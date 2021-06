Πολιτική

Πιερρακάκης για πιστοποιητικό εμβολιασμού: 350000 εκδόθηκαν ήδη απο πολίτες

Τι είπε ο Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την Ψηφιακή Κάρτα, τα ραντεβού για τον εμβολιασμό και τις νέες ψηφιακές υπηρεσίες του gov.gr

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ήταν καλεσμένος το πρωί της Παρασκευής ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Αναφορικά με την πλατφόρμα για τον ορισμό ραντεβού από άτομα 25-29 ετών για εμβολιασμό έναντι του κορονοϊού, ο Κυριάκος Πιερρακάκης είπε ότι μέσα στις πρώτες ώρες «έχουμε ξεπεράσει τα 70.000 ραντεβού», προσθέτοντας ότι «χθες κλείστηκαν 107.000 ραντεβού, δηλαδή πέρα από αυτά της ομάδας 25 – 29 ετών, αλλά και 37.000 από συμπολίτες μας από άλλες κατηγορίες, που μπήκαν και το έκλεισαν χθες το ραντεβού τους. «Τρέχει» η διαδικασία και διαρκώς κλείνονται νέα ραντεβού, με στόχο να «χτιστεί» το τοίχος ανοσίας».

Απαντώντας σε επικρίσεις πολιτών που δεν βρίσκουν διαθέσιμο ραντεβού για εμβολιασμό άμεσα, ο κ. Πιερρακάκης είπε ότι «αυτό έχει να κάνει με την περιοχή της χώρας που βρίσκεται κάποιος, ποιο εμβόλιο αφορά και άλλες παραμέτρους. Όσο έρχονται νέες παραλαβές, θα προστίθενται διαρκώς εμβολιαστικές γραμμές», ενώ συμπλήρωσε ότι «υπάρχει ευελιξία ως προς το ραντεβού του εμβολίου, σε ποια περιοχή θα το κάνεις, διότι δεν ξέρουμε αν σήμερα ζεις στην Αθήνα ή στην Σπάρτη».

Για τα self test στους εμβολιασμένους

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης είπε ότι «μέχρι το πρωί σήμερα έχουν εκδοθεί αθροιστικά 350.000 πιστοποιητικά εμβολιασμού Covid από την πλατφόρμα», ενώ αναφορικά με το ενδεχόμενο διακοπής της υποχρέωσης να κάνουν self test όποιος έχει κάνει όλες τις δόσεις του εμβολίου απάντησε πως «αυτό είναι κάτι που περιμένουμε σε σχέση με την συζήτηση με το πιστοποιητικό εμβολιασμού, μετά την υπερψήφιση του από την Ευρωβουλή, πρέπει να δούμε τις κανονιστικές πράξεις και το πλαίσιο σε κάποιες χώρες και την κεντρική γραμμή από τις Βρυξέλλες».

Για την Ψηφιακή Κάρτα

Αναφερόμενος στην Ψηφιακή Κάρτα, που προβλέπεται στο εργασιακό νομοσχέδιο, ο κ. Πιερρακάκης είπε «στην “Εργάνη” οι εργοδότες δηλώνουν στοιχεία, μέσω κάποιων μητρώων. Ακόμη, υπάρχει η άυλη συνταγογράφηση. Βλέπει λοιπόν τα δεδομένα μας ο εργοδότης και ο γιατρός, αλλά δεν τα βλέπει ο εργαζόμενος, ο πολίτης. Δεν πρέπει να ξέρει ο εργαζόμενος ότι τον αφορά, να ξέρει τι δηλώνει ο εργοδότης για εκείνον ή ποια φάρμακα του γράφει ο γιατρός; Η Ψηφιακή Κάρτα θα δίνει αυτήν την δυνατότητα. Πρέπει να την χτίσουμε σαν «πολυκατοικία», να απλουστεύσουμε και την “Εργάνη”, που απαιτεί πολλές διαδικασίες και χαρτιά. Η Ψηφιακή Κάρτα αποτελεί διαχρονικό αίτημα της ΓΣΕΕ. Βήμα-βήμα θα μπορεί ο καθένας να αποκτά πρόσβαση σε στοιχεία που τον αφορούν».

Για την Γραφειοκρατία

Μετά την δυνατότητα να αποκτά διαδικτυακά πρόσβαση κάποιος στο Απολυτήριο Λυκείου, ο κ. Πιερρακάκης είπε ότι «ξεκίνησε η διάθεση μέσω του gov.gr όσων είναι ψηφιοποιημένα σε συνεργασία με το Υπ. Παιδείας, ενώ σταδιακά θα αρχίσει η διαδικασία για τα Πανεπιστήμια. Πρέπει να σταματήσουμε να διακινούμε χαρτιά και να διακινούμε πληροφορίες. Όποιος ζητά πληροφορίες για μένα, να μπορώ να δίνω την έγκριση μου και να «τραβάει» το σύστημα ότι θέλει»

Καταλήγοντας, αναφερόμενος στον e-ΕΦΚΑ, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανέφερε ότι «ο ΕΦΚΑ είναι το δυσκολότερο ψηφιακό έργο του μετασχηματισμού του Κράτους, γιατί όταν φτιάχτηκε ο ΕΦΚΑ φτιάχτηκε η ταμπέλα, αλλά δεν φτιάχτηκε το ενιαίο σύστημα από πίσω».

