Κοινωνία

Μάριος: Υπόμνημα στη Βουλή για τον θάνατο από αδέσποτη σφαίρα

Σκληρό υπόμνημα προς τη Βουλή των Ελλήνων, με αφορμή τη συμπλήρωση τεσσάρων χρόνων από τον άδικο θάνατο του μικρού Μάριου, έστειλε η Ένωση Γονέων του Δήμου Αχαρνών.

Η Ένωση Γονέων ζητά απαντήσεις για την άδικη δολοφονία του 11χρονου και απαιτεί να παρθούν ακόμη περισσότερα μέτρα ώστε να «νιώθουν ασφαλείς γονείς και παιδιά».

«Στις 8 Ιουνίου 2017, η τοπική κοινωνία των Αχαρνών καθώς και ολόκληρο το Πανελλήνιο συγκλονίζεται από τον άδικο θάνατο του μαθητή της ΣΤ’ Δημοτικού, Μάριου-Δημήτριου Σουλούκου από “αδέσποτη” σφαίρα κατά την διάρκεια της καλοκαιρινής εορτής του σχολείου του.Απλοί δημότες, φορείς, σύλλογοι και μέλη της Δημοτικής Αρχής βγαίνουν στο δρόμο και εκφράζουν την διαμαρτυρία τους, με πορείες και συγκεντρώσεις, για το θάνατο του μικρού μαθητή.Ενός θανάτου που ήρθε να επιβεβαιώσει, με τον χειρότερο τρόπο, την αναλγησία και την αδιαφορία του κράτους για την παραβατικότητα και την εγκληματικότητα που μαστίζει την περιοχή των Αχαρνών δεκαετίες τώρα και για την οποία έχουν γίνει επανειλημμένως αναφορές τόσο στον τύπο και στην τηλεόραση όσο και σε συναντήσεις φορέων-συλλόγων με τους αρμόδιους είτε εγγράφως είτε προφορικώς.», τονίζουν στο υπομνημα και συνεχίζουν: «Τέσσερα χρόνια μετά, αν εξαιρέσουμε την αισθητή παρουσία της Αστυνομίας στους δρόμους των Αχαρνών, καμία ουσιαστική αλλαγή δεν υπήρξε.Καμία σύλληψη για τη δολοφονία του Μάριου - Δημήτριου, καμία σύλληψη για τις επόμενες «ευτυχώς» μη θανατηφόρες σφαίρες.

Οι άσκοποι πυροβολισμοί, η απρόσκοπτη προσέλευση των τοξικοεξαρτημένων ατόμων στις πηγές των εμπόρων ναρκωτικών, η ηχορύπανση, οι κόντρες και πολλά άλλα αποτελούν καθημερινότητα για τους Δημότες Αχαρνών.Κυρίες-Κύριοι,Η ασφάλεια αποτελεί Συνταγματικό Δικαίωμα γι’ αυτό καιΖΗΤΑΜΕ το αυτονόητο ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΝΤΟΥ, στα σχολεία, στις γειτονιές, στις πλατείες, στα σπίτια μας.

ZHTAME την εξάλειψη των αιτιών που δημιουργούν παραβατικές και εγκληματικές συμπεριφορές. ΓΙΑΤΙ. Δυστυχώς η κατάσταση έχει ξεπεράσει κάθε όριο.Πρέπει άμεσα να σκύψετε πάνω στο πρόβλημά μας και να το λύσετε. Οι σφαίρες δεν κάνουν διακρίσεις !!!!

Το οφείλετε στα παιδιά μας και στα παιδιά σας !!!!!!Το οφείλετε στον ΜΑΡΙΟ που δεν πρόλαβε να ΖΗΣΕΙ !!!!».

