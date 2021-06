Οικονομία

Αναδρομικά συνταξιούχων: φόβοι για νέα δημοσιονομική “βόμβα”

Βάσει υπολογισμών, τα νέα αναδρομικά ποσά ενδέχεται να φθάσουν έως και τα 2,5 δισ. ευρώ, δημιουργώντας ένα πρόσθετο βαρύ φορτίο στα δημόσια οικονομικά.

Εντός του Ιουνίου αναμένεται να ολοκληρωθεί η δίκη, κατά τη διάρκεια της οποίας αναμένεται να λάβει το Συμβούλιο της Επικρατείας την οριστική απόφαση για το εάν το Δημόσιο οφείλει και νέο γύρο αναδρομικών πληρωμών σε 2,5 εκατ. συνταξιούχους, για το επίμαχο διάστημα μεταξύ Ιουνίου 2015 και Μαΐου 2016, που αφορούν τις περικοπές σε δώρα και επικουρικές συντάξεις.

Στο ΣτΕ έχουν προσφύγει συνταξιουχικές οργανώσεις, εκτιμώντας ότι δεν ήταν νόμιμη και συνταγματική η απόφαση της κυβέρνησης το περασμένο καλοκαίρι, να πληρώσει τα αναδρομικά των κύριων συντάξεων και να «σβήσει» τα αναδρομικά των επικουρικών και των δώρων. Βάσει των υπολογισμών, τα νέα αυτά αναδρομικά ποσά ενδέχεται να φθάσουν έως και τα 2,5 δισ. ευρώ, δημιουργώντας ένα πρόσθετο βαρύ φορτίο στα δημόσια οικονομικά.

Ήδη οι προηγούμενες δικαστικές αποφάσεις και οι πληρωμές των διεκδικήσεων των συνταξιούχων είχαν ως αποτέλεσμα, σε συνδυασμό με τις συνέπειες της πανδημίας στη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας, να εκτινάξουν τη δαπάνη για συντάξεις, το 2020, στο 18% του μειωμένου ΑΕΠ. Οι διεκδικήσεις των συνταξιούχων υπολογίζονται σε 723 εκατ. ευρώ, που αφορούν τις περικοπές στις επικουρικές συντάξεις και σε 1,875 δισ. ευρώ για τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, που αφορούν τόσο τους συνταξιούχους του δημοσίου όσο και αυτούς του ιδιωτικού τομέα.

Τα δώρα των κύριων συντάξεων που καταργήθηκαν ήταν το 2012 στα 800 ευρώ. Υπάρχουν βέβαια και κάποιοι που διεκδικούν χαμηλότερο ποσό, καθώς η κύρια σύνταξή τους ήταν κάτω από τα 400 ευρώ, όπως για παράδειγμα οι αγρότες που λαμβάνουν την κατώτατη σύνταξη και διεκδικούν 660 ευρώ. Η κατάργηση των δώρων στις επικουρικές ήταν πλήρης, ήτοι δύο επικουρικές ανά έτος, ενώ οι μειώσεις των επικουρικών που επιβλήθηκαν το 2012 ήταν σε όλους όσοι λαμβάνουν επικουρικές και επιβλήθηκαν από το πρώτο ευρώ.

Μετά την πρώτη πιλοτική απόφαση του ΣτΕ, η κυβέρνηση, το περασμένο καλοκαίρι, προχώρησε στην επιστροφή των ποσών που αφορούν μόνο τις κύριες συντάξεις και μόνο για 11 μήνες (Ιούνιος 2015 -Μάιος 2016). Μετά από αυτό, οργανώσεις συνταξιούχων προσέφυγαν μαζικά στο ΣτΕ, ζητώντας να καταβληθούν και τα αναδρομικά από την κατάργηση των δώρων και τις μειώσεις των επικουρικών συντάξεων του 2012. Σύμφωνα με πληροφορίες, πλέον, το δικαστήριο είναι πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της διαδικασίας και την έκδοση της νέας απόφασης, η οποία αφορά δυνητικά το σύνολο των συνταξιούχων.

Αναλυτικά οι δικαιούχοι:

Όλοι οι συνταξιούχοι, ήτοι 2,4 εκατ. άτομα, ενδέχεται να δικαιωθούν τα κομμένα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, για το επίμαχο διάστημα.

Περισσότεροι από 200.000 συνταξιούχοι που είχαν ήδη προσφύγει δικαστικά πριν την ψήφιση του σχετικού νόμου το περασμένο καλοκαίρι, που σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται, διατηρούν το δικαίωμα να συνεχίσουν τις δίκες τους για τα αναδρομικά δώρων και επικουρικών.

Κάποιες χιλιάδες συνταξιούχων που προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη μετά τη νομοθετική διάταξη του καλοκαιριού του 2020, η οποία απαγορεύει σε όσους εισέπραξαν τα αναδρομικά των κύριων συντάξεων να προσφύγουν για τις επικουρικές και τα δώρα.

Όσο για τα διεκδικούμενα ποσά, αυτά ξεκινούν από 800 ευρώ (για όσους έχασαν μόνο τα δώρα) και μπορεί να φθάσουν και τις 2.000 ευρώ για χαμηλοσυνταξιούχους από ΙΚΑ, ΕΤΑΑ, Τράπεζες ή και Δημόσιο, που είχαν το 2012 εισόδημα από κύριες, επικουρικές και μερίσματα κάτω από 1.000 ευρώ μεικτά. Εδώ θα πρέπει να προστεθούν και όσοι συνταξιούχοι από ΙΚΑ, ΕΤΑΑ, Τράπεζες, Δημόσιο είχαν το 2012 εισόδημα από κύριες, επικουρικές και μερίσματα πάνω από 1.000 ευρώ μεικτά, που έλαβαν τις επιστροφές για τις περικοπές στις κύριες κι ενδέχεται να δικαιωθούν επιπλέον από 800 έως και 3.000 ευρώ ο καθένας.

