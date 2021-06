Κοινωνία

“Δήμητρα της Λέσβου”: Φόβοι ότι έπεσε θύμα τροχαίου με εγκατάλειψη

Ο Δημήτρης Καλογιάννης ή Δήμητρα, από τη Σκάλα Συκαμνιάς, φέρεται ότι είναι θύμα τροχαίου με εγκατάλειψη.

Φόβοι ότι θύμα τροχαίου, που εδώ και δύο μήνες βρίσκεται στα «αζήτητα» νεκροτομείου δημόσιου νοσοκομείου είναι η Δήμητρα της Λέσβου ή Δημήτρης Καλογιάννης εκφράζονται έντονα, λόγω των συμβάντων.

«Την 9-4-2021 και περί ώρα 05:10, επί της Λ. Ποσειδώνος, στο ύψος του Δέλτα Φαλήρου, περιοχής Δήμου Π. Φαλήρου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, σημειώθηκε τροχαίο δυστύχημα (παράσυρση), κατά το οποίο τραυματίσθηκε θανάσιμα, από διερχόμενο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, αγνώστων στοιχείων ταυτότητας πεζός. Ο πεζός, ηλικίας περίπου 65-70 ετών, αναστήματος 1,75μ., κανονικής σωματικής διάπλασης, με γκρίζα μαλλιά, φορούσε κατά την ώρα του ατυχήματος λευκό κοντό παντελόνι (σορτς) και κοντομάνικη μπλούζα κόκκινου και κίτρινου χρώματος. Παρακαλείται όποιος γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στην αναζήτηση οικείων του ανωτέρω παθόντος, να επικοινωνήσει με το Τμήμα Τροχαίας Καλλιθέας, στα τηλέφωνα 210-9542093 και 210-9542001», αναφερόταν στην ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για το τροχαίο στο Φάληρο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του θύμα αυτού του τροχαίου είναι άτομο ηλικίας 65- 70 ετών, ενώ και τα ρούχα ταιριάζουν, όπως και η ημερομηνία που εξαφανίστηκε η Δήμητρα από το Δρομοκαΐτειο, όπου νοσηλευόταν ακούσια, μετά από εισαγγελική παραγγελία της οικογένειας.

«Λέμε ότι μπορεί να είναι ο Δημήτρης… Από τις 26 Μαΐου 2021, ημέρα της ενεργοποίησης του κοινωνικού συναγερμού μέχρι σήμερα δεχθήκαμε 3.742 κλήσεις αλλά δυστυχώς δεν επιβεβαιώθηκαν», δήλωσε στην ΕΡΤ Αιγαίου ο διοικητής του Silver Alert, Γεράσιμος Κουρούκλης.

Μένει να ταυτοποιηθεί η σορός μέσω της εξέτασης DNA για να διαπιστωθεί αν πρόκειται για τη Δήμητρα, όπως ήθελε να αποκαλείται ο Δημήτρης Καλογιάννης.

Σύμφωνα όμως με τον Γρηγόρη Βαλλιανάτο, ήδη ο αδελφός έχει αναγνωρίσει τη σορό.

Το ίδιο προκύπτει απο ανάρτηση που έκανε η Πάολα Ρεβενιώτη, που είχε κάνει το αφιέρωμα του VICE στην "Δήμητρα της Λέσβου".

