ερωτηθείς τώρα για τις προβλέψεις που είχε κάνει ότι, μετά τις 16 Ιουνίου τα κρούσματα θα είναι σε τριψήφιο πλέον αριθμό, κάτι που έγινε νωρίτερα, απάντησε πως «ο λόγος που πέσαμε έξω προς το καλύτερο είναι τα self test» και παρατήρησε πως, «τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα».

Όσο για το πότε θα γίνουν διψήφια τα ημερήσια κρούσματα, απάντησε πως είναι λίγο νωρίς για διψήφιο αριθμό, αφού θα έχουμε και συρροή τουριστών, εκτιμώντας ωστόσο ότι, «200-300 κρούσματα την ημέρα είναι κάτι που θα δούμε σύντομα».

