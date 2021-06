Αθλητικά

Euro 2020: Ήξερες ότι η Ολλανδία…

Η επιστροφή των “Οράνιε” στις μεγάλες διοργανώσεις μετά από πολύχρονη απουσία και όσα πρέπει να γνωρίζετε πριν αρχίσει η μεγάλη διοργάνωση.

Ο Μανώλης Μανής σταχυολογεί μικρές "λεπτομέρειες" για τις ομάδες, που θα πάρουν μέρος στην "μεγάλη γιορτή της μπάλας", η οποία θα προβληθεί από τον ΑΝΤ1.

Η Ολλανδία θα διεκδικήσει μια θέση στην επόμενη φάση κόντρα σε Αυστρία, Ουκρανία και Βόρεια Μακεδονία.

Οι «Οράνιε» επιστρέφουν σε μεγάλη διοργάνωση μετά την αποτυχία πρόκρισης στο EURO του 2016 και στο Μουντιάλ του 2018. Αυτή η απουσία τους είναι η μεγαλύτερη χρονικά μετά από εκείνη στα μέσα της δεκαετίας του ’80.

Η επιστροφή τους τότε έγινε με εντυπωσιακό τρόπο με την κατάκτηση του EURO το 1988 στα γήπεδα της Γερμανίας…

Καλεσμένοι στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή “Ο δρόμος προς το Euro 2020” ήταν προσφάτως ο πρώτος σκόρερ του ολλανδικού πρωταθλήματος, Γιώργος Γιακουμάκης και ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού, Γιάννης Αναστασίου.

Ο Γιώργος Γιακουμάκης μίλησε για την “Ιθάκη” του, που βρήκε στην Ολλανδία, όπου αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος, ενώ έδωσε τα προγνωστικά του για το προσεχές Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Αναφορικά με την Εθνική Ολλανδίας και το Euro 2020, ο Γιώργος Γιακουμάκης είπε «Οι Ολλανδοί ζουν για το ποδόσφαιρο. Θέλουν πολύ έναν τίτλο. Δεν ξέρω αν αυτό όμως είναι εφικτό. Υπάρχουν καλοί παίκτες, αλλά άλλες ομάδες συνολικά είναι καλύτερες. Τα φαβορί για μένα είναι η Γαλλία και η Ισπανία. Είναι πιο ολοκληρωμένες αυτές οι ομάδες. Δεν έχουν μόνο αστέρες μέσα. Είναι πιο δυνατές συνολικά.

Από την πλευρά του, ο Γιάννης Αναστασίου είπε «Θεωρώ αρκετά δύσκολο να κερδίσει φέτος η Ολλανδία το Euro 2020. Αυτή τη στιγμή οι Ολλανδοί είναι πολύ μπερδεμένοι. Έχουν πολλές απαιτήσεις από την εθνική αλλά δεν έχουν εμπιστοσύνη στον προπονητή. Οι Ολλανδοί είναι χαμένοι από την περυσινή αναβολή του EURO. Έχασαν τον προπονητή, έχουν τραυματισμούς. Πέρυσι ήταν σε πολύ κατάσταση, και θεωρητικά είχαν πολλές πιθανότητες για μία καλή πορεία στην διοργάνωση. Φέτος δεν έχουν καθόλου σταθερότητα και σίγουρα η απουσία του Φαν Ντάικ θα τους στοιχίσει. Δεν είναι σε εύκολο όμιλο, και δεν πρέπει να υποτιμήσουν τους αντιπάλους τους. Πιστεύω πως ένα από τα φαβορί είναι το Βέλγιο.»

Το Euro 2020 «δυνατά» στον ΑΝΤ1

Το EURO 2020 ξεκινά και τα μεγαλύτερα αστέρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου παίζουν μπάλα στο γήπεδο του ΑΝΤ1!

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Αντουάν Γκριεζμάν, o Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, και πολλοί άλλοι άσοι του ποδοσφαίρου, θα μας χαρίσουν μεγάλες συγκινήσεις και μαγικές στιγμές με τη «στρογγυλή θεά», στη μάχη για την κορυφή και την κατάκτηση του EURO 2020.

O ANT1 θα μεταδώσει και τα 51 ματς της διοργάνωσης, ενώ η ποδοσφαιρική πανδαισία συμπληρώνεται από τρεις καθημερινές εκπομπές.

«EUROSHOW»

Η εκπομπή «EUROSHOW» με τους Αντώνη Καρπετόπουλο, Γρηγόρη Παπαβασιλείου και Γιώργο Λιώρη θα κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 11 Ιουνίου στις 21:00, λίγο πριν την πρώτη σέντρα του EURO 2020. Σε ζωντανή σύνδεση με το «Ολίμπικο» της Ρώμης, θα παρακολουθήσουμε σε απευθείας μετάδοση τη φαντασμαγορική τελετή έναρξης της μεγάλης ευρωπαϊκής γιορτής του ποδοσφαίρου.

Σέντρα στις 22:00, με την πανίσχυρη Ιταλία να αντιμετωπίζει την Τουρκία για τον 1ο όμιλο. Τα μεσάνυχτα, αμέσως μετά τον αγώνα, το «EUROSHOW» θα παρουσιάσει τα καλύτερα στιγμιότυπα του αγώνα της ημέρας, τις αμφισβητούμενες φάσεις, το παρασκήνιο, την παρακάμερα και όλα τα τελευταία νέα των ομάδων.

Από την Παρασκευή 11 Ιουνίου και για έναν μήνα ένα μοναδικό υπερθέαμα ξεκινά και η εκπομπή «EUROSHOW» με τους Αντώνη Καρπετόπουλο, Γρηγόρη Παπαβασιλείου και Γιώργο Λιώρη, θα δίνει καθημερινά γύρω στις 00:00 το στίγμα των αγώνων του μεγάλου ποδοσφαιρικού γεγονότος του καλοκαιριού.

Εκλεκτοί καλεσμένοι, ζωντανές συνδέσεις και πολλές εκπλήξεις, μετά από τις σπουδαίες αναμετρήσεις της ημέρας, τα μεσάνυχτα, στο «EUROSHOW».

Όλο το αθλητικό δυναμικό του ΑΝΤ1 θα μεταφέρει όλες τις πληροφορίες και τις εξελίξεις από το EURO 2020!

«EURODAY»





«EURODAY»





Από το Σάββατο 12 Ιουνίου και κάθε μεσημέρι στις 15:00, το «EURODAY» με τους Δημοσθένη Γεωργακόπουλο και Ηλία Βλάχο θα ανοίγει το ποδοσφαιρικό δεκάωρο πρόγραμμα του σταθμού για το μεγαλύτερο αθλητικό event του καλοκαιριού.





Η εκπομπή θα μας βάζει στο κλίμα των αγώνων της ημέρας με όλα τα τελευταία νέα των ομάδων, τα παραλειπόμενα από την επετειακή διοργάνωση, αλλά και μέσα από πλούσια αφιερώματα. Το μενού, λίγο πριν από τη σέντρα των αγώνων, θα περιλαμβάνει εκλεκτούς καλεσμένους, ζωντανές συνδέσεις σε κάθε γωνιά της Ευρώπης, social media με τη συμμετοχή του κοινού και πολλές εκπλήξεις.





«EURODAY» με τους Δημοσθένη Γεωργακόπουλο και Ηλία Βλάχο . Πρεμιέρα Σάββατο 12 Ιουνίου και καθημερινά στις 15:00.





«ΠΑΙΞΤΕ ΜΠΑΛΑ»





Σταύρος Σβήγκος, Γιώργος Λέντζας, Νικόλας Ράπτης και Χάρης Νταρζάνος από τις 12 Ιουνίου στις 21:00 , έρχονται στον ΑΝΤ1 με την εκπομπή «ΠΑΙΞΤΕ ΜΠΑΛΑ» . Η ανατρεπτική παρέα θα μαζεύεται κάθε βράδυ στην… ταράτσα για να σχολιάσει με χιουμοριστική διάθεση και ιδιαίτερο τρόπο τα highlights του EURO 2020 και όχι μόνο. Ο Σταύρος, ο Γιώργος, ο Νικόλας και ο Χάρης θα συγκρούονται για τις αγαπημένες τους εθνικές ομάδες και θα μεταφέρουν χρηστικές οδηγίες για την παρακολούθηση των αγώνων.





«ΠΑΙΞΤΕ ΜΠΑΛΑ» με τους Σταύρο Σβήγκο, Γιώργο Λέντζα, Νικόλα Ράπτη, Χάρη Νταρζάνο. Πρεμιέρα 12 Ιουνίου και κάθε βράδυ στις 21:00.